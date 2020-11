Stando a una recente ricerca sul pubblico italiano, l’ascolto di audiolibri non solo si aggiunge al tempo dedicato alla lettura, ma raggiunge un nuovo pubblico. Non solo: il 39% di chi ha cominciato ad ascoltarli dichiara di leggere più di prima. Certo, non manca chi li trova noiosi e preferisce leggere da sé. In crescita anche i podcast… – I dati

Spesso in questi mesi, si è letto che in tempi di pandemia audiolibri e podcast, già in ascesa negli ultimi anni, hanno raggiunto nuovi pubblici. A questo proposito, emergono spunti interessanti dalla ricerca “Audiolibri e podcast, conoscenza e potenzialità” condotta da Pepe Research per Storytel (tra le piattaforme di abbonamento in streaming principali, con Audible) lo scorso luglio, su un campione di italiani dai 18 ai 54 anni.

Qualche esempio: stando alla ricerca in questione, il 9% di chi ha cominciato ad ascoltare audiolibri non era un lettore di libri. Questo dato è significativo e conferma che anche in Italia (la stessa evidenza si osserva in altri mercati dove gli audiolibri sono più diffusi), l’ascolto di audiolibri non solo si aggiunge al tempo dedicato alla lettura, ma in una porzione rilevante raggiunge un nuovo pubblico (o, meglio, ascoltatori), andando ad allargare il mercato.

E ancora, il 39% di chi ha cominciato ad ascoltare audiolibri dichiara di leggere più di prima (il 9%, invece, spiega di leggere meno). Oltre ad accrescere il numero dei lettori, gli audiolibri hanno dunque l’effetto di far crescere il tempo dedicato alla lettura di chi già legge. Questo dato conferma l’impatto positivo degli audiolibri sul mercato della lettura e dei libri; la ragione potrebbe risiedere nell’ampliamento delle possibilità offerte ai lettori di leggere-ascoltare libri, consentendo l’utilizzo di porzioni di tempo durante le quali non è possibile leggere un libro di carta o un ebook.

In sostanza, pur non raggiungendo i livelli di video e musica, audiolibri e podcast anche in Italia trovano stabilmente posto nelle classifiche relative ai consumi culturali.

Ma come avviene l’accesso a un audiolibro o a un podcast? Stando alla ricerca, tramite smartphone in oltre l’80% dei casi.

I partecipanti alla ricerca associato principalmente valori positivi agli audiolibri, considerati “rilassanti”, “comodi”, “belli”, “interessanti”, “facili”, “emozionanti”, “coinvolgenti”. Certo, per una parte del campione (il 26%) i valori sono negativi, e si riferiscono principalmente alla noia e alla preferenza di leggere una storia, piuttosto che ascoltarla letta da qualcun altro.

Quanto ai podcast in particolare, il 90% di chi ha cominciato ad ascoltarne uno, continua ad ascoltare con diversi livelli di frequenza; la stessa percentuale è dell’80% per gli audiolibri.