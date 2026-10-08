Anne Carson: i libri della vincitrice del Premio Nobel 2026, in continuo dialogo con i classici

Anne Carson, autrice canadese classe 1950, è la vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2026 “per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”. Saggista e poeta, è anche una professoressa di lettere classiche: per la stesura delle sue opere, ricche di riferimenti alla letteratura greca e latina antica, ha infatti sempre attinto dalla sua formazione – In questo speciale raccontiamo tutti i suoi libri pubblicati in Italia

Quest’anno era una delle autrici favorite per la vittoria del più ambito premio letterario mondiale, il Premio Nobel per la Letteratura. I pronostici non si sbagliavano: Anne Carson ha ottenuto l’ambito riconoscimento.

Nata a Toronto nel giugno del 1950, Carson ha una formazione da classicista: “Quando ero all’ultimo anno del liceo, la mia professoressa di latino si offrì di insegnarmi a leggere il greco antico durante la pausa pranzo, Saffo in particolare. Fu l’inizio dei migliori pranzi della mia vita”, ha raccontato a La Lettura del Corriere della Sera, nel 2020. Approfondendo lo studio della metrica classica e della filologia greca, non a caso, nel corso della sua carriera ha tradotto Eschilo, Catullo, Omero e non solo.

Al tempo stesso, la sua produzione riesce a unire i riferimenti passati e della tradizione all’innovazione e alla creatività, non ha caso proprio l’Accademia svedese ha motivato questa vittoria parlando di “dialogo giocoso” che “ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Autrice di oltre 20 opere, molte delle quali pubblicate e tradotte anche in Italia, Carson – nominata membro dell’Ordine del Canada nel 2005 – può vantare il Lannan Literary Award, due Griffin Poetry Prize, il T. S. Eliot Prize, il Premio Principessa delle Asturie, il Governor General’s Award per la poesia in lingua inglese e il Premio PEN/Nabokov.

Di certo, non si tratta di un’autrice nota al grande pubblico. Ecco perché abbiamo preparato questa selezione dedicata ai suoi libri, tra opere in versi e in prosa, in ordine di pubblicazione in Italia, dov’è proposta attualmente da editori come Crocetti, La Nave di Teseo, Tlon e Utopia.

Anne Carson: i suoi libri

Autobiografia del Rosso

Il primo libro di Anne Carson apparso nel nostro Paese è Autobiografia del Rosso, uscito nel 2000 per Bompiani e ripubblicato nel 2020 da La nave di Teseo. Al centro, la figura del 14enne Gerione, un ragazzo impacciato e dalle pelle color vermiglio che, insieme a Eracle, conoscerà il sesso, il dolore, il cambiamento e la rabbia, il desiderio e la gelosia. Nato in antichi frammenti greci, Gerione trova nuova vita tra le pagine di Anne Carson, in un universo parallelo in cui risuonano le voci di Emily Dickinson, Walt Whitman e Sant’Agostino. A proposito dell’incontro con la cultura greca antica, in un’intervista a Vanity Fair del 2021 l’autrice ha dichiarato: “Le parole greche mi sembravano piccoli film pieni di storia, fenomenologia e riferimenti“.

Antropologia dell’acqua

Nel 2010, invece, è il turno di Antropologia dell’acqua (Donzelli, curato da Antonella Anedda, Elisa Biagini, Emmanuela Tandello). Una serie di testi che uniscono “il ritmo della poesia e la concretezza della prosa”, che difficilmente riesce a essere incasellato in un genere. Il materiale di partenza, infatti, è variegato: pagine di diari, appunti di viaggio, saggi e racconti… Carson riflette sul potere e sulle capacità trasformative del linguaggio, dandone a chi legge una prova. All’interno, l’autrice canadese affronta molti temi, dai legami all’impotenza umana.

The Albertine workout

Tra le pubblicazioni italiane del Premio Nobel per la Letteratura 2026 anche The Albertine workout (edito da Tlon, traduzione di Giulio Silvano) che raccoglie 59 frammenti poetici della scrittrice di Toronto. Al centro la figura di Albertine, il grande amore di Marcel, il narratore di Alla ricerca del tempo perduto. L’editore definisce questa raccolta (con il testo inglese a fronte) capace di mostrare una “mistica perplessità”. Scopri il nostro canale Telegram Le news del libro sul tuo smartphone Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati Inizia a seguirci ora Economia dell’imperduto

Nel 2020 l’allora neonata casa editrice Utopia pubblica Economia dell’imperduto (traduzione di Patrizio Ceccagnoli), di cui abbiamo pubblicato un estratto. A dimostrazione del forte legame che la poeta ha con la tradizione antica, in quest’opera Carson traccia un parallelismo tra le vite del poeta greco Simonide di Ceo (che visse tra VI e V secolo a.C.) e il poeta romeno del 20esimo secolo Paul Celan.

Eros il dolceamaro

E sempre per Utopia è uscito nel 2021 Eros il dolceamaro (traduzione di Patrizio Ceccagnoli): una “metafora sull’amore” trasformata in un dialogo che scorre all’interno della storia della letteratura. Presenti all’interno, infatti, riferimenti a figure classiche come Saffo e Catullo, e più moderne come Virginia Woolf e Friedrich Nietzsche, o Italo Calvino e Franz Kafka. Al centro, dunque, la vita, l’amore e la riflessione sull’importanza di questo sentimento nelle nostre esistenze. Per saperne di più, vi consigliamo il nostro articolo dedicato.

Era una nuvola

Tra i libri di Anne Carson troviamo poi Era una nuvola (Crocetti, traduzione di Patrizio Ceccagnoli). Ispirata da alcuni scritti di Euripide, la saggista, poeta e docente canadese offre una versione alternative del mito di Troia. L’editore definisce questa pièce “una riflessione antimilitaristica, un atto d’accusa sulla condizione della donna, una meditazione sulle conseguenze del desiderio e della bellezza”. All’interno di quest’opera teatrale in versi, Carson intreccia la storia di Elena a quella di Marilyn Monroe.

La bellezza del marito

Sempre l’amore è al centro di La bellezza del marito, pubblicato nel 2022 da La Tartaruga (con la traduzione di Chiara Spaziani), ma originariamente uscito nel 2001. Un “testo-pastiche” che racconta e ricostruisce i passaggi obbligati di una relazione: dalla prima seduzione alla “furia” che coinvolge i protagonisti, per poi arrivare alla fine della relazione e al tradimento… Sono versi, quelli di Carson, che definiscono l’amore come un ballo e una guerra, ma anche un sogno corrotto. Insieme alla Autobiografia del Rosso, La bellezza del marito viene considerato una delle sue opere fondamentali.

Decreazione

Longino, Woolf, Beckett, Antonioni e Kant… Sono solo alcune delle figure che trovano spazio all’interno di Decreazione (Utopia, traduzione di Patrizio Ceccagnoli), un’opera “caleidoscopica” in cui Anne Carson immagina dialoghi impossibili ma capaci di offrire nuove riflessioni. Testi più brevi si alternano a prose più lunghe, e temi profondi come la vita e l’amore si accostano a pagine di critica letteraria e indagine filosofica.

Vetro, Ironia e Dio

E poi, per chi vuole conoscere meglio le poesie di Anne Carson, non può mancare Vetro, Ironia e Dio (uscito per Crocetti nel 2023, tradotto da Patrizio Ceccagnoli). Una delle raccolte più apprezzate, nella quale il suono diventa strumento di censura e autocensura, ma anche un mezzo per raccontarsi. Un testo eterogeneo, come lo definisce Giuseppe Carrara in questo articolo, in cui “la realtà appare come filtrata da uno schermo trasparente (il vetro, la luce, la neve, la televisione) che contemporaneamente la illumina, la chiarisce, la modifica, la rende obliqua, mediata…”

Come l’acqua

Proseguiamo questo viaggio tra i libri e le raccolte di poesia di Anne Carson con Come l’acqua (Crocetti, traduzione di Patrizio Ceccagnoli), che al suo interno contiene una serie di saggi e poesie, tutte pagine contraddistinte dal suo stile unico. La tradizione classica incontra quella moderna, e Carson mette in dialogo poeti antichi con l’arte del 15esimo secolo, l’antropologia e la fenomenologia…

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La Norma sbagliata

Tra le opere di Anne Carson uscite in Italia, poi, anche una raccolta di versi e prose poetiche dal titolo La Norma sbagliata (Utopia, traduzione di Patrizio Ceccagnoli). Composto da testi dalla natura differente (si passa infatti dagli aforismi agli appunti quotidiani, dai riferimenti mitici e metafisici a frammenti più concreti), il libro sfugge al concetto di linearità e affronta i temi dell’identità, della perdita, del tempo e della lingua.

Uomini fuori servizio

Proseguiamo con Uomini fuori servizio (Biblion, a cura di Leonardo Guzzo, Antiniska Pozzi e Marco Sonzogni), pubblicato per la prima volta in inglese nel 2000 e edito in Italia nel 2025. A comporre il libro un “labirinto di voci”, elegante e preciso.

Il genere del suono – Un’esplorazione del suono secondo la prospettiva di genere

Più recente, del 2026, invece è Il genere del suono – Un’esplorazione del suono secondo la prospettiva di genere (edito da Crocetti e tradotto da Patrizio Ceccagnoli). Ritorna il tema del suono all’interno di questo saggio che esplora il rapporto tra la percezione sonora e gli stereotipi di genere. Un saggio che si muove tra i miti classici e la modernità, attraverso le figure di Gertrude Stein, Margaret Thatcher e Sigmund Freud.

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