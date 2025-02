Un’occasione per approfondire la storia della musica e dei suoi grandi protagonisti di ieri e di oggi: da Verdi a Taylor Swift, dai Sex Pistol al K-pop. Dal 7 al 9 febbraio (in vista di Sanremo), nei principali negozi online, arriva una promozione ebook particolare

Il Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio, è ormai vicinissimo. Come lo vivranno lettrici e lettori? In modi molto diversi, naturalmente: tra entusiasmo e indifferenza, a seconda dei casi…

Sanremo a parte, restando in tema musica, dal 7 al 9 febbraio nei principali negozi online arriva però una speciale promozione ebook, dal titolo “Perché Sanremo è Sanremo – Aspettando il Festival della Canzone Italiana”.

Al di là dell’interesse o meno per il Festival, si tratta di un’occasione per approfondire la storia della musica e dei suoi grandi protagonisti: da Verdi a Taylor Swift, dai Sex Pistol al K-pop.

In sconto sono disponibili 48 ebook: da Renegades di Barack Obama e Bruce Springsteen a 31 canzoni di Nick Hornby, passando per Pazzo per l’opera di Alberto Mattioli e Capire la musica classica di Nicola Campogrande, fino ad arrivare a L’Emilia o la dura legge della musica di Gianluca Morozzi…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC