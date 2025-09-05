Ecco chi ha vinto il maggior riconoscimento a livello mondiale per l’accessibilità in campo editoriale

APACE, il progetto cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato da Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili, ha vinto l’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing nella categoria progetti: “Abbiamo creato una solida rete europea che aiuta editori e biblioteche che servono le persone con disabilità visive ad affrontare le sfide dell’accessibilità con fiducia e determinazione” – I particolari

APACE, il progetto cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato da Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili, no profit fondata dall’Associazione Italiana Editori e dall’Unione Italiana dei Ciechi, ha vinto l’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing nella categoria progetti.

Il premio, promosso dall’Accessible Book Consortium e guidato dalla World Intellectual Property Organization, è stato assegnato ieri a San Paolo, in Brasile, in occasione del World Blindness Summit. Si tratta del maggior riconoscimento a livello mondiale per l’accessibilità in campo editoriale.

La giuria ha lodato in particolare “il modello collaborativo di APACE e il suo ruolo decisivo nel preparare il settore editoriale all’European Accessibility Act. Attraverso la formazione, le risorse messe in campo, la cooperazione internazionale, il progetto ha fornito agli editori e alle biblioteche gli strumenti necessari per integrare l’accessibilità nelle loro pratiche quotidiane”.

Elisa Molinari, Project Manager di Fondazione LIA e coordinatrice di APACE, ha ritirato il premio a nome dell’iniziativa: “L’accessibilità ha successo quando lavoriamo insieme. APACE ha creato una solida rete europea che aiuta editori e biblioteche che servono le persone con disabilità visive ad affrontare le sfide dell’accessibilità con fiducia e determinazione. Questo premio celebra il nostro impegno comune a garantire che ogni lettore abbia pari accesso alla lettura”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“Il progetto APACE – spiega Cristina Mussinelli, segretario generale di LIA – nasce dalla rete internazionale di competenze sviluppata intorno a LIA che ogni giorno, da più di dieci anni, supporta gli editori nella creazione di pubblicazioni digitali accessibili e collabora con tutta la filiera per rendere l’esperienza di scelta, acquisto e lettura accessibile. Voglio ringraziare in particolare AIE, l’Associazione degli editori e dei librai tedeschi, l’Associazione bulgara del libro, la società olandese Stichting Dedicon e le biblioteche dei ciechi finlandese e lituana, rispettivamente Accessibility Library Celia e Lithuanian Audiosensory Library che sono i partner del progetto e il cui impegno è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa”.

“Questo premio conferma l’impegno di AIE sui temi dell’accessibilità – ha commentato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta –. Dare a tutti la possibilità di accedere a un catalogo ampio e aggiornato di testi è, ancor prima che un obbligo di legge con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, un impegno strategico per chi, come noi, crede nella centralità del libro e nel valore dell’inclusione per lo sviluppo e la crescita delle comunità democratiche”.