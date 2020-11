Pierangelo Consoli dal torneo IoScrittore all’ebook

Quanto pesano gli errori in una vita? Come si misurano successo e fallimento? Quanto vale un gesto d’amore? Sono domande che emergono dalla lettura del romanzo “Come il buio per le stelle” di Pier Angelo Consoli, tra i finalisti del torneo IoScrittore, che ora esce in ebook

Quanto pesano gli errori in una vita? Come si misurano successo e fallimento? Quanto vale un gesto d’amore? Sono domande che emergono dalla lettura del romanzo Come il buio per le stelle di Pier Angelo Consoli.

Con questo libro l’autore, classe ’81, ha preso parte a IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal gruppo GeMS. Il romanzo, giunto in finale, ora viene proposto in ebook.

Quattro vite, quattro destini s’incontrano e s’intrecciano, impastando sofferenza e riscatto, dolore e slanci, viltà e generosità. Said, dilaniato da una storia di guerra e violenza che sembra segnarne il cammino in modo irrevocabile, proveniente da un mondo complesso e nemico, fugge portandosi dentro un segreto d’infamia e di morte; Augusto anziano sacerdote, impegnato a svolgere la propria missione sociale e di fede, il cuore appesantito dai dubbi e dalla vita, lo accoglie nel tentativo di riscattare una colpa antica che sente indelebile. Assieme a loro Gegè, ex ergastolano, l’esistenza schiantata dalla violenza di una notte e dall’amore negato di un fratello, che prova a riannodare i fili spezzati inseguendo un difficile riscatto e Lea, giovane donna per la quale la gioia dell’amore e il dolore della perdita sono indissolubilmente legati. Palcoscenico di una trama così viva e vibrante non può che essere Napoli, la città dove tutto è carne e sangue, dove tutto può finire e ricominciare; una città che vive in perenne attesa, dove ogni caduta può essere lo slancio per una nuova possibilità, perché è cresciuta tra il mare e una montagna infuocata. Un affresco delicato e potente, attento e gentile che definisce in maniera coinvolgente la fondamentale equivalenza: “tanto buio, tante stelle”.

Consoli, cresciuto a Sparanise, si è laureato in Lettere Moderne. Ha vissuto a Napoli per dieci anni e ora vive a Salerno. Scrive recensioni per la rivista letteraria Satisfiction. È stato frontman e chitarrista degli A.C. Billy e ha svolto numerosi lavori e ha già pubblicato altri romanzi.