“La rosa e il drago” di Giovanna Lombardo, da IoScrittore alla pubblicazione

Giovanna Lombardo, classe ’72, è l’unica “bolognese” in una famiglia di emigrati siciliani. Si è trasferita per lavoro nel Nord Europa, dove risiede tuttora felicemente. Sta per laurearsi in Lingua e cultura italiana per stranieri. E La rosa e il drago, con cui è stata protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore, e che ora esce in ebook, è il suo primo romanzo.

La trama ci porta a Londra, a metà Ottocento. Julian Sanders, un ladruncolo che vive di espedienti nei bassifondi della città, langue in una cella maledicendo il suo miserabile destino. Quando viene portato davanti al giudice Ludovic Layne, Julian teme che sia giunta la sua ultima ora. Ma a sorpresa, senza dargli spiegazioni, il giudice lo conduce invece nella propria dimora e si prende cura della sua educazione con l’aiuto della giovane Anna Foster, segretamente innamorata di Anthony, nipote del giudice. Ben presto però l’arrivo di Julian turba e confonde i sentimenti della ragazza. Quando finalmente Julian viene a sapere il motivo per cui il giudice l’ha accolto in casa è sconvolto dalla rivelazione inattesa sulle proprie origini e dalla scoperta che l’odiato Anthony, suo rivale per l’amore di Anna, è il suo fratellastro. Julian decide allora di giocare la sua partita per entrare di diritto in un mondo nobiliare apparentemente da favola, conquistare il cuore di Anna e l’agognata stima di Ludovic, con una scelta rischiosa le cui tragiche conseguenze muteranno la sorte di tutti i protagonisti.

Ma è davvero lui a decidere, oppure è qualcun altro che tira i fili manipolando tutti come pedine? E quali sono le vere ragioni?

Sullo sfondo di un’Inghilterra in piena rivoluzione industriale, lacerata dalle tensioni sociali, tra segreti, vendette, avventure e tradimenti la drammatica verità sulla famiglia Layne verrà svelata. Ma l’amore e la felicità arriveranno a chi saprà battersi per conquistarli.