“Tutto nasce per fiorire”: le seconde chance nel romanzo d’esordio di Demetra Costa

Un’assistente sociale maldestra e disordinata, ma che non si ferma mai per dare una seconda chance alle persone che incontra. Due storie difficili e drammatiche di fronte a lei.

Demetra Costa (uno pseudonimo) è nata e cresciuta a Bergamo, e proprio nella sua città ambienta il suo primo romanzo, Tutto nasce per fiorire, in uscita nei principali negozi online in edizione ebook dopo essere stato protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol).

L’autrice, anch’essa assistente sociale, narra le vicende di Vittoria Levante, “una calamita per disgrazie e disavventure”, che vive un’esistenza sgangherata ma che nel suo lavoro riesce a dare il meglio di sé. Sì, perché nonostante sia considerata la pecora nera della famiglia e le sue ultime relazioni non siano andate come desiderava, Vittoria trova molto più semplice “aggiustare i cocci rotti” degli altri.

E così, nel triste e e umido seminterrato – il famigerato Sottozero – degli uffici dei Servizi Sociali, la protagonista affronta due casi intricati, quelli di Amanda e Giuseppe, con il suo solito approccio: mettendoci affetto e inventiva. Un po’ come la sua autrice che, con la sua visione ottimistica del mondo, è “da sempre una sostenitrice del genere umano”.

Ma nella vita di Vittoria non ci sono solo cadute e difficoltà, ci sono anche persone che la sostengono e le danno la forza per proseguire nel suo lavoro, spesso reso complesso dai tagli al budget e dalla poca considerazione: Desy, la sua migliore amica, razionale e concreta, e nonno Carlo, con le sue immancabili tazze di cioccolata calda…