Leggi l’editoriale di Stefano Mauri e scarica gratuitamente il numero di fine anno della rivista Il Libraio (in copertina lo scrittore Andrea Vitali): troverai tanti consigli di lettura, per tutti i gusti e tutte le età, con alcune delle più attese novità in uscita a fine 2026. In più, uno speciale sui libri che hanno ispirato film e serie tv, la guida ai regali natalizi, con il meglio dell’annata editoriale, tra narrativa e saggistica e, in anteprima, l’invito alla lettura di “I diari segreti di Emma M. Lion” di Beth Brower

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Belli, perfetti e irrinunciabili

Quando arrivano le feste, è tempo di libri. Per condividere con gli altri le proprie passioni o per arricchire le loro. Tutte le ricerche dimostrano che i libri offrono a chi li legge moltissimi benefici, che si traducono, in fin dei conti, in una migliore qualità della vita. A più di 500 anni da Gutenberg, i libri sono ancora così importanti che anche le nuove tecnologie non possono farne a meno.

Il più grande e-commerce occidentale è cominciato dai libri, e non per caso, ma perché secoli di biblioteconomia e scambi internazionali avevano messo a punto sistemi efficienti di catalogazione, perché i libri sono identificati chiaramente, perché sono facilmente trasportabili e solidi e soprattutto perché le loro parole riflettono quasi ogni aspetto del mondo presente e passato, intercettando ogni indagine dei motori di ricerca. Più o meno per le stesse ragioni i libri sono spesso la fonte più autorevole rubata dalle Big Tech per addestrare l’intelligenza artificiale.

Se ne parla così tanto sui social che le persone più brave a trasmettere l’entusiasmo per le proprie letture hanno un nome: booktoker. Ora, nell’era degli schermi, guarda un po’, gli smartphone più avanzati cominciano ad assumere la forma di libro. Da quando esistono le piattaforme video in streaming, molti libri sono la fonte primaria delle storie e dei personaggi che vediamo nelle serie TV.

Tra queste Una finestra vista lago – nata dai libri di Andrea Vitali e trasmessa su Rai 1 a partire dal 24 novembre – merita un riconoscimento particolare: quello di aver saputo rendere in modo preciso il tono dei suoi romanzi, quello sguardo umano e non giudicante, pervaso di ironia. E sicuramente, sapendo quanti altri romanzi di Vitali si trovano in libreria – a cominciare dalla novità pubblicata da Garzanti, Parola di perpetua – viene voglia di trascorrere le feste in sua compagnia, un libro dopo l’altro.

Ma tante sono le novità che attirano l’attenzione, in questo numero. A partire da La casa dei respiri di Donato Carrisi, pubblicata da Longanesi: forse uno dei suoi romanzi più riusciti, se è un indice di gradimento il fatto che, una volta entrati nella storia, non si riesca a staccarsi dalle pagine.

Per gli amanti di misteri, inganni e delitti, anche Glenn Cooper e Marco Vichi non mancano l’appuntamento natalizio con due ottime novità: La porta dei destini, pubblicata da Nord, e Quel che sembra, pubblicato da Guanda.

Arriva poi Miss Bee e l’inganno in prima classe, il quinto, attesissimo romanzo della serie di Alessia Gazzola, già un successo da 500 mila copie, nel quale molti nodi vengono al pettine. Una lettura che non può mancare sul comodino delle sue lettrici e dei suoi lettori.

Anche Cristina Caboni ci accompagna nelle feste con un romanzo tra i suoi migliori, La curatrice di libri antichi, pubblicato da Garzanti. E per i bambini, ma non solo, dopo il grande successo del primo libro, abbiamo una nuova storia di topo Camillo, creato da Francesco Carofiglio: Camillo e il segreto della mezzanotte, pubblicato da Garzanti. E sempre per i più piccoli, Salani presenta La stella di ghiaccio, un’avventura di Po e Fa, due nuovi personaggi nati dalla fantasia inesauribile di Elisabetta Gnone.

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I diari segreti di Emma M. Lion di Beth Brower (Corbaccio)

Un posto speciale va riservato a Il male e il suo mistero. Un cammino di vita verso il bene, pubblicato da Garzanti, un saggio in cui Vito Mancuso ci accompagna in una ricerca di senso e di speranza, attraversando il buio e dimostrando come amore e ordine siano un bisogno che nasce proprio dal contrasto con il male e il caos. Tema complesso, che sfida da secoli la fede di fronte a spiegazioni inadeguate e certamente ostiche per chi dalla vita ha avuto tanto dolore.

Al centro della rivista, come ogni anno, una guida ai successi dell’anno già presentati nei numeri precedenti. Sicuramente a dicembre avrà un posto speciale sui banchi delle librerie il Murdoku, il gioco del momento, capostipite di un’ondata di libri gioco in arrivo. Il libro – un oggetto perfetto secondo Umberto Eco, un amico e un maestro che mi piace ricordare a dieci anni dalla sua scomparsa – può essere anche questo.

P.S. E nell’ultima pagina, l’anticipazione di un romanzo di cui sentirete parlare molto l’anno prossimo: I diari segreti di Emma M. Lion di Beth Brower, in pubblicazione da Corbaccio.