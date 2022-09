Dal 2 al 4 settembre oltre 220 ebook in offerta

Per le lettrici e i lettori che amano leggere anche in ebook arriva un finesettimana di offerte da non mancare: nei principali negozi online dal 2 al 4 settembre sono infatti in sconto oltre 220 titoli, suddivisi in 5 percorsi di lettura, tra biografie e memoir, fantasy e fantascienza, narrativa, romance, gialli e thriller.

Tra le biografie e i memoir in promozione anche Una porta nel cielo di Roberto Baggio, Elsa di Angela Bubba, Ho un fuoco nel cassetto di Francesca Cavallo, La vita secondo me di Reinhold Messner, I sogni di mio padre di Barack Obama; venendo ai fantasy e alla fantascienza, troviamo tra gli altri Armageddon e Juggernaut di Alan D. Altieri e Punto critico e Sol Levante di Michael Crichton, oltre a Streghe all’estero e L’arte della magia di Terry Pratchett; tra gli autori di narrativa i cui ebook sono inseriti nell’offerta, presenti André Aciman, Margaret Atwood, Catherine Dunne, Jonathan Safran Foer e Nick Hornby; chi ama gialli e thriller troverà romanzi in ebook di Alice Basso, Gianni Biondillo, Donato Carrisi e molti altri, mentre chi preferisce i romance avrà la possibilità di leggere titoli di A.J. Foster, Jamie McGuire e Jennifer L. Armentrout.

