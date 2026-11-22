Sabato 28 novembre, in occasione di Bookcity Milano, la presentazione del volume “Libro, sostantivo femminile – Storie di donne nell’editoria italiana”, a cura delle studentesse e degli studenti del Master in editoria di Pavia. Proponiamo la presentazione di Annalena Benini, che cita Natalia Ginzburg, Carla Lonzi, Cesare Pavese e Fernanda Pivano

Sabato 28 novembre, alle ore 11, in occasione di Bookcity Milano, la Fondazione Mondadori ospita un incontro dedicato al volume Libro, sostantivo femminile – Storie di donne nell’editoria italiana (con una presentazione di Annalena Benini – che proponiamo di seguito – e, in appendice, tre interviste a Inge Feltrinelli, Elvira Sellerio e Teresa Cremisi).

Tra le protagoniste del volume, anche Renata Colorni, Elisabetta Dami, Laura Lepetit, Emilia Lodigiani e Donatella Ziliotto.

Il saggio, che esce per le Edizioni Santa Caterina, nella collana “Libri di libri” diretta da Roberto Cicala, vede coinvolte le studentesse e gli studenti del Master in editoria di Pavia.

Sabato 28, a Milano, non a caso interverranno gli autori-allievi del Master, insieme a Roberto Cicala, Velania La Mendola e Giovanna Torre.

Quanto contano le donne nell’editoria italiana?

Quanto contano le donne nell’editoria italiana?

Quanto contano le donne nell’editoria italiana? Più di quanto si immagini. Dai margini a una nuova centralità, il volume propone un percorso di autrici, editrici, traduttrici, redattrici, grafiche e direttrici di collana che sono riuscite a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo dei libri: da Goliarda Sapienza a Licia Troisi, da Fernanda Pivano a Serena Vitale, da Rosellina Archinto a Elisabetta Sgarbi, fino alle scrittrici premiate allo Strega e ai più recenti fenomeni editoriali, come il successo del romance.

L’introduzione di Annalena Benini

Qui di seguito proponiamo l’introduzione di Annalena Benini, scrittrice, giornalista e direttrice editoriale del Salone internazionale del libro di Torino:

Nel 1941 Natalia Ginzburg aveva venticinque anni e si trovava a Pizzoli, in Abruzzo, dove aveva raggiunto il marito Leone. Avevano due figli, nel 1943 sarebbe nata anche la terza, Alessandra. In quel confino lavoravano, traducevano, scrivevano, passeggiavano nella neve. A Leone gli abitanti del paese chiedevano qualunque cosa, anche quale fosse la stagione migliore per togliersi i denti.

Natalia, molti anni dopo, ricorderà quel tempo come il migliore della sua vita. In quell’anno ricevette tra le altre cose una cartolina da Cesare Pavese: «Cara Natalia, la smetta di fare bambini e scriva un libro più bello del mio».

Di lì a poco uscì in effetti il suo primo romanzo, firmato con uno pseudonimo, La strada che va in città, e poi Natalia diventò Natalia Ginzburg, e presto smise di desiderare di essere «uno scrittore».

Io non ho smesso di pensare a quella cartolina, che certo doveva servire da pungolo, o da incoraggiamento, ma che contiene in sé qualcosa di simile a uno scherno, a una svalutazione. Fare bambini è cosa da donne, scrivere libri è mestiere per uomini coraggiosi. A volte poi il talento, per motivi misteriosi, raggiunge anche le donne, e allora «la smetta di fare bambini e scriva».

Ecco, mi sembra che questo prezioso libro, questo riflettore puntato racconti anche la storia di sguardi sarcastici, o dubbiosi, o affettuosamente sospettosi sul lavoro editoriale delle donne. Mentre lo facevano, mentre lo pensavano, mentre stavano per farlo. Questo tipo di sguardo, a cui le donne sono talmente abituate da non farci più caso (o da usarlo come un pungolo), è un altro ostacolo da superare.

«La smetta di fare bambini», o anche «Si faccia una vita interiore – di studio, di affetti, d’interessi umani che non siano soltanto di “arrivare”, ma di “essere” – e vedrà che la vita avrà un significato» (sempre Pavese, questa volta a Fernanda Pivano che aveva condiviso con lui un momento di sconforto nel suo lavoro di traduttrice e nelle sue ambizioni).

Questo tipo di sguardo è stato (ed è ancora) molto faticoso da sopportare, e non è mai stato rivolto agli uomini, che quindi sono liberi anche dalla capacità di comprenderne gli effetti. Ma questo libro, e la vita attuale del mondo editoriale, sono la prova del superamento di questo ennesimo, strisciante ostacolo. Nonostante la convinzione, per molti versi esatta, di Carla Lonzi (a cui sono dedicate varie pagine, sia per gli scritti di Rivolta Femminile sia per il lavoro della Tartaruga): comunichiamo soltanto con donne. Secondo Lonzi non c’è altro modo di spaccare, rifiutandola, l’egemonia maschile del mondo. Chissà cosa penserebbe oggi, chissà cosa direbbe alle ragazze di cinquant’anni dopo.

Abbiamo preferito scardinarla dall’interno, questa egemonia, a volte fingendo di assecondarla, a volte sovvertendone le regole, un passo dopo l’altro, un libro, una copertina, un’idea, una traduzione dopo l’altra. Abbiamo deciso che non era un peso, che non era più difficile che per un uomo, e siamo andate avanti. Abbiamo cercato alleati e non nemici.

Ma la strada che va in città è ancora lunga, e accidentata.