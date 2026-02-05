leggere ebook accessibili
Ebook e digitale

80 grandi romanzi italiani e internazionali in sconto: la promozione ebook

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 05.02.2026

Dal 6 al 12 febbraio una promozione ebook da non mancare, che vede coinvolti autori e autrici italiani come Emanuele Trevi e Nadia Terranova, e nomi internazionali come Jonathan Safran Foer e Arundhati Roy. In sconto anche “Hamnet” di Maggie O’Farrell, che ha ispirato uno dei film più attesi dell’anno, ora nelle sale – I particolari sull’offerta

Grandi romanzi italiani e internazionali in offerta dal 6 al 12 febbraio: nei principali negozi online arriva una promozione ebook da non mancare, che vede coinvolti ben 80 opere e autori e autrici italiani molto apprezzati da pubblico e critica come Andrea Tarabbia (Il giardino delle mosche), Nadia Terranova (Quello che so di te) ed  Emanuele Trevi (La casa del mago)

Tra i romanzi in ebook in sconto (a partire dal 60%), troviamo poi molti grandi nomi internazionali e libri come Cercami di André Aciman, Questi adulti di Alison Espach, Eccomi di Jonathan Safran Foer, Audizione di Katie Kitamura, The Friend – L’amico fedele di Sigrid Nunez, Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy e L’imperatore della gioia di Ocean Vuong.

In promozione, tra gli altri, c’è pure Hamnet di Maggie O’Farrell, che ha ispirato uno dei film più attesi dell’anno, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, ora nelle sale.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte