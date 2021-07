A piedi da Milano a Roma, in compagnia della letteratura italiana del ‘900

BooktoMi, community nata nell’ottobre 2019, si occupa di promozione culturale attraverso la pubblicazione di recensioni di libri e consigli di lettura, e attraverso l’organizzazione di eventi correlati, con tanto di librerie affiliate. E, a proposito di appuntamenti, in questi giorni a Milano è in corso la rassegna Stazione BooktoMi, presso lo Scalo Lambrate:

Per l’estate 2021 BooktoMi sta inoltre lavorando a un nuovo progetto: In cammino con BooktoMi. L’iniziativa ha come obiettivo quello di “riscoprire il senso dello scorrere del tempo attraverso un connubio tra lettura e territorio, con autori italiani del Novecento che hanno saputo raccontare la società durante gli anni del boom economico, sotto il segno di una nuova rinascita che possa ispirare i giovani d’oggi. La camminata è aperta a tutti, anche per chi voglia partecipare per alcune tappe, nel segno della condivisione di una esperienza nuova, accomunata dalla lettura e scambio di idee. Partenza prevista per il 7 agosto, ma non ancora confermata). Un percorso a piedi da Milano a Roma della durata di 20 giorni, attraverso cinque regioni italiane che ispireranno la lettura di cinque libri rappresentativi dei diversi territori”.

Il cuore della camminata sarà l’iniziativa “Libro Sospeso di BooktoMi”. Sulla falsariga del “caffè sospeso”, l’intenzione dei promotori è di acquistare libri e lasciarli nelle librerie che incontreranno durante il percorso, in modo da sostenere economicamente (per quanto possibile) chi altrimenti non farebbe quelle vendite, dando accesso ai libri a persone diverse dal solito (perché sarà poi cura del librario decidere a chi regalarlo) e condividendo così cultura e senso di comunità. “A tal proposito abbiamo lanciato anche un crowdfunding che terminerà il 31 luglio“, aggiunge Valentino De Bernardis, fondatore di BooktoMi, “con un obiettivo ambizioso, ma speriamo realizzabile”.