Michele Scaranello, dal torneo IoScrittore alla pubblicazione con l’ebook “Ancora un’alba per sperare”

La guerra è una ferita che solo l’amicizia, l’affetto e il sacrificio possono curare e dissipare per sempre: parliamo del romanzo “Ancora un’alba per sperare” di Michele Scaranello, vincitore del torneo letterario IoScrittore nel 2019, e che ora esce in ebook

Non c’è coltre di neve che possa seppellire per sempre una promessa; non c’è gelo che possa estinguere il calore di una vera amicizia. Non c’è guerra, per terribile e ingiusta che sia, che possa strappare due cuori che si sono uniti nel sacrificio, come racconta Michele Scaranello nella storia con la quale ha preso parte a IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal gruppo GeMS, di cui ha vinto l’edizione 2019.

Il suo romanzo, intitolato Ancora un’alba per sperare, viene ora proposto in ebook. La vicenda si apre in una piccola cittadina russa in cui un grande chirurgo, Jakov Sernov, stimato da tutti per la sua capacità e la sua abnegazione, tiene celato nell’animo un segreto che risale alla terribile stagione della seconda guerra mondiale, quando l’immensa steppa è stata teatro di una delle più grandi tragedie della Storia.

Più che un segreto, anzi, si tratta di una ferita che non si è mai rimarginata, un’ombra che non è riuscita a trovare la pace che meritava. Ed è un’ombra pesante, capace di proiettare oscurità ancora a distanza di anni, condizionando le vite di tutte le persone che da essa sono sfiorate. Un’ombra che intesse e intreccia le vicende di persone a migliaia di chilometri di distanza, la cui memoria e le cui radici restano marchiate dal fuoco di quella terribile esperienza. E solo l’amicizia, l’affetto, il sacrificio potranno dissiparla per sempre.

Un romanzo che riflette le mille sfaccettature della grande Storia e i mille eroismi di ogni piccola scelta privata, sullo sfondo di una terra, la Russia, che viene definita “madre” da chi l’abita perché capace di custodire e di restituire intatti i segreti di una vita e i segni di una speranza.

Michele Scaranello è nato nel 1965 e vive a Bari, dove lavora come bancario. Negli ultimi anni ha ripreso a elaborare romanzi, racconti e sceneggiature concepiti in età giovanile e vincitori di diversi premi. Inseguendo un sogno durato quarant’anni, con questo romanzo ha vinto l’edizione 2019 del torneo letterario IoScrittore.