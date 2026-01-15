La promozione ebook ispirata dai segni zodiacali, con 420 libri in offerta

In offerta una galassia di “consigli astrali” di lettura, studiati in base alle caratteristiche di ogni segno dello Zodiaco – I particolari sulla promozione ebook
Nuovo anno, nuovo oroscopo. Appassionate e appassionati di segni zodicali avranno già consultato quello relativo al 2026, in cerca di previsioni astrali…
Per lettici e lettori incuriositi dai segni, nei principali negozi online arriva un’offerta ebook particolare. Sspazio a “una galassia di consigli astrali di lettura”, studiati in base alle caratteristiche di ogni segno dello Zodiaco.
Ben 420 ebook in offerta, per lettrici e lettori del segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone, della Vergine, della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci.
Spazio, ovviamente, a libri (in edizione digitale) molto diversi tra loro, come I fiori hanno sempre ragione di Roberta Schira, Il più bel romanzo del mondo – L’Odissea raccontata da Nicola Gardini, La magia di un buongiorno di Massimo Gramellini, L’uomo dello specchio di Lars Kepler, Le origini del potere di Alessandra Selmi, Una spola di filo blu di Anne Tyler e Il console di Marco Vichi.
Qui i particolari sull’offerta ebook:
