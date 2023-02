“Il passato negato”: il romanzo di Simonetta Pavanello, finalista al torneo IoScrittore

“Avevo iniziato a scrivere il libro e per caso ho letto online del concorso di IoScrittore. Non ero certa che avrei avuto il tempo richiesto per potervi partecipare seriamente, ma non ero neppure certa che avrei superato la prima selezione. E invece quando ho visto il titolo del mio romanzo tra i 400 finalisti ho pensato che dovevo crederci davvero, finire il libro nei tempi prestabiliti, leggere gli incipit e recensirli in modo serio, insomma tutto molto impegnativo. Sono stati mesi intensi e immersivi ma ne è valsa la pena…”. Parola di Simonetta Pavanello, finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, con Il passato negato, romanzo (dal 28 febbraio disponibile in ebook) che racconta di una ragazza alla ricerca di sé stessa, con alle spalle un passato che fa male. Una storia cruda, che narra il dramma di chi cerca di combattere la mafia.

Pavanello è nata e vive a Torino. Laureata in Storia dell’arte, insegna, collabora come curatrice indipendente alla gestione e promozione di eventi culturali e mostre d’arte e scrive per diverse testate nazionali di arte contemporanea. Accanita studiosa e ricercatrice, legge e scrive per professione, per puro diletto, per necessità esistenziale.

E veniamo alla trama del suo primo romanzo: Federica vive a Lugano con la madre e il fratello da oltre vent’anni, a malapena rammenta il suo vero nome e la città dove è nata; per sopravvivere ha dovuto morire, cambiare paese e identità. Palermo è una voce lontana, l’eco di affetti, bugie e ossessioni che rimangono sul fondo dell’anima, uniche tracce di una verità che non trova voce. Perché Federica e la sua famiglia usufruiscono di un programma di protezione, che li tiene lontani dalla vendetta mafiosa.

Anche Salvo ha alle spalle una storia complessa, intrisa di dolore, che crede di poter domare, lasciata la Sicilia, grazie all’attività di psicoterapeuta in collaborazione con il tribunale dei minori. Ed è in questa veste che incontra Federica una prima volta; un incrocio che sembra non lasciare traccia in nessuno dei protagonisti.

A volte però il destino è l’unica forza capace di restituire un significato a una vita lacerata: a decine di anni di distanza, i due si ritrovano per caso nella casa di cura svizzera dove la ragazza collabora come lettrice. La casa di cura diventa un non luogo capace però di riannodare i molti fili strappati. Sebbene inconsapevoli, le confessioni si salderanno ai ricordi passeggeri, dove ognuno, rincorrendo qualcosa, proverà a ricostruire il senso della propria esistenza. Come in un erebo, il luogo dei morti della mitologia greca, le tenebre servono a determinare la verità e a rinsaldare le intenzioni, così Federica avrà l’occasione di frantumare la lastra di piombo che l’ha oppressa e liberarsi definitivamente dai propri fantasmi.