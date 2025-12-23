Letture sotto l’albero: oltre 30 ebook in offerta fino alla Befana

Una selezione di oltre 30 ebook, in offerta nei principali negozi online dal 25 dicembre al 6 gennaio – I particolari sulla promozione
In cerca di lettura per le vacanze natalizie 2025?
Oltre ai libri in dono ricevuti per Natale (ci auguriamo!), arriva anche un’ampia selezione di ebook, in offerta nei principali negozi online dal 25 dicembre al 6 gennaio.
In sconto fino alla Befana oltre 30 opere di tutti i generi (in versione digitale), come ad esempio Geografia di un dolore perfetto di Enrico Galiano, Una rivoluzione sentimentale di Viola Ardone, Eccomi di Jonathan Safran Foer e Questi adulti di Alison Espach.
Tra gli ebook in promozione fino al 6 gennaio, troviamo anche Un giorno d’estate di John Banville, La via d’oro di James Rollins e Olive comprese di Andrea Vitali.
Qui i particolari sull’offerta ebook:
