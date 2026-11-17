“Se guardi meglio cosa vedi?” è la domanda attorno a cui ruota il programma della 25esima edizione di “Più libri più liberi 2026”, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola dell’Eur di Roma: “Un invito a osservare il presente con occhi più attenti”. In calendario 650 tra incontri, dibattiti, lezioni e laboratori, che in 5 giorni vedranno la partecipazione di 474 editori. Dopo le polemiche degli anni scorsi, la manifestazione vive quest’edizione come “un’occasione di bilancio e di rilancio”, con il supporto di una nuova squadra curatoriale – Ecco il programma (“modellato nel segno di un confronto e di un coinvolgimento più diretto degli espositori”), i protagonisti e le novità

Dal 4 all’8 dicembre la Nuvola dell’Eur di Roma ospita Più libri più liberi 2026: la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria festeggia la sua 25esima edizione con 650 tra incontri, dibattiti, lezioni e laboratori, che in 5 giorni vedranno la partecipazione di 474 editori.

“Venticinque anni al fianco della piccola e media editoria italiana, con l’impegno di valorizzarne la pluralità e la vitalità culturale, di illuminare la ricerca costante di nuove voci e visioni, di offrire a lettrici e lettori percorsi e generi diversi, di individuare strade alternative”, sottolineano gli organizzatori.

La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, è stata inaugurata alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

“Se guardi meglio cosa vedi?”: la domanda al centro della 25esima edizione di Più libri

“Se guardi meglio cosa vedi?” è la domanda attorno a cui ruota il programma di questa edizione: “un invito a osservare il presente con occhi più attenti, a decifrare una realtà mutevole e complessa provando a cambiare prospettiva e a non trascurare i dettagli”. Leggere è questo: “guardare a fondo e intensamente ciò che abbiamo intorno, gli altri; interpretare le loro storie, le loro idee”.

Un’occasione di bilancio e di rilancio per la fiera romana

Dopo che negli ultimi anni non sono mancate le polemiche, per i promotori, il venticinquesimo anno di Più libri più liberi è dunque “un’occasione di bilancio e di rilancio“. La nuova edizione nasce dall’impegno di rendere se possibile ancora più protagonisti gli editori e le editrici che, in anni di trasformazioni e di difficoltà economiche, “hanno difeso con tenacia la loro visione e identità”. Il programma di questa nuova edizione “è stato modellato nel segno di un confronto e di un coinvolgimento più diretto degli espositori, che si renderà visibile anche nella costruzione di due nuove sale tra gli stand del piano terra”: la Sala Andromeda e la Piazza degli Editori, uno spazio aperto dedicato essenzialmente a confronti e dibattiti.

Una bibliografia per tutti gli incontri tematici

Non mancano le novità: per tutti gli incontri tematici e per i dialoghi con i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sarà distribuita al pubblico una bibliografia fatta di titoli selezionati dai cataloghi degli editori in fiera: un invito ad approfondire i temi.

Ogni giornata, inoltre, avrà una “rivista residente” in fiera: cinque diverse redazioni di magazine culturali sono state invitate a raccontare a modo loro ciò che accade alla Nuvola e a restituirlo ai visitatori, dal vivo e nei canali social. Il 4 dicembre sarà la giornata di Scomodo, rivista indipendente di inchiesta e approfondimento sociale realizzata da under 30, il 5 dicembre spazio a Teatro e Critica, testata dedicata al teatro e alle arti performative. Seguiranno poi Ultimo Uomo, rivista di approfondimento sportivo e cultura, Il Tascabile, magazine di divulgazione e approfondimento culturale e La fine del mondo, rivista dedicata al mondo dei fumetti.

Le proposte per giovani e giovanissimi

Ampia, poi, la proposta per giovani e giovanissimi, rappresentata dai cataloghi degli editori indipendenti con una qualità riconosciuta anche sul piano internazionale, e tradotta in fiera con lezioni, laboratori, performance teatrali, letture ad alta voce.

Più in generale, il coinvolgimento dei visitatori sarà intensificato attraverso “esperienze immersive ed eccentriche”: recital, flash mob, reading e tre “Question Time” (sull’essere adolescenti oggi, sull’intelligenza artificiale e sull’assenza delle donne nel canone letterario) in cui a modellare l’incontro saranno esclusivamente le domande del pubblico.

In apertura la lectio di Francesca Mannocchi

Ad aprire la 25esima edizione sarà la lectio della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. La sua interpretazione della domanda scelta come titolo dell’intera edizione – “Se guardi meglio cosa vedi?” – è un invito a superare i pregiudizi, a un esercizio di attenzione “più vicina all’attesa che alla presa. E la letteratura ne è forse la pratica più antica”.

Nell’ultima giornata, il cantautore Niccolò Fabi, partendo dal titolo di una sua canzone, Libertà negli occhi, rifletterà sulle possibilità della visione, sulla vita che va dove va lo sguardo.

Gli ospiti italiani e internazionali

Tra gli ospiti della Nuvola le scrittrici e gli scrittori protagonisti della scena editoriale e culturale italiana come Zerocalcare, Dacia Maraini, Donatella Di Pietrantonio, Melania Mazzucco, Sandro Veronesi, Ermanno Cavazzoni, Nicola Lagioia, Rosella Postorino, Diego De Silva, Giancarlo De Cataldo, Stefano Faravelli e della scena internazionale tra cui lo scrittore Premio Pulitzer per la narrativa Daniel Kraus, Alicia Giménez Bartlett, Kader Abdolah, Helen Oyeyemi, Didier Eribon, Tiya Miles, CJ Leede, Patrick Green e Jonathan Stroud.

Figure del mondo della musica e dello spettacolo come Claudio Baglioni con Michele Caccamo, Carl Brave, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni, Gabriele Mainetti, Francesca Comencini, Ascanio Celestini, Massimo Popolizio, Daria Deflorian, Marco Baliani e Liv Ferracchiati.

Per riflettere sulla turbolenza geopolitica e sulle questioni di stretta attualità, protagonisti e protagoniste dell’informazione come Corrado Formigli, Emiliano Fittipaldi, Marianna Aprile, Fiorenza Sarzanini, Marco Damilano, Annalisa Camilli, Carlo Bonini, Gianni Riotta, Valerio Nicolosi, Michela Ponzani. E ancora, Samantha Cristoforetti, Diego Bianchi, Zuzu, Anna Foa, Emilio Gentile, Franco Cardini, Vera Gheno, Maurizio Ferraris, Massimo Ammaniti, Michela Marzano, Stefano Bollani, Massimiliano Rosolino e Umberto Guidoni.

Una nuova squadra curatoriale

L’edizione 2026 di Più libri più liberi (manifestazione presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice) è firmata da una nuova squadra curatoriale coordinata da Paolo Di Paolo, con Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini.

Il programma di Più libri più liberi 2026

Per questa 25esima edizione il programma, disponibile sul sito della manifestazione, è stato riconfigurato nella struttura, tradotta anche in un ripensamento complessivo dell’impianto grafico della versione cartacea. Per orientare meglio i visitatori, saranno visibili ampi percorsi basati sulla locuzione “Se guardi meglio” e su concetti chiave che la completano: gli altri, il presente, il possibile, i margini. L’opportunità di scegliere, giorno per giorno, fra circa 650 eventi complessivi, sarà facilitata da una serie di “filtri” tematici, che avvicinano il visitatore-lettore alle sue aree di interesse, in termini di generi editoriali, di interessi (letteratura, saggistica, musica, sport, ecc.), di questioni radicali del nostro tempo (IA, intelligenza emotiva, dialogo fra generazioni, ambiente e cambiamento climatico).

Se guardi meglio gli altri…

La contemplazione dell’altro da sé – essere umano, animale, pianta, luogo – può diventare davvero una celebrazione del vedere, del vedere-riconoscere.

“Non perdere mai di vista la realtà del prossimo” scriveva Natalia Ginzburg, ed è un programma etico ed esistenziale impegnativo. La domanda attorno a cui ruota l’edizione offrirà molte occasioni di riflessione sul nostro rapporto con il mondo, con la realtà dell’altro da noi. Ma è necessario uno sforzo di immaginazione, come ricorderà Dacia Maraini, in dialogo con Rosella Postorino.

O uno sforzo di “sintonia”: nel caso del rapporto fra adulti e adolescenti. Se ne discuterà con Michela Marzano, ospite del nuovo format “Question Time”: l’incontrò sarà interamente modellato dalle domande del pubblico presente.

Decisiva in questo campo semantico la parola “cura”: sarà al centro dell’incontro tra l’oncologo Fabio Calabrò, Diego De Silva e Stefano Bartezzaghi.

L’altro da noi non è sempre “prossimo”: “Parleremo con gli animali, le macchine, gli extraterrestri? Vecchie frontiere e nuove esplorazioni” è la domanda del confronto fra Alessandro Fusacchia, l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti, Carmen Gallo ed Eva Giovannini.

Alla scrittura come rappresentazione dei legami guardano “Le parole dei romanzi” con Donatella Di Pietrantonio e Valeria Della Valle.

Infine gli appuntamenti di Paolo Di Paolo in dialogo con il cantautore Niccolò Fabi “Libertà negli occhi. Dialogo sullo sguardo”; con Zerocalcare, protagonista di un monologo seguito da una conversazione a due; e poi con Diego Bianchi su questi ultimi venticinque anni di trasformazioni radicali: come si raccontano le storie degli altri in un paesaggio tanto indecifrabile?

Se guardi meglio il presente…

In un periodo di stravolgimenti politici internazionali e di tensioni globali, la piccola e media editoria “conferma la propria vocazione a riflettere sul presente, a farsi luogo di incontro e di confronto su temi complessi come guerre e conflitti”.

Giorgio Zanchini guiderà le riflessioni di “Se guardi meglio il presente” con focus sull’attualità, sulla geopolitica, sulle sfide dell’informazione.

La carta stampata, i giornali come possono rimodellarsi? Ne discuteranno Emiliano Fittipaldi, e Fiorenza Sarzanini. Sul comparto audiovisivo interverranno Riccardo Iacona e Marianna Aprile; sulla libertà di informazione Zanchini si confronterà con Corrado Formigli.

“L’età della prepotenza, tra Trump e Putin” sarà analizzata da Goffredo Buccini, Piero Benassi e Alessandra Sardoni e uno sguardo sulla situazione politica di Israele dopo le elezioni sarà orientato dalle riflessioni di Anna Foa, Roberto Della Seta e Gadi Luzzatto.

Carlo Salvemini, con Marco Damilano, racconterà L’Italia che non vediamo, Valerio Nicolosi l’emergenza climatica con Ecoguerra, e Isabella De Silvestro, autrice del podcast Gattabuia, con Luigi Manconi parleranno del carcere.

Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, e Agnese Trocchi rifletteranno sulla libertà di espressione, da “Autistici/Inventati alla finanza sociale”, mentre Fabrizia Ferrazzoli, Giordano Gasperini e Livia Viganò, con Alberto Emilietti, esplorano nuovi modi di raccontare il presente in collaborazione con Factanza.

Non mancheranno dialoghi con figure del mondo politico e istituzionale, da Nichi Vendola, accompagnato da Fabrizio Barca e Anna Foa, per ragionare sul “vizio della ferocia” di molti leader della scena nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per un incontro a partire dal graphic novel che racconta la vita di Tina Anselmi, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Daniele Capezzone e Gennaro Sangiuliano in dialogo su Benedetto Croce, Pietro Grasso, Roberto Speranza e altri ancora.

I mutamenti delle destre europee del XXI secolo saranno analizzati da Leonardo Rapone, Gianni Cuperlo e Tonia Mastrobuoni; il tema della “verità assediata” da Luigi Marinelli e Wlodek Goldkorn; la possibilità di disarmare le parole in un tempo di tensione globale sarà esplorata da Nico Piro.

Sull’ascesa, il declino e rinascita del nucleare discuterà Marco Visscher; Andrea Pauletto, autore di Furgonauta dialogherà con Christian Raimo sulla sua esperienza di scrittore e di autotrasportatore notturno.

Javier Gil ragionerà sulla crisi abitativa con Generazione inquilina. Si parlerà di disuguaglianza abitativa anche nel dibattito a partire da Costruire dignità di Lodovica Clavarino e da Cemento rosso di Luca Scornaienchi e Irene Carbone.

Se guardi meglio il possibile…

Licia Troisi guiderà una riflessione sul “possibile”, sugli orizzonti di lettura del reale oltre il reale: come racconto, immaginazione, invenzione, utopia. Più nello specifico del “fantastico”, aiuterà ad approfondire l’evoluzione del genere e delle diverse modalità di fruizione che lo hanno reso centrale negli ultimi venticinque anni. Con Fiore Manni e Michele Monteleone insieme a Maria Agostinelli si ripercorrerà la storia del fantasy; con Jonathan Stroud e Chiara Codecà verrà raccontata la prospettiva dei fan.

E ancora: “Se guardi meglio il fantastico: Ursula K. Le Guin” con Serena Daniele; “Se guardi meglio il fantastico. Macabro, perturbante e narrazioni minoritarie” con l’autrice C. J. Leede e Ivan Cenzi.

Non mancherà uno sguardo al fantastico mondo della scienza, come quello di Barbascura X per un dialogo sul tema “Se guardi male la scienza, cosa vedi?”.

Lo sguardo attraverso le diverse possibilità del mondo che ci circonda saranno temi anche degli incontri sull’IA come “A cosa serviremo domani? – Lavoro, creatività e nuove intelligenze” con gli autori Alex Braga e Filippo Lubrano accompagnati da Francesco D’Isa, “Intelligenza artificiale: la via europea” di Paolo Massimo Buscema, mentre Loretta Napoleoni, autrice di Tecnocapitalismo, e Frediano Finucci si interrogheranno sul futuro digitale e Ivano Dionigi se “Ci sarà ancora bisogno di noi” e lo farà proprio a partire dalle parole dei classici.

Altre domande sulle possibilità future: “Come comunicheremo tra 10 anni?” con Alberto Mattiacci, Carlotta Ventura ne parleranno con Francesco Oggiano.

A raccontare visioni fantastiche e possibili tra terra e spazio sarà l’incontro su Ascensore per Marte, con Umberto Guidoni, e la presentazione dell’antologia Fantastike con Michela Dentamaro e Valerio Millefoglie, la presentazione di 100 years over the North Pole – Cent’anni di esplorazione polare: visioni, scienza e futuro e infine l’esplorazione dell’immaginario nell’incontro con Valerio Magrelli a partire da Bel Passato.

Se guardi meglio i margini…

Nadeesha Uyangoda, vincitrice del Campiello Opera Prima, si concentrerà su ciò che riceve meno attenzione: il margine, lo spazio che resta isolato, l’isola come luogo simbolico e reale.

In fiera avranno spazio i dibattiti “Insularità – Il dio per metà donna” con Perumal Murugan; “Isole ritrovate – Le registe del cinema muto”, con Melania Mazzucco; “Festival da isolani”, con Francesca Casula e Loredana Lipperini, conduce Simonetta Bitasi; e “Il Caffè letterario di Più libri più liberi. 25 anni dopo”, insieme a Dario De Cristofaro, Eugenia Dubini, Eva Ferri e Gerardo Masuccio, per confrontare esperienze di editoria indipendente.

Ci sarà poi un focus su autrici del passato, un arcipelago ricchissimo, rilette da scrittrici italiane contemporanee con i panel “Isole ritrovate – Storie di scrittrici”: Grazia Deledda sarà raccontata da Maura Gancitano, Laudomia Bonanni da Emanuela Anechoum, Fabrizia Ramondino da Nadia Terranova, Anna Maria Ortese da Giulia Della Cioppa e Carla Lonzi da Annalisa Camilli.

Non mancherà uno sguardo su Gaza, come l’incontro “Isole politiche – Guardare Gaza”, con Tomaso Montanari, Alae al Said ed Elena Testi.

A seguire un dialogo con Ruwaida Kamal Amer a partire da Gaza City – Paesaggi umani e geografia del dolore o l’incontro Se viviamo un’altra notte con Vanni Bianconi e Valerio Magrelli, il reading a partire da La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite. Voci da Gaza di Samar Yazbek con Damal Suleyman e Gianmarco Saurino.

E ancora, le testimonianze di operatori umanitari come Mattia Bidoli, che incontrerà i lettori raccontando il suo diario Mi Gaza es Tu Gaza e quelle delle raccontate dai fumettisti nel volume Gaza, un giorno ancora o ancora nel reportage illustrato Un diavolo muto – Storie da Gaza di Marco Rizzo in collaborazione con Emergency. Moni Ovadia leggerà passi da Il pianto di Abramo – Israele e Palestina: illusioni di pace di Giuseppe Romeo, poi si parlerà di “Cinema palestinese” con Samuel Antichi e infine sarà ricordato l’attivista Vittorio Arrigoni, a partire dal libro Caro Vik ti scrivo e del podcast Palestina-Israele di Anna Maria Selini.

Spazio anche a una riflessione sul rapporto tra colonialismo, ambiente e diritti dei popoli con il panel Terricidio a partire dal libro di Moira Millán, con Igiaba Scego e Grazia Battiato, e a un dialogo sul ruolo politico della maternità a partire da La potenza delle madri. Per un nuovo soggetto rivoluzionario di Fatima Ouassak con Ouidad Bakkali.

Gli appuntamenti per ragazze e ragazzi

Uno sguardo più attento alle giovani e ai giovani lettori sarà centrale a Più libri più liberi con una serie di incontri pensati per le nuove generazioni “e per chi crede nel potere della lettura come grande strumento per la crescita”. Si inizierà con la prima giornata, quella del 4 dicembre, ampiamente dedicata alla letteratura per Under 25.

Tanti gli eventi in calendario: l’incontro “A tu per tu con @nicopuntoit” con Nicholas Ori, Lorenzo Baglioni e Giulia Perninotte, la presentazione di Residenza Paradiso con Giuliana Facchini e Ida Antonella Passarelli, Sono il mare aperto con Giovanni Gastaldi e Makan Keita; Kento e Aladin Hussain Al Baraduni parleranno di Con una pistola alla tempia, mentre di “News o Fake News?” si parlerà con Silvia Bencivelli; l’incontro sulle meravigliose fiabe dei Fratelli Grimm “Nel mondo dei Grimm” con Camilla Miglio, Luca Baruffa, Fabian Negrin, Cosima Centurioni e Giuseppe Cederna; Anni rubati con i curatori Marco Caviglia e Miriam Spizzichino; Siamo i fiori nel deserto con Fabrizio Altieri e Timișoara Pinto; Bomber e Mr. Franco. Una partita ancora con Mimmo Cacciuni Angelone; il monologo “Il giorno decisivo / Oltre l’ostacolo” con Giuseppe Pastore; “Perditempo. Disegniamo il tempo che ci fa stare bene” con Arianna Papini, “E tu, che Pinocchio vedi?” con Giusi Quarenghi, Nicoletta Costa e Angela Catrani; Del buio non ho paura con Silvia Vecchini, Sualzo e Claudia Ianniciello, “È da femmine, e allora? È da maschi, e allora?” con Giorgia Vezzoli e Lorenzo Gasparrini.

Internazionale Kids sarà coinvolta in due incontri: “Come nasce un giornale” con Martina Recchiuti e Alberto Emiletti e “Ogni bambino ha diritto alla pace” con Elena Gentili e Alberto Emiletti.

Infine il dialogo su Ronzinante di Stefano Bidetti e “L’infinito nel più piccolo – Ti racconto il Natale” un laboratorio interattivo a partire dal libro del Cardinale Matteo Maria Zuppi con le illustrazioni di Silvio Boselli, oltre al laboratorio “Senza festa non vale” con Anna Maria Prassler.

La rete delle Biblioteche di Roma

Anche quest’anno la rete delle Biblioteche di Roma, che festeggia i suoi 30 anni, sarà presente con uno stand dedicato, confermando il ruolo centrale che le biblioteche svolgono nella promozione della lettura, nella diffusione della cultura e nella costruzione di una società più consapevole. Ricco sarà il programma fatto di mostre, incontri con autrici e autori, laboratori e numerose attività rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e circoli di lettura, con una particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusività.

Autrici e autori dall’estero

La fiera accoglierà una folta presenza di voci internazionali. Tanti gli autori e le autrici presenti a Più libri più liberi, pronti a raccontare storie, visioni e sensibilità diverse, come il Premio Pulitzer Daniel Kraus, l’iraniano naturalizzato olandese Kader Abdolah con il nuovo romanzo Parla Zarathustra, la britannica Helen Oyeyemi, la scrittrice e attivista franco-marocchina Fatima Ouassak, che da anni racconta le periferie francesi e le rivolte giovanili.

Spazio anche alla filosofia e al pensiero contemporaneo con i francesi Didier Eribon e Geoffroy de Lagasnerie, mentre lo scrittore Serge Quadruppani dialogherà con Giancarlo De Cataldo sul suo nuovo romanzo L’equivoco.

Tra gli eventi, la presentazione di Headlights il nuovo romanzo dell’americana CJ Leede; Joanna Bator con il suo Nuvolandia; Elogio della malinconia con László F. Földényi; l’incontro con Laia Jufresa, che torna in fiera con il suo nuovo libro Wishbone; Il sacco di Ashley con l’autrice Tiya Miles; “Tenerezza e imperfezione (in cinque grandi racconti)” con Thomas Morris, autore di Apriti, e Giulio Somazzi; poi Lukas Bärfuss, autore di La regina della notte. Un breve libro su mia madre; Persempre con l’autrice Sophie Mackintosh e Valentina Barengo; Una vita controvento, dal Cile di Pinochet a Roma: la storia di Alfonso Molina con lo stesso Alfonso Molina, accompagnato da Roberto Fantini; Marijana Dokoza, autrice di Sua moglie in dialogo sulla violenza domestica con Ljiljana Dzalto; Dall’altra parte con l’autore spagnolo Bernardo Atxaga e Simonetta Bitasi; “Dove finisce il patriarcato” con l’autrice Antje Rávik Strubel, gli incontri con le scrittrici Şeyda Kurt che presenterà il suo Tenerezza Radicale con Nico Isa Borrelli, Louisa Young autrice di Le ore d’oro in dialogo con Laura Pezzino e quello con la poetessa polacca Anna Adamowicz con Nebula/Animalia.

Tra le ospiti più attese anche la spagnola Alicia Giménez Bartlett, in dialogo con Loredana Lipperini.

Infine, per festeggiare il Premio Nobel per la letteratura assegnato ad Anne Carson e il Booker Prize a M. John Harrison, entrambi nei cataloghi dell’editoria indipendente, si approfondirà il loro profilo in un incontro in Piazza degli Editori.

Gli anniversari

Tra le ricorrenze che la fiera celebra, spicca il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda, la prima e unica scrittrice italiana ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 1926. A lei saranno dedicati diversi appuntamenti: da “Deledda ieri e oggi” con Rossana Dedola e Marialaura Simeone, al concerto letterario con Neria De Giovanni e il flauto traverso di Elisa Ceravola, fino a “Irrimediabile Mondo / sonata per scrittrice da Nobel e paesaggi ventose” testi e interpretazione di Maria Luisa Usai e suoni e musiche di Alessandro Olla.

Si ricordano poi i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, con alcuni eventi tra cui la presentazione di “Il mio Pinocchio” di Giusi Quarenghi; un dialogo sulla nuova edizione illustrata del capolavoro con Vanessa Regina, Claudio Sagliocco e Antonio Soldi. E ancora un incontro dedicato a Pinocchio con Melania Mazzucco, Fabio Stassi e Remo Rapino.

A cento anni dalla nascita di Ingeborg Bachmann, “Scrivere per esistere” con Rita Svandrlik e Ilaria Gaspari ne ripercorre la vita e le opere a partire dal libro della stessa Svandrlik. Si concludono inoltre le celebrazioni per i settant’anni dalla nascita di Andrea Pazienza con un incontro dedicato all’artista con Stefano Cristante, Antonello Vignaroli, Cinzia Leone e Luca Raffaelli.

Poi si terrà un incontro dedicato ad Hanya Yanagihara “Dieci anni di Una vita come tante” con in dialogo Luca Briasco, Mattia Carratello, Andrea Geloni e Giulia Paganelli e “Edizioni di Torino. Storia di una casa editrice” con la proiezione del documentario di Luca Schilirò, con Claudia Peruccio e Sergio Bestente e la moderazione di Sabina Minardi.

Un ciclo di appuntamenti sarà infine dedicato al ricordo del G8 di Genova: “Nessun rimorso, Venticinque anni dopo – Bolzaneto e il G8, cosa resta” con Vitt Moretta e Zerocalcare, illustratori dell’opera collettiva Nessun rimorso Reloaded e Francesca Zanni, autrice del podcast La sospensione: Bolzaneto e il G8 25 anni dopo con Fabrizio Crasso e Riccardo Noury; l’incontro con Vittorio Agnoletto, autore de Il G8 di Genova. Ieri, oggi, domani; e il panel “G8 e sicurezza” con Carlo Bonini, Annalisa Camilli, Franco Gabrielli e Gianpaolo Trevisi.

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La narrativa

Una grande rassegna dedicata agli scrittori e alle scrittrici italiane partirà con la presentazione di Io sono felice di Vito Bruno in dialogo con Filippo La Porta e Francesco Piccolo, di TAU. In segno d’amore di Claudio Baglioni con Michele Caccamo, poi la finalista Premio Strega Elena Rui, autrice di Le vedove di Camus, Un mondo soltanto con l’autrice Giulia Baldelli e Aritmie con Damiano Ficoneri, che presenterà il romanzo in un dialogo con Enrico Mentana.

Poi arriveranno i consigli di Vanni Santoni con la lectio “Se non erro” sulla scrittura di un libro.

E ancora, Il collezionista di tempo di Marino Magliani, La cabala dell’ora con Marcantonio Lucidi e il comico Claudio Greg Gregori; “Un dialogo sui margini” con Remo Rapino, Stefano Redaelli e Daniele Mencarelli; Killergarten di Nicola Brunialti che dialogherà con Paolo Bonolis; Umberto Piersanti sarà presente con la sua ultima opera Olimpo; “20-something: lo sguardo inedito” con Ilaria Camilletti e Matteo B. Bianchi; Virginia de Leyva. La monaca di Monza con la storica Lisa Roscioni e Melania Mazzucco e infine Alla corte di Pipandro il folle con l’autrice Monica Magnani alias @vabeeraga e Giulio Armeni alias @filosofia_coatta. Molto atteso anche il reading di Ermanno Cavazzoni dal suo Storia di un’amicizia.

Attenzione anche agli esordi, con La nostra giovinezza di Andrea Oriente in dialogo con Irene Graziosi, Di quasi nulla resta traccia di Alessia Marzano con Emanuele Bosso, Federica Lombardi per Linea d’inverno, Crunco di Mauro Colarieti con Beatrice Sciarrillo, Le sussurratrici di Giulia Paganelli, che sarà in dialogo con Simonetta Sciandivasci.

La saggistica a Più libri 2026

Tra riflessioni, memorie e nuove visioni, la fiera accenderà i riflettori sui grandi temi del nostro tempo attraverso le numerosissime novità della saggistica presenti tra gli stand.

Dalla storia all’attualità, dal cinema alla musica, con un viaggio nelle idee che illuminano il presente attraverso le voci dei maggiori esperti italiani. Si parlerà di Genere con Vera Gheno; di La coda di Straub – Da cura miracolosa a minaccia globale: l’oppio e l’era del Fentanyl con Stefano Massarelli, vincitore del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2026; di Emilio Gentile e dei suoi frammenti autobiografici in Emilio Gentile: l’arte di uno storico; mentre Geoffroy de Lagasnerie, autore di L’anima nera della democrazia, rifletterà sullo stato di salute della democrazia e sui suoi limiti.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin interverrà in “Il nucleare nel puzzle dell’energia” con Chicco Testa e Giuseppe Zollino, mentre Luigi De Magistris e Ludovica Ciriello parleranno di Un altro Sud; Stefano Polli, autore di Faccia a faccia con Putin, dialogherà con Marino Sinibaldi e Roberto Sommella; poi l’incontro “Contro la censura” con Giancristiano Desiderio, Francesco Giubilei, Giampiero Cannella e Alessandro Gnocchi; e un dialogo a partire da Paradosso americano. Stati Uniti: una storia di contraddizioni di Alessia Gasparini con Sacha Biazzi e Eric Gad. A cui si aggiungono la presentazione dei volumi: Corpi dolenti, voci resistenti. Endometriosi e vulvodinia patologie invisibilizzate a cura di Federica Manfredi e Raffaella Ferrero Camoletto; Il falso perfetto di Emilio d’Angelo; Creare il lettore a(r)mato di Michele Spinicci.

Spazio anche all’antico, con un dialogo sulle immagini a partire da Il tempo della meraviglia di Mauro Bonazzi, con Matteo Nucci, e Daniele Michienzi e il suo Latin Lover dedicato al latino.

La musica e l’immaginario sono al centro di una serie di incontri: Mozart contro Mozart di Franco Cardini; Il capitale musicale di Alberto Bebo Guidetti, con la giornalista Marta Fana e Amedeo Ciaccheri; Atlante della musica in Italia con Antonio Ranalli e Luca De Gennaro; “San Francesco d’Assisi nella musica” con l’autrice Paola Maurizi e Nicola Piovani; con PentaDrammi. Vite semiminime di musicisti con l’autore Stefano Torossi; infine l’evento per ricordare il Maestrone “Guccini Ritrovato” in cui interverranno Francesco Aliberti, Beppe Carletti e Gessica Allegni.

Spazio anche al mondo delle emozioni: Il coraggio di essere timidi con Massimo Ammaniti, Neuroscience in love con Antonio Cerasa e Maternità. La scelta di diventare madre da sola con l’autrice Paola Tommasi e Barbara Palombelli, La grammatica della menzogna di Raffaella Scarpa; Parole e potere tra le mura di casa. Dieci racconti linguistici per leggere le relazioni, con l’autrice Laura Nacci e Lorenzo Gasparrini. Tra letteratura, ricordi e desiderio: Se amore comanda di Nadia Fusini, in dialogo con Luca Briasco e un omaggio a Kundera con un dialogo a partire da Kundera without Kundera a cura di Alessandro Catalano e Alessandro Metlica.

Sulle nuove generazioni e sull’educazione, Difendersi dagli adulti con Michele Arena; Maneggiare con cura, sono schermi con Simone Lanza, autore di Un attimo e arrivo! con Anna Dalton e Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità con Francesco Erbani. Poi il curioso L’alfabeto muto dei Tarocchi con Ernesto Fazioli, Morena Poltronieri e Maura Gancitano; il volume Governare l’immaginario con Giulia Silvia Ghia, Gianni Letta e Claudio Strinati oltre ai saggi sulla politica Strategia politica nei processi con Franco Garofalo e Bobo Craxi, Ludwig, la rete nera con Roberto Taddeo e Leonardo Colombati.

Infine una riflessione su “Che anno è stato il 2026?” con Stefano Salis, curatore del Libro dell’anno Treccani e Marino Sinibaldi.

A Giacomo Leopardi saranno dedicati due incontri: le letture di Antonio Moresco, Andrea Cortellessa, Letizia Muratori e altri dalla nuova edizione dello Zibaldone e un dialogo sugli ultimi giorni del grande scrittore a partire dal libro di Carlo Di Lieto.

“I confini delle idee”

Nella nuova Piazza degli Editori, tra gli stand del piano terra, si terranno gli appuntamenti quotidiani dal titolo “I confini delle idee”, dialoghi sulla salute del dibattito pubblico in Italia e nel mondo, sulle possibilità e gli eventuali limiti del conflitto ideologico. Un’agorà nel cuore della fiera, un momento di confronto, uno spazio aperto che accoglierà diversi eventi introdotti da Paolo Di Paolo.

Si parte con “Editori a confronto”, un momento di dialogo con gli editori stessi, protagonisti della fiera. Si prosegue con “Cosa significa costruire un’alternativa antifascista?”, con Carlo Greppi, Giulio Calella e Mattia Tombolini. Giampiero Mughini e Simona Ruffino si chiederanno se esista una censura accettabile.

In chiusura, “Geografia della libertà di scrittura”: organizzato con il PEN Roma e Amnesty International Italia, Sandro Veronesi, Riccardo Noury e Irina Turcanu dialogheranno sullo stato della libertà degli scrittori nel mondo.

Lo spazio dedicato alla graphic novel

A Più libri più liberi non mancherà lo spazio dedicato alla graphic novel con diversi eventi, tra cui la presentazione di Investigators con l’autore John Patrick Green, Giorni felici con Zuzu in dialogo con Licia Troisi e Figli della foresta con Igiaba Scego e Chiara Abastanotti.

Alla memoria e all’impegno civile guarda Tina Anselmi di Chiarastella Campanelli, in dialogo con Marica Di Pierri, Luigi Politano ed Elly Schlein.

Molto atteso l’incontro con Maicol e Mirko, oltre alle presentazioni di Le avventure di un iraniano con i baffi e di un transgender senza i baffi, con gli autori Ehsan Mehrbakhsh e Liv Ferracchiati, e Abbecedario di un manipolatore di Kalina Muhova in dialogo con Greta Olivo. Fabian Negrin e Fausta Orecchio presenteranno Che spreco capire le capre, Isotta Santinelli porterà la sua parodia delle Winx Caro diario… sono una fata! e Chiara Rapaccini (Rap) presenterà L’uovo o la gallina, da lei illustrato e scritto insieme al compianto Giorgio Faletti.

Lo sport in fiera

Lo sport sarà raccontato in fiera da prospettive diverse e spesso inattese.

Si parlerà della poesia del nuoto con Massimiliano Rosolino a partire dal libro Il nuoto di Massimiliano Rosolino; di tennis a partire da Tennis paradise di Francesco Longo e L’anno della Davis – Il 1976 e l’Italia che cambia di Eliana Di Caro in un panel con la partecipazione di Giuliano Amato; di tifo e politica con Stefano Sicignano, autore di Blue Bar Osman. Storie di strada, cause perse e vittorie leggendarie di un laziale antifascista, di esplorazioni con Quel demone di Walter Bonatti – Alpinismo ed esplorazione interiore di Nicolò Rubbi; mentre Fuorigioco finanziario di Paolo Bedin, Jacopo Carmassi e Vincenzo Loi porterà il discorso sul rapporto tra sport, denaro e politiche finanziarie.

Eleonora Carrer presenterà Il coach è lei, la mia storia di allenatrice nel basket dei maschi con Carolina Morace e la partecipazione di Mimmo Cacciuni Angelone “Bomber e Mister Franco”, per una sezione che mostra come lo sport sia anche un modo per leggere la società. Infine il panel a metà tra la Grecia e il calcio: “Omero dèi ed eroi: alla testa di una rivoluzione o in un campo di calcio” in cui interverrà Giuseppe A. Samonà, autore di Gli anni dell’eroe bambino, Odissea, Iliade, Mediterraneo insieme a Filippo La Porta.

Gli appuntamenti dedicati alle città e al suo racconto

Molti gli appuntamenti dedicati alle città e al suo racconto, a partire dall’incontro A Roma con Marcello Mastroianni con Chiara Rapaccini (Rap), Laura Morante e Giorgio Nisini; il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà protagonista del panel “Roma 1944-2000: La città che cambia” con Michele Colucci, Francesco Giasi e Roberta Serdoz.

Spazio anche alla presentazione del nuovo numero di Romarivista il magazine culturale di Roma Capitale promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura; con Stefano Ciavatta e Luca Galofaro si affronterà il tema “Si può ancora entrare a Roma?”; Parioli, topografia di un sogno borghese con Filippo La Porta, Camilla Baresani e Andrea Di Consoli. Sempre su Roma si terrà il reading da Roman Beat Generation con Davide Brullo, Fabrizia Sabbatini ed Edoardo Piazza. Taccuini dal mondo fluttuante sarà l’incontro con Stefano Faravelli e Rosa Polacco. Una sobria storia di sbronze porta Graziano Graziani, insieme a Edoardo Camurri in improbabili mondi di resistenza culturale.

Poi Carlo Coronati porterà nella Capitale sconosciuta con Roma, guida errante nella bellezza nascosta, Veronique Brindeau in Giappone con Gli alberi di Nagasaki e infine il dialogo tematico a partire dal libro San Vittore Auschwitz Timișoara e la presentazione di eSwatini, il sottosopra del mondo in cui interverranno l’autore Vittorio Aimati, insieme a Giorgio Colangeli e Luciano Lanna.

Musica, cinema, teatro, performance

Musica, teatro e cinema saranno protagoniste della 25esima edizione della fiera, a partire dalla proiezione speciale del film di animazione Netflix “A ondate” tratto dalla omonima graphic novel, preceduta da una conversazione tra A.J. Dungo, in collegamento, e Zerocalcare; lo spettacolo “La guerra come malattia della specie” di Nicola Lagioia; poi Andy Bluvertigo accompagnerà con sonorizzazioni l’incontro con James Briggs su David Bowie in bicicletta con interventi di Susanna Maggioni e John Vignola.

Carl Brave dialogherà sulle “Parole della musica” con Alice Urciuolo, poi si terrà il live show “Crush.

Tentativi sparsi per ri-fare l’amore” con Gioia Salvatori (Cuoro) che avrà come ospite Michela Ponzani; Paola Minaccioni leggerà Le mani che ci hanno lasciato interi di Marco Voleri, poi si terranno due incontri realizzati in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia: Alba Rohrwacher e Francesca Comencini per “Sogno di una notte di mezza estate” e “Il mondo così com’è non è sopportabile” con Eljana Popova, Valeria Benedetti Michelangeli, Celeste Dalla Porta ed Elia Nuzzolo in un incontro su Cechov, Dostoevskij, Kafka e Camus e le prove aperte negli esercizi filmici. Sempre nel mondo del cinema la Fiera ospiterà Gabriele Mainetti che dialogherà su “Le parole del cinema”, mentre Stefano Bollani, Chiara Tagliaferri e Alex Infascelli dialogheranno con John Higgs a partire dal suo ultimo saggio Lynchiano; Dalla radio al palcoscenico. Le interviste impossibili al Tordinona con Laura De Luca, Idalberto Fei e Renato Giordano; infine si terrà l’evento dedicato Crash into me, Dentro il cinema di Greta Gerwig di Cecilia Strazza; Figli di un dio minore, film sfortunati, incompresi, dimenticati di Emanuele Rauco in dialogo con Chiara Guida e Federica Aliano e il dialogo di Elisa Corsi con Vittorio Emanuele Parsi a partire da AmericanA. La Route 66 tra serie tv e icone intramontabili.

I premi

Ogni anno Più libri più liberi ospita premi nazionali di grande rilievo. Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione ed è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento. Per la finale della undicesima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi interverranno in fiera gli autori finalisti nelle categorie 6+, 8+ e 11+, conducono Alessandro Barbaglia e Simonetta Bitasi.

I vincitori della seconda edizione del Premio Magis BANCOMAT Letteratura e del Premio Magis BANCOMAT Esordienti saranno proclamati durante Più libri più liberi. All’evento di premiazione saranno presenti alcuni giurati, i cinque finalisti della sezione principale e i tre finalisti della sezione esordienti, insieme ai responsabili delle organizzazioni umanitarie selezionate dal Premio.

Saranno inoltre presentati i vincitori della XI edizione 2026 del Premio Letterario The Bridge.

Quest’anno sarà inserito per la prima volta anche il Premio Inge Feltrinelli in un incontro dal titolo “Anatomie del potere. I corpi delle donne, tra controllo e resistenza” e l’annuncio della cinquina finalista con un dialogo tra Sediqa Mushtaq, ostetrica afghana oggi rifugiata in Italia, e Costanza Spocci, giornalista e autrice del podcast di Radio3 Il ritorno – Afghanistan, cinque anni dopo.

Anche quest’anno si terrà nello Spazio Rai la proclamazione del Libro dell’anno di Fahrenheit, il romanzo più votato da una giuria di ascoltatori.

Gli incontri professionali

Più libri più liberi ha da sempre al suo centro un cuore professionale: è il Business Centre, un’area di 500 metri quadrati dedicata alle professioni del libro, ideata e gestita direttamente dall’Associazione Italiana Editori.

Il Business Centre si trova al Piano Forum della Nuvola: nella Sala Aldus e nella Sala Aurora saranno ospitati la maggior parte degli incontri professionali; nel Club B2B le aziende di servizi incontreranno le case editrici; la Lounge è dedicata agli incontri informali.

Il programma prevede complessivamente 24 incontri professionali tra dibattiti, presentazioni di indagini sul settore, confronti che metteranno al centro la piccola e media editoria, la sua evoluzione, le sfide future.

Il Rights Centre, pur facendo sempre parte del Business Centre, si trova invece ai Livelli N4 e N5 e ospiterà nei primi due giorni della manifestazione gli incontri con operatori stranieri per lo scambio dei diritti e sarà preceduto, come di consueto, da un Fellowship Programme dedicato quest’anno all’editoria di Brasile e Portogallo.

Il Rights Centre e il Fellowship Programme sono realizzati con il sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Lazio per il tramite di Lazio Innova soggetto attuatore, con i fondi PR FESR LAZIO 2021-2027 e della Camera di Commercio di Roma, e con un contributo della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e di Bologna Children’s Book Fair e BolognaBookPlus – BolognaFiere.

Ad aprire gli incontri del Programma Professionale sarà il 4 dicembre l’appuntamento Il mercato del libro nei primi 10 mesi del 2026: un anno a due facce? (Sala Aldus, ore 12.00-12.50): un confronto sull’andamento del mercato anche alla luce del ripristino del fondo biblioteche e dell’impatto che ha avuto specificamente sulla piccola e media editoria.

L’internazionalizzazione sarà al centro dell’incontro di sabato 5 dicembre con Da Francoforte a Guadalajara, i dati AIE dell’editoria italiana nel mondo (Sala Aldus, ore 11.30-12.20), in cui verranno presentati i nuovi dati dell’Osservatorio AIE sulla compravendita di diritti, mentre Quanto conta essere piccoli? Fare editoria in Italia e in UK (Sala Aldus, ore 16.30-17.20) metterà a confronto le sfide degli editori italiani e britannici, dalla distribuzione ai canali di vendita, dal sostegno pubblico al rapporto con le biblioteche.

Del bonus biblioteche si tornerà a parlare sempre il 5 dicembre anche nell’evento L’indagine AIB sul fondo libri del MIC 2025-2026 – La parola alle biblioteche (Sala Aldus, ore 15.30-16.20).

Il programma di domenica 6 dicembre si aprirà con Chi ha paura dello slop? I libri-spazzatura fatti con l’IA vs la responsabilità editoriale (Sala Aldus, ore 11.30-12.20).

Il rapporto tra libri e audiovisivo sarà al centro di Effetto Netflix – La piccola editoria sul piccolo schermo (Sala Aldus, ore 14.30-15.20). La giornata proseguirà con Libri per l’infanzia, una primavera in pieno inverno demografico (Sala Aldus, ore 16.30-17.20), dedicato alla tenuta del settore nonostante il calo delle nascite.

La lettura e le strategie per promuoverla apriranno il programma di lunedì 7 dicembre con La lettura in Italia – I nuovi dati AIE e le strategie per farla crescere (Sala Aldus, ore 11.30-12.20): i risultati dell’Osservatorio AIE saranno il punto di partenza.

Nel pomeriggio il rapporto tra intelligenza artificiale, apprendimento e autonomia di giudizio sarà al centro dell’incontro sull’editoria accademica (Sala Aldus, ore 14.30-15.20) Se l’IA studia al posto nostro, che fine fa il pensiero critico?, a cui seguirà Intelligenza artificiale: il punto di vista dei lettori (Sala Aldus, ore 15.30-16.20): un confronto, a partire dai dati dell’Osservatorio AIE sulla lettura, sul punto di vista dei lettori circa la presenza dell’IA nei libri e sulle sue possibili ricadute nelle loro scelte.

I media partner

La Repubblica parteciperà alla fiera con la propria Arena La Repubblica – Robinson che ospiterà incontri con nomi del giornalismo, della cultura e dello spettacolo italiani e internazionali, tra i quali il direttore Stefano Cappellini, ma anche Ruwaida Kamal Amer, Diego Bianchi “Zoro”, Lucio Caracciolo, Paolo Di Paolo, Anna Foa, Maura Gancitano, Massimo Giannini, Alicia Giménez Bartlett, Laika, Luigi Manconi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Kasia Smutniak, Paolo Strippoli, Daniele Vicari e moltialtri. Novità di questa edizione è l’appuntamento giornaliero firmato dalla testata Huffington Post, con dibattiti e ospiti intervistati dalla direttrice Annalisa Cuzzocrea. Confermato il momento riservato alle scuole romane, che ogni mattina, parteciperanno alle lezioni di giornalismo tenute dalle firme del quotidiano.

Come novità di quest’anno, in Fiera arriveranno anche il numero speciale di Finzioni del quotidiano Domani e uno stand del quotidiano La Stampa.

Ancora una volta Rai è Main Media Partner di Più libri con un impegno che abbraccia l’intera durata della manifestazione e anima uno spazio dedicato per ospitare eventi e garantire approfondimenti con i protagonisti della manifestazione.

Le istituzioni in fiera

Si conferma e si rafforza il sostegno delle principali istituzioni nazionali e locali a Più libri, “a testimonianza del ruolo strategico della manifestazione per l’intera filiera editoriale”. Il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, rinnova il proprio supporto alla fiera e sarà presente con uno stand dedicato e un calendario di eventi.

Anche la Regione Lazio ribadisce il proprio impegno a fianco della manifestazione, promuovendo un programma variegato di incontri e iniziative aperte a tutti oltre al “Buono libro” per studenti e under 30.

Roma Capitale, attraverso l’Istituzione Biblioteche di Roma, consolida la sua presenza con un fitto palinsesto di attività, letture, laboratori e mostre ospitate nella sua Arena e nello Spazio Ragazzi.

Determinante anche il contributo della Camera di Commercio di Roma, che sostiene nuovamente il tessuto produttivo locale con uno spazio dedicato agli editori del Lazio.

Hanno contribuito al programma culturale anche l’Institut Français, il Goethe-Institut, l’Istituto Polacco di Roma, l’Accademia di Ungheria, il Netherlands Letterenfonds e l’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi.

Confermata inoltre la presenza degli stand delle collettive regionali — Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto — e di partner come Asmodee, Desk Europa Creativa, Biblioteca Paolo Baffi della Banca d’Italia, CRIC, MAXXI, Polizia Moderna, Treccani e UELCI.