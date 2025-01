Dai classici ai bestseller di oggi: la promozione ebook per iniziare il 2025

Fino al 16 gennaio, nei principali negozi online è attiva l’offerta “buoni propositi”, con decine di titoli in ebook in sconto, suddivisi per categoria. Tra grandi classici e bestseller contemporanei…

Una sfida di lettura (digitale) per inaugurare il nuovo anno e incoraggiare i lettori e le lettrici a leggere nel corso del 2025, con una proposta di titoli molto diversi fra loro. Fino al 16 gennaio, nei principali negozi online è attiva l’offerta “buoni propositi”, con decine di titoli in ebook in sconto, suddivisi per categoria.

Spazio a grandi classici come Anna Karenina di Lev Tolstoj, David Copperfield di Charles Dickens e La fattoria degli animali di George Orwell, a storie commoventi come Dieci anni dopo – Fai bei sogni di Massimo Gramellini, a bestseller come Gli eredi della terra di Ildefonso Falcones, a romanzi divertenti come Tutti mi danno del bastardo di Nick Hornby e a moltissimi altri titoli…

