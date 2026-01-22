Self-help, wellness, mindfulness: l’offerta ebook di gennaio 2026

Fino a fine gennaio 2026, nei principali negozi online sono disponibili in offerta tanti ebook a tema self-help, wellness e mindfulness – I particolari sulla promozione

Buoni propositi (a trecentosessanta gradi…) per il nuovo anno?

Fino a fine gennaio, nei principali negozi online, sono disponibili in offerta 29 ebook a tema self-help, wellness e mindfulness. Per chi è in cerca di consigli per stare meglio a livello fisico e mentale.

Tra i manuali e i saggi in sconto, troviamo infatti anche Amorologia di Teresa Cinque, Lucky Man di Michael J. Fox, La svolta vegetale di Irene Luzi e La luce che è in noi di Michelle Obama.

In promozione testi molto diversi tra loro, come ad esempio Difendersi dai narcisisti di Les Carter, Fallire e vivere felici di Alain De Botton e 7 giorni per ritrovare il sonno di Aric A. Prather. E diversi altri.

Un’occasione per iniziare il nuovo anno prendendosi cura del proprio corpo e della propria mente…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

