Libri per capire gli Usa in vista delle elezioni: la promozione ebook

Cresce in tutto il mondo l’attesa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma martedì 3 novembre, con la sfida tra l’attuale presidente, il discusso Donald Trump (repubblicano), e lo sfidante democratico Joe Biden. Del resto, negli Usa, in cui non mancano le contraddizioni, il clima è molto teso, sia per l’andamento della pandemia, sia per le proteste anti-razziste.

Per le lettrici e i lettori che vogliono capire meglio l’America attraverso saggi e romanzi di ieri e di oggi, arriva una speciale promozione ebook, “Coast to coast”, con una selezione di 40 libri digitali che raccontano il mondo che dall’altra parte dell’oceano. Gli ebook in questione sono in sconto nei principali negozi online dal 16 al 31 ottobre.

Tra i titoli protagonisti di questa promozione ebook, Chiamare le cose con il loro nome (Ponte alle Grazie) di Rebecca Solnit, Venti di protesta (Ponte alle Grazie) di Noam Chomsky e David Barsamian, Becoming (Grazanti) di Michelle Obama, I sogni di mio padre (Garzanti) di Barack Obama, Lasciami l’ultimo valzer (Bollati Boringhieri) di Zelda Fitzgerald, Trump Sky Alpha (Chiarelettere) di Mark Doten, Nelle terre estreme (Corbaccio) di Jon Krakauer, classici come Moby Dick (Garzanti) di Herman Melville e i Racconti di Edgar Allan Poe, o Zanna Bianca di Jack London, e saggi come In America (Longanesi) di Tiziano Terzani, Trump (Longanesi) di Sergio Romano, Il manifesto del rinoceronte (Guanda) di Adam Gopnik, oltre a numerosi altri…