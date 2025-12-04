La promozione ebook: in sconto oltre 140 titoli per celebrare la montagna

L’11 dicembre ricorre la Giornata internazionale della montagna. Per l’occasione, arriva una promozione tematica: in sconto fino al 14 una selezione di oltre 140 libri, tra memoir e romanzi, che raccontano la bellezza e la passione per l’ambiente montano – I particolari

Secondo le stime riportate sul blog dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le montagne coprono circa il 27% della superficie terrestre e svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema del Pianeta.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica, l’11 dicembre ricorre la Giornata internazionale della montagna e, per l’occasione, nei principali negozi online arriva un’offerta dedicata alle letture che celebrano l’ambiente montano. Oltre 100 titoli che fino al 14 dicembre saranno scontate del 40 e del 50%.

Tra i titoli in promozione troverete libri sull’alpinismo e sulle grandi avventure tra i ghiacci, romanzi in cui le montagne sono protagoniste, ma anche le storie vere e i memoir dei grandi scalatori.

Tra gli ebook in sconto, infatti, ci sono La strangera di Marta Aidala (Guanda) e Fiore di roccia di Ilaria Tuti (Longanesi), ma anche La mia vita controvento di Reinhold Messner (Corbaccio) e Amico di Massimiliano Ossini (Salani): libri che trasmettono la passione per luoghi unici, maestosi e bellissimi che sono da proteggere e salvaguardare.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP