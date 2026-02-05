80 grandi romanzi italiani e internazionali in sconto: la promozione ebook

Dal 6 al 12 febbraio una promozione ebook da non mancare, che vede coinvolti autori e autrici italiani come Emanuele Trevi e Nadia Terranova, e nomi internazionali come Jonathan Safran Foer e Arundhati Roy. In sconto anche “Hamnet” di Maggie O’Farrell, che ha ispirato uno dei film più attesi dell’anno, ora nelle sale – I particolari sull’offerta
Grandi romanzi italiani e internazionali in offerta dal 6 al 12 febbraio: nei principali negozi online arriva una promozione ebook da non mancare, che vede coinvolti ben 80 opere e autori e autrici italiani molto apprezzati da pubblico e critica come Andrea Tarabbia (Il giardino delle mosche), Nadia Terranova (Quello che so di te) ed Emanuele Trevi (La casa del mago)
Tra i romanzi in ebook in sconto (a partire dal 60%), troviamo poi molti grandi nomi internazionali e libri come Cercami di André Aciman, Questi adulti di Alison Espach, Eccomi di Jonathan Safran Foer, Audizione di Katie Kitamura, The Friend – L’amico fedele di Sigrid Nunez, Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy e L’imperatore della gioia di Ocean Vuong.
In promozione, tra gli altri, c’è pure Hamnet di Maggie O’Farrell, che ha ispirato uno dei film più attesi dell’anno, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, ora nelle sale.
Qui i particolari sull’offerta ebook:
