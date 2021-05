“451”, nuovo progetto editoriale di Edizioni BD dedicato alla fantascienza

Arriva in libreria 451, il nuovo progetto editoriale di Edizioni BD, un marchio tutto dedicato alla fantascienza. Quest’ultima, come spiega il curatore, l’editor Giorgio Gianotto, “popola ormai da tempo, con stabilità e riconoscibilità da parte del pubblico, piattaforme digitali e sale cinematografiche. Quando la tecnologia e la scienza contemporanee hanno dimostrato di non essere magie destinate a esaudire la visione del futuro ma qualcosa che viene coprodotto insieme alla società, il bisogno di un nuovo racconto del reale ha provocato un nuovo e necessario sforzo di immaginazione”.

Qui va a collocarsi il marchio: attraverso la pubblicazione di un insieme di maestri e autori inediti “puntiamo alla costruzione del racconto di cosa succede quando il futuro si mischia con la parte intima delle persone. Puntiamo a far pensare, ma anche a intrattenere e a divertire, e per questo i nostri libri saranno compagnia, apprendimento, divertimento, gioco, spunto di riflessione, e belli da vedere e da toccare”, sottolinea Gianotto nella presentazione del progetto.

Il 9 giugno usciranno i primi tre titoli: Relazioni, raccolta di racconti curata da Sheila Williams, plurivincitrice del premio Hugo ed edita dal MIT che si chiede, nel filone aperto da Black Mirror, come saranno le nostre vite intime, familiari e umane al confronto con le nuove possibilità che la tecnologia e la scienza ci stanno dando. Quindi un grande maestro, Alan Moore, che torna in libreria con il suo La voce del fuoco in una traduzione aggiornata e infine l’esordio di Al Ewing, sceneggiatore Marvel, al suo debutto letterario con L’uomo immaginario, romanzo ambientato in una Hollywood dove i personaggi vengono creati geneticamente e le strade si popolano delle moltitudini di eroi decaduti.

A luglio 451 proseguirà il suo percorso riportando in libreria Il mondo dopo la fine del mondo di Nick Harkaway, l’incredibile favola politica sull’assurdità della guerra del figlio di John Le Carré insieme alla raccolta di saggi, idee e soprattutto meme di Hideo Kojima, Il gene del talento e i miei adorabili meme, creatore di videogiochi che con Metal Gear Solid e Death Stranding ha intrattenuto milioni di giocatori.