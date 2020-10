Libri da leggere la notte di Halloween: la promozione ebook tra thriller e horror

Per le lettrici e i lettori che vogliono trascorrere la notte di Halloween in compagnia di un libro (e in particolare di un thriller o un horror), solo per il 31 ottobre arriva una speciale promozione ebook… – I dettagli

La notte di Halloween può essere l’occasione per dedicarsi alla lettura di un horror o un thriller. A questo proposito segnaliamo una promozione ebook tutta dedicata ad Halloween: solo il 31 ottobre nei principali negozi online saranno in offerta più di 40 libri digitali a partire dal 70%

In sconto lettrici e lettori troveranno classici come Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson o Dracula di Bram Stoker (nell’edizione per ragazzi Nord-Sud). Spazio inoltre a grandi autrici e autori come Anne Rice (Risveglio, Estati, Abbandono, editi da Longanesi) e Roald Dahl (Le Streghe e Il libro delle storie di fantasmi, editi da Salani) e per

grandi thriller come L’uomo del labirinto (Longanesi) di Donato Carrisi, Il cacciatore silenzioso (Longanesi) di Lars Kepler, Incubo (Corbaccio) di Wulf Dorn e Così crudele è la fine (Longanesi) di Mirko Zilahy, oltre a molti altri.