Ebook e digitale

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 11.09.2025

Dal 12 al 18 settembre, nei principali negozi online sono in offerta 250 ebook, a oltre metà prezzo, suddivisi in 9 percorsi – I particolari sulla promozione, pensata per lettrici e lettori di narrativa

Una settimana speciale per lettrici e lettori che amano la narrativa (e anche leggere in ebook): dal 12 al 18 settembre, nei principali negozi online sono infatti in offerta 250 ebook, a oltre metà prezzo, suddivisi in 9 percorsi.

In promozione libri di cui si è parlato molto su media e social, romanzi italiani e stranieri contemporanei firmati da autrici e autori noti, romanzi storici, storie irresistibili per gli amanti di cani e gatti, opere di finzione basate sulle vite, vere, dei loro protagonisti e retelling mitologici, oltre a tanti titoli “page turner”.

Tra le autrici e gli autori protagonisti, anche Alice Basso, Jonathan Safran Foer, Enrico Galiano, Jean-Michel Guenassia, Rita Nardi, Luis Sepúlveda, Emanuele Trevi, e Andrea Vitali, oltre a moltissimi altri e altre.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

