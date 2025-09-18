L’offerta ebook dell’autunno? In sconto 50 romanzi dai toni introspettivi

L’autunno 2025 si avvina e nei principali negozi ebook arriva un’offerta particolare, con una selezione di 50 romanzi (in ebook) in sconto del 50% (almeno), dal 19 al 25 settembre… – I particolari e le opere in promozione (tra cui romanzi di formazione e storia che parlano di amicizia e crescita)
Malinconia portami via… L’autunno 2025 si avvina e nei principali negozi online arriva un’offerta ebook particolare, con una selezione di 50 romanzi (in edizione digitale) in sconto del 50% (almeno), solo dal 19 al 25 settembre.
Si tratta di libri dai toni melanconici e introspettivi: romanzi di formazione, storie di amicizia e di crescita, narrazioni che invitano riflettere sul tempo che passa.
Tra gli ebook in promozione, ad esempio, anche opere come Un’educazione sentimentale di André Aciman, Anni lenti di Fernando Armatura, Un certo Paul Darrigrand di Philippe Besson, Storia con mare cielo e paura di Vivian Lamarque, La meraviglia degli anni imperfetti di Clara Sánchez, oltre a diversi altri…
Qui i particolari sull’offerta ebook:
