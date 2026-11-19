Il National Book Awards 2026 è andato al terzo romanzo della scrittrice palestinese-ebraica Hannah Lillith Assadi, “Paradiso 17” (in Italia uscito con il titolo “Il lungo viaggio di Sufien”), ispirato alla storia del suo defunto padre, palestinese, in esilio dopo la Nakba – I particolari e gli altri riconoscimenti assegnati

A New York è stato assegnato il National Book Award 2026, giunto alla sua 77esima edizione.

Il prestigioso riconoscimento per la fiction è andato al terzo romanzo della scrittrice palestinese-ebraica Hannah Lillith Assadi, Paradiso 17 (Knopf / Penguin Random House).

Il libro è ispirato alla storia del suo defunto padre, palestinese, in esilio dopo la Nakba (l’esodo forzato di oltre 700mila arabi palestinesi durante la guerra del 1948, in concomitanza con la creazione dello Stato di Israele).

Come riporta il Guardian, l’autrice ha spiegato: “Nel corso della stesura ho provato un profondo dolore personale e un inimmaginabile dolore collettivo. Ho visto il cancro devastare il corpo di mio padre e il genocidio devastare il suo popolo e i suoi figli…”.

Il romanzo è stato da poco pubblicato in Italia da Piemme, con il titolo Il lungo viaggio di Sufien, nella traduzione di Anna Martin.

Gli altri premi

Il premio per la non fiction è stato assegnato a Abdelrahman ElGendy per Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming (Hogarth / Penguin Random House); il riconoscimento per la letteratura in traduzione è stato ottenuto da Centroeuropa di Vicente Luis Mora, tradotto dallo spagnolo da Rahul Bery per Bellevue Literary Press.

Per la poesia ha trionfato Brenda Hillman con Still House in the Desert: An eco-contemplation (Wesleyan University Press); quanto al premio per la letteratura per ragazzi, è andato a The Fight of Our Lives: AIDS in America di David Levithan e Gabriel Duckels (Knopf Books for Young Readers / Penguin Random House).

Fotografia header: Hannah Lillith Assadi (GettyEditorial)