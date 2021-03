Saggi scientifici, tanti ebook in offerta

Per lettrici e lettori che amano la saggistica e le scienze è in arrivo un’interessante promozione ebook, tutta dedicata alla saggistica scientifica: dal 12 al 18 marzo, infatti, nei principali negozi online saranno in offerta numerosi saggi di ieri e di oggi…

Tra i titoli in sconto, La fisica del diavolo di Jim Al-Khalili, Storia culturale del clima di Wolfgang Behringer, Vita di Edoardo Boncinelli, Relatività: esposizione divulgativa di Albert Einstein, L’universo a portata di mano di Christophe Galfard, A cena con Darwin di Jonathan Silvertown, La saggezza degli alberi di Peter Wohlleben, La confraternita dei giardinieri di Andrea Wulf e Se niente importa di Jonathan Safran Foer.

