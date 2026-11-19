Il mondo della cultura, del giornalismo e della tv è in lutto per la morte, a 91 anni, di Corrado Augias. Dagli esordi in Rai al successo con “Telefono giallo”, passando per l’amore per la musica classica e i libri bestseller. “Non abbiamo ragioni per essere ottimisti…”, aveva confidato di recente

Il mondo della cultura, del giornalismo e della tv è in lutto per la morte, a 91 anni, di Corrado Augias.

Giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la tv, era nato a Roma il 26 gennaio del 1935.

Augias era entrato in Rai nel 1960, iniziando la carriera giornalistica come corrispondente da New York, tra il 1966 e il 1968, per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama. Nel novembre 1975 l’arrivo a Repubblica. La notorietà arriva nel 1987, con la conduzione, su Rai 3, di Telefono giallo.

Tra i programmi tv condotti da Augias, grande appassionato di musica classica, anche Babele, Enigma, Le storie – Diario italiano, Quante storie e Città segrete. Nel 2003 il passaggio dalla Rai a La7, per condurre La torre di Babele.

“Non abbiamo ragioni per essere ottimisti“

Intervistato nelle scorse settimane da D di Repubblica, aveva confidato: “Non abbiamo ragioni per essere ottimisti. Ma in fondo non è un gran male, perché l’ottimismo può risultare un po’ fesso. Nella storia abbiamo vissuto momenti peggiori. Per questo, come insegna Machiavelli, dobbiamo avere fiducia: quella sì che è una vera forza. Ed è quella che dobbiamo coltivare”.

La preoccupazione per l’AI

Nella stessa intervista aveva parlato con preoccupazione anche dell’impatto dell’intelligenza artificiale: “Nulla mi turba di più dell’AI, una rivoluzione di cui nessuno conosce l’impatto. So solo che cambierà tutto, le vite individuali e i destini collettivi. Di fronte all’infinita potenzialità dell’algoritmo, noi uomini della strada siamo davvero omuncoli smarriti in mezzo alla confusione. Il grande fisico Stephen Hawking diceva: noi sappiamo che l’universo è infinito, ma se questo infinito troverà un confine tra milioni di anni luce non lo sappiamo. Oggi siamo così: non sappiamo niente, non conosciamo i confini, forse perché i confini non ci sono. Questa profonda ‘crisi di senso’ sembra oggi insopportabile, ma se ci pensi dura da più di vent’anni. Forse dall’11 settembre: è da quel giorno che, insieme alle Torri Gemelle, sono crollate tutte le nostre certezze”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“Era come se Corrado Augias sentisse la musica delle cose, avvertisse il tono delle persone“

Ezio Mauro, sul suo giornale, Repubblica, lo ha ricordato così: “Era come se Corrado Augias sentisse la musica delle cose, avvertisse il tono delle persone. E infatti si sintonizzava sull’interlocutore grazie a una facoltà preziosa e sempre più rara nella velocità dei tempi in cui viviamo: la capacità di ascoltare, con un naturale interesse a conoscere e a capire. Nasceva così quella sua forma tipica di indagine che sembrava un dialogo, ma in realtà era qualcosa di più, una procedura maieutica di svelamento e di approfondimento attraverso lo strumento che lui sapeva usare meglio di chiunque, la conversazione”.

Autore di libri bestseller

Autore di numerosi libri (tra gialli, saggi, racconti e riflessioni), pubblicati principalmente da Einaudi e tradotti nelle principali lingue, ha pubblicato, tra gli altri, Il sangue e il potere – Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone (insieme a Vladimiro Polchi, 2008 e 2025), il romanzo Il lato oscuro del cuore (Supercoralli, 2014), Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018), con Giovanni Filoramo, Il grande romanzo dei Vangeli (2019 e 2021), Breviario per un confuso presente (2020), Modigliani. L’ultimo romantico (2020), I segreti di Roma cristiana (2024, pubblicato nel 2022 con il titolo La fine di Roma), La vita s’impara (2024 e 2025), La musica per me (2025), con Natalia Augias, L’uomo che inventò la politica – Inchiesta su Machiavelli (2026) e ha curato la raccolta Racconti parigini (2018).

Fotografia header: Corrado Augias (foto GettyEditorial)