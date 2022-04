Oltre 500 ebook in sconto dal dal 22 al 26 aprile

Per le lettrici e i lettori che amano leggere (anche) in ebook arriva una promozione da non perdere, prevista nei principali negozi online dal 22 al 26 aprile: in offerta oltre 500 titoli, suddivisi in percorsi come “film & serie tv”, “bestseller”, “page turner”, “libri firmati da influencer”, “romanzi storici”, “feel good”, “gialli & thriller”, “azione & avventura”, narrativa e varia. I dettagli su:

SU KOBO

SU AMAZON

SU BOOKREPUBLIC