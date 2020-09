Il podcast letterario di IKEA ispirato al nuovo catalogo 2021

La creatività è di casa da IKEA: da sempre il suo catalogo rappresenta una fonte d’ispirazione, ricco com’è di stimoli e guizzi interessanti: dalle tematiche, alle immagini, passando per l’impaginazione e la cura dalla scrittura – snella e piacevole.

Certo non ci si aspetterebbe niente del genere da una realtà che si occupa di arredamento, eppure ogni volta che arriva il momento di una nuova pubblicazione l’attesa non manca, anche nel mondo della comunicazione e della creatività. Non a caso in quest’anno particolare la multinazionale svedese ha deciso di puntare su un’originale iniziativa editoriale: un podcast di racconti, disponibile su Spotify.

Si chiama Storie Fuori Catalogo ed è, appunto, la raccolta delle storie del Catalogo 2021, che prendono vita grazie all’immaginazione di alcuni scrittori italiani.

Si parte con il racconto di Matteo B. Bianchi, Quella fase della vita, in cui protagoniste sono Anna Farida e lo spazio che abita, una casa piccola piccola, a cui però è tanto affezionata perché ogni giorno le ricorda che tutto è possibile, anche trovare l’amore in un periodo in cui sembra non accadere più nulla di sorprendente.

A seguire possiamo ascoltare Il Museo delle onde passate di Valerio Millefoglie, Vicini si sta bene di Antonella Lattanzi, e poi ancora i testi di Giacomo Mazzariol, Giada Sundas e Matteo Bussola.

Spazi come la camera da letto e la cucina, o temi come la convivenza e la convivialità nelle piccole metrature, o ancora l’evoluzione della casa con il crescere della famiglia, danno spunto a racconti attuali per contesto e profilo dei protagonisti. Sono sei in tutto, e sei è anche il numero delle case in cui sono stati realizzati gli scatti degli ambienti proposti all’interno delle 280 pagine del catalogo: una corrispondenza non solo numerica tra luoghi e storie.

Se è nel principio di sostenibilità democratica che si possono sintetizzare gli obiettivi di IKEA racchiusi nel nuovo Catalogo 2021 – allo scopo di agevolare e sostenere il cambiamento positivo offrendo ispirazioni e soluzioni facili per una vita migliore, con poco sforzo e un budget contenuto – l’audiolibro Storie Fuori Catalogo è un ulteriore strumento con cui il brand racconta quello che rappresentano le mura domestiche.