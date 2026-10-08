Premio Nobel Letteratura 2026, vince Anne Carson

L’Accademia Svedese ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura 2026 alla poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson, la 19esima donna a ottenere il prestigioso riconoscimento – I particolari

L’Accademia Svedese ha deciso. Puntuale, all’ora di pranzo ha annunciato che a vincere il Premio Nobel per la Letteratura 2026 è Anne Carson. Finora erano state 18 le donne a ottenere il Nobel per la Letteratura (103 gli uomini premiati); da quest’anno sono dunque 19.

Questa la motivazione del riconoscimento all’autrice, con una formazione da classicista: “Per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

La segretaria permanente dell’Accademia svedese, Ingrid Carlberg, ha raccontato delle impressioni a caldo della scrittrice sulla sua vittoria: “È rimasta molto sorpresa. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare; è riuscita solo a dirmi che al momento si trova in Islanda, dove sta ascoltando il vento. Era sorpresa, ma molto felice: si percepiva chiaramente dalla sua voce“.

Dopo la vittoria l’anno scorso di László Krasznahorkai, nel 2026 a imporsi è la 76enne poetessa, saggista e traduttrice canadese. Va detto che anche quest’anno nelle settimane precedenti non sono mancati pronostici e scommesse, e Carson era tra le favorite.

Una vita tra i classici

Anne Carson, nata a Toronto il 21 giugno 1950, ha studiato all’Università della sua città, e dal 1979 ha insegnato lettere classiche, letterature comparate e scrittura creativa in università degli Usa e del Canada. Ha firmato oltre 20 libri, tradotti in Italia da case editrici come La Nave di Teseo, La Tartaruga, Crocetti, Utopia e Tlon. In passato era stata pubblicata anche da Bompiani e Donzelli.

Prima del Nobel 2026, aveva vinto le borse di studio Guggenheim e MacArthur, il Lannan Literary Award, due Griffin Poetry Prize, il T. S. Eliot Prize, il Premio Principessa delle Asturie, il Governor General’s Award per la poesia in lingua inglese e il Premio PEN/Nabokov, ed è stata nominata membro dell’Ordine del Canada nel 2005.

“Il suono come autobiografia, censura e autocensura“, ha scritto Giuseppe Carrara su ilLibraio.it in occasione della pubblicazione da parte di Crocetti di Vetro, ironia e Dio, una delle più importanti raccolte poetiche di Carson, curata e tradotta da Patrizio Ceccagnoli. “Una digressione appassionante sul valore della poesia”: qui invece abbiamo parlato di Economia dell’imperduto, uscito per Utopia, sempre nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli e con una prefazione della poeta Antonella Anedda. Proprio l’editor di Utopia, Gerardo Masuccio, ha commentato così l’opera dell’autrice: “Non si legge Anne Carson, la si insegue. È sempre qualche pagina avanti rispetto a chi la sfoglia, imprevedibile nel tessere la sua narrazione che è insieme poesia, teatro, saggio, racconto, traduzione studio accademico e filosofia.

E non mancano i commenti dei suoi editori italiani: il direttore generale di La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi, afferma: “Crederci dagli anni ’90, amare Autobiografia del rosso, farlo tradurre da un poeta e grande traduttore, Sergio Claudio Perroni, riportarla alla Nave di Teseo. Siamo molto felici di annunciare che il seguito di questo magnifico libro, Red Doc>, sarà in libreria a fine novembre. Complimenti Anne Carson, Premio Nobel per la Letteratura”.

La storia del Nobel per la Letteratura

A proposito, qui trovate la nostra guida aggiornata dedicata ai principali premi letterari italiani e internazionali, con storia e regolamento di ciascuno.

In particolare, come abbiamo raccontato, il Nobel per la Letteratura (uno dei cinque premi istituiti dal testamento di Alfred Nobel nel 1895) è stato legato a doppio filo alla storia del ‘900, tra contraddizioni, mutamenti, conflitti ed evoluzioni. Qui, per concludere, trovate tutte le vincitrici e i vincitori del Nobel, a partire dal 1901. Ricordiamo che il Nobel per la letteratura non è stato assegnato nel 1914, nel 1918, nel 1935, nel 1940, nel 1941, nel 1942 e nel 1943), e che è stato rifiutato due volte (nel 1958 e nel 1964); nel 2018, invece, l’assegnazione è stata rinviata all’anno successivo.

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