Thriller storici: decine di ebook in offerta dal 7 al 13 giugno

Per chi ama i grandi thriller storici, arriva una promozione ebook imperdibile, ideale per l’estate – I particolari sull’offerta

Per tutte le lettrici e i lettori che amano i thriller, e in particolare i grandi thriller storici, arriva una promozione ebook imperdibile, ideale per l’estate 2021.

Dal 7 al 13 giugno saranno decine i romanzi in versione digitale in offerta nei principali negozi online.

Tra gli ebook in sconto, Una brutta faccenda di Marco Vichi, La mano di Fatima di Ildefonso Falcones, L’angelo di Monaco di Fabiano Massimi, Il diavolo nella cattedrale di Frank Schätzing, I delitti del mosaico di Giulio Leoni, L’assassinio di Socrate di Marcos Chicot e molti altri romanzi di autrici e autori italiani e internazionali.

SU KOBO

SU IBS

SU AMAZON

SU BOOKREPUBLIC