“Per tutto il tuo amore” di Laura Pellegrini: dal torneo IoScrittore all’ebook

Laura Pellegrini è nata nel 1977 a Roma, dove e vive e lavora nel settore delle comunicazioni. Mamma e lavoratrice a tempo pieno, è appassionata d’arte, letteratura e fotografia e soprattutto di scrittura, a cui riconosce un potere terapeutico, necessario e insostituibile, oltre che altamente gratificante.

Tra i suoi romanzi, tutti autopubblicati, troviamo la trilogia Tempo imperfetto, Tempo inverso, Contro Tempo; la trilogia Prima che faccia buio, Prima che tu dica noi, Prima che sia l’alba; Darkness Within; Memento; Le confessioni di Emma.

Con Per tutto il tuo amore ha preso parte a IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal gruppo GeMS. Il libro, giunto in finale, ora viene proposto in ebook.

Per tutto il tuo amore racconta una profonda storia d’amore e di guerra, di passione e dolore, con un finale imprevedibile. La trama ci porta in Toscana, nell’agosto del 1944. È bella Luce, anche se non lo sa e non se ne cura, troppo presa a sopravvivere alla guerra e alle privazioni economiche. I suoi ventuno anni si consumano tra la cura del padre malato, la fatica della vita contadina e il terrore dei tedeschi, mostri senza volto che possono nascondersi dovunque, come le dice Manfredi, il suo amico d’infanzia che ora la guarda con occhi diversi, occhi pieni di amore. Ma Luce non sa cosa sia l’amore. O forse ne ha paura. Poi, un giorno, il destino si diverte a mescolare le carte e la ragazza s’imbatte davvero in un tedesco, uno di quei lupi nascosti nell’ombra dei boschi dove lei è cresciuta. Il soldato è ferito, bisognoso di aiuto; curandolo, a poco a poco, Luce scopre che anche lui è fatto di carne, lacrime e paure come lei. E ha dentro la sua stessa sete di vita. Mentre Manfredi entra nella Resistenza, pronto a morire per la libertà, Luce ospita di nascosto “il nemico” e se ne sente sempre più attratta…