Un nuovo podcast dedicato alla storia della fotografia

“Una foto, una storia”, è il nuovo podcast di Contrasto e storielibere.fm dedicato alla storia della fotografia. Ognuno dei sei episodi partirà dalla descrizione di una fotografia celebre, in grado di racchiudere un’epoca e impressa nella memoria personale e collettiva. La prima puntata parte dalla celebre foto di “Audrey Hepburn alle corse di Ascot in My Fair Lady” di Cecil Beaton; seguiranno “Il miliziano ferito a morte”, Muhammad Ali e altre ancora – I dettagli

A partire da giovedì 19 gennaio è disponibile la prima puntata di Una foto, una storia, il nuovo podcast di Contrasto e storielibere.fm, dedicato alla storia della fotografia raccontata da Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto, attraverso le immagini più celebri, controverse e iconiche di sempre.

La prima stagione del podcast comprende 6 puntate, disponibili dal 19 gennaio, con cadenza quindicinale, e fruibili gratuitamente su Spotify, su Apple Podcasts, su Amazon Music e sui siti storielibere.fm e contrastobooks.com.

Una foto, una storia viene presentato venerdì 20 gennaio alle ore 18 presso la Fondazione Sozzani di Milano, nel giorno in cui ricorre il trentesimo anniversario della morte di Audrey Hepburn, protagonista della prima puntata del podcast con la fotografia Audrey Hepburn alle corse di Ascot in My Fair Lady di Cecil Beaton. Alla serata partecipano Alessandra Mauro e Michele Smargiassi.

In ogni puntata, Alessandra Mauro, partendo dall’analisi di un’immagine emblematica, ricostruisce un percorso di visioni, stili, personalità della storia della fotografia ma anche, in qualche modo, del nostro recente passato. Ogni episodio parte dalla descrizione di una fotografia molto celebre per poi realizzare un profilo dell’autore che l’ha realizzata, e allargarsi infine al contesto in cui è nata e della tradizione che quel genere di fotografia esprime. Ogni immagine selezionata diventa così la guida per entrare nel mondo della fotografia di guerra, di moda, nel mondo della street photography o del ritratto, per scoprirne gli autori e i retroscena.

Si passa così da Audrey Hepburn nel celebre abito bianco e nero di My fair Lady fotografata, e vestita, da Cecil Beaton, alla seconda puntata con il Miliziano spagnolo che cade ferito a morte, fermato in quell’attimo dalla macchina fotografica di Robert Capa. Il terzo episodio è dedicato a Muhammad Ali, atleta e controversa icona culturale, ritratto da Gordon Parks, seguito dagli occhi intensi dell’orfana afgana immortalati in un campo profughi da Steve McCurry nella quarta puntata; la quinta è legata alla metafisicità della spiaggia di Marina di Ravenna incorniciata da un supporto per tende fotografata da Luigi Ghirri, fino all’ultimo episodio e al bacio appassionato di due amanti nel traffico di Parigi, catturato da Robert Doisneau.

Queste sono alcune delle memorabili istantanee rimaste impresse in modo indelebile nella nostra memoria personale e collettiva; fotografie che racchiudono un’epoca e che esprimono un sentimento e un modo di essere in cui ci riconosciamo e che sentiamo familiari anche se non sempre ne conosciamo la storia.

Il racconto che fa Alessandra Mauro, ricchissimo di analisi estetiche, riflessioni storiche e aneddoti sulla realizzazione delle foto scelte, permette di comprenderle in profondità, di vederle come forse non siamo mai riusciti a fare , sopperendo alla mancanza di supporti visivi con il potere di suggestione della narrazione orale.