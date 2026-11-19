Il mondo della cultura, del giornalismo e della tv è in lutto per la morte, a 91 anni, di Corrado Augias. Dagli esordi in Rai al successo con “Telefono giallo”, passando per l’amore per la musica classica e i libri bestseller. “Non abbiamo ragioni per essere ottimisti…”, aveva confidato di recente
Il mondo della cultura, del giornalismo e della tv è in lutto per la morte, a 91 anni, di Corrado Augias.
Giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la tv, era nato a Roma il 26 gennaio del 1935.
Augias era entrato in Rai nel 1960, iniziando la carriera giornalistica come corrispondente da New York, tra il 1966 e il 1968, per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama. Nel novembre 1975 l’arrivo a Repubblica. La notorietà arriva nel 1987, con la conduzione, su Rai 3, di Telefono giallo.
Tra i programmi tv condotti da Augias, grande appassionato di musica classica, anche Babele, Enigma, Le storie – Diario italiano, Quante storie e Città segrete. Nel 2003 il passaggio dalla Rai a La7, per condurre La torre di Babele.
“Non abbiamo ragioni per essere ottimisti“
Intervistato nelle scorse settimane da D di Repubblica, aveva confidato: “Non abbiamo ragioni per essere ottimisti. Ma in fondo non è un gran male, perché l’ottimismo può risultare un po’ fesso. Nella storia abbiamo vissuto momenti peggiori. Per questo, come insegna Machiavelli, dobbiamo avere fiducia: quella sì che è una vera forza. Ed è quella che dobbiamo coltivare”.
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La preoccupazione per l’AI
Nella stessa intervista aveva parlato con preoccupazione anche dell’impatto dell’intelligenza artificiale: “Nulla mi turba di più dell’AI, una rivoluzione di cui nessuno conosce l’impatto. So solo che cambierà tutto, le vite individuali e i destini collettivi. Di fronte all’infinita potenzialità dell’algoritmo, noi uomini della strada siamo davvero omuncoli smarriti in mezzo alla confusione. Il grande fisico Stephen Hawking diceva: noi sappiamo che l’universo è infinito, ma se questo infinito troverà un confine tra milioni di anni luce non lo sappiamo. Oggi siamo così: non sappiamo niente, non conosciamo i confini, forse perché i confini non ci sono. Questa profonda ‘crisi di senso’ sembra oggi insopportabile, ma se ci pensi dura da più di vent’anni. Forse dall’11 settembre: è da quel giorno che, insieme alle Torri Gemelle, sono crollate tutte le nostre certezze”.
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“Era come se Corrado Augias sentisse la musica delle cose, avvertisse il tono delle persone“
Ezio Mauro, sul suo giornale, Repubblica, lo ha ricordato così: “Era come se Corrado Augias sentisse la musica delle cose, avvertisse il tono delle persone. E infatti si sintonizzava sull’interlocutore grazie a una facoltà preziosa e sempre più rara nella velocità dei tempi in cui viviamo: la capacità di ascoltare, con un naturale interesse a conoscere e a capire. Nasceva così quella sua forma tipica di indagine che sembrava un dialogo, ma in realtà era qualcosa di più, una procedura maieutica di svelamento e di approfondimento attraverso lo strumento che lui sapeva usare meglio di chiunque, la conversazione”.
Autore di libri bestseller
Autore di numerosi libri (tra gialli, saggi, racconti e riflessioni), pubblicati principalmente da Einaudi e tradotti nelle principali lingue, ha pubblicato, tra gli altri, Il sangue e il potere – Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone (insieme a Vladimiro Polchi, 2008 e 2025), il romanzo Il lato oscuro del cuore (Supercoralli, 2014), Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018), con Giovanni Filoramo, Il grande romanzo dei Vangeli (2019 e 2021), Breviario per un confuso presente (2020), Modigliani. L’ultimo romantico (2020), I segreti di Roma cristiana (2024, pubblicato nel 2022 con il titolo La fine di Roma), La vita s’impara (2024 e 2025), La musica per me (2025), con Natalia Augias, L’uomo che inventò la politica – Inchiesta su Machiavelli (2026) e ha curato la raccolta Racconti parigini (2018).
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