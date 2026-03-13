Una traduttrice nell’ombra e un romanzo spagnolo che si lega alla Guerra Civile: questi alcuni degli elementi chiave di La traduttrice del silenzio di Valentina Cagnazzo, un romanzo sulla forza delle donne, sul peso del passato e sulla possibilità di rinascere attraverso la parola e la memoria. Il libro, finalista al Torneo letterario IoScrittore (promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e dalle sue case editrici), e ora in uscita in ebook.

Cagnazzo vive in provincia di Pordenone ed è legata alle lingue: insegna infatti spagnolo al Liceo Linguistico e attualmente sta studiando il finlandese.

Il suo esordio, racconta di una traduttrice dell’audiovisivo, Gemma De Angelis, doppiamente imbrigliata nel concetto dell’invisibile, così vicino a chi si occupa di traduzione. Gemma, infatti, traduce dialoghi di film e serie tv per conto di una collega che ci mette il nome. Vive sola a Roma, e trascorre la sua vita tra scadenze, lavoretti precari e sottopagati e traumi provenienti dal passato che si riflettono sul presente.

“Gemma collegava ogni difetto del presente a un cortocircuito dell’infanzia, quasi i legami fossero una linea retta. Lo sapeva lei per prima che, a guardarla da vicino, quella linea era fatta di punti che tentavano di fuggire verso direzioni opposte ma restavano attaccati per effetto di un magnetismo sporco di sangue”.

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Ma quando si imbatte in un romanzo spagnolo, Misión, la situazione comincia a cambiare. Il libro narra del ritrovamento in una fossa di dieci corpi fucilati durante la Guerra Civile. Lo stile crudo e spoglio di quelle pagine la colpiscono profondamente e la spingono a tradurre il romanzo, affacciandosi su un passato fatto di violenza e dignità. Per effettuare al meglio la traduzione, Gemma si sposterà a Toledo dove, in compagnia di Pilar – l’archeologa che ha diretto gli scavi- e Raúl, – un giornalista la cui storia familiare è legata a quella dei corpi sepolti – scoprirà che la memoria non è solo un esercizio intellettuale, ma un ponte tra generazioni, un modo per dare voce a chi è stato dimenticato.

Tra fotografie sbiadite, bugie venute a galla e familiari in attesa della verità da decenni la traduttrice avrà dinnanzi una nuova prospettiva: quella in cui la rinascita di chi non si arrende è possibile.