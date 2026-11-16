Quattro puntate, per un totale di 8 episodi: dal 24 novembre, in prima serata su Rai1, “Una finestra vista lago”, l’attesa serie tv tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Tra commedia, giallo e atmosfere surreali, le indagini del maresciallo Ernesto Maccadò ora vivono anche sul piccolo schermo. E intanto in libreria è arrivato il nuovo libro, “Parola di perpetua”, un giallo sempre ambientato a Bellano – I particolari

Il fascino dei romanzi di Andrea Vitali arriva su Rai1, in prima serata, con Una finestra vista lago, la serie tv al debutto il 24 novembre (4 le puntate previste, per un totale di 8 episodi).

Tra commedia, giallo e atmosfere surreali, la serie è ambientata nell’immagiaria Bellamo, e non nella Bellano dei libri, la cittadina che si affaccia sul lago di Lecco dove, tra l’altro, vive il prolifico e amato scrittore classe ’56 (qui i suoi numerosi articoli e racconti pubblicati sul nostro sito).

I personaggi della serie tv tratta dai libri di Andrea Vitali

La serie mette in scena una narrazione corale, in cui spicca (oltre al paesaggio lacustre) il giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò (interpretato da Antonio Folletto), che all’inizio degli anni ’30 riceve il suo primo incarico come comandante della stazione di Bellamo, cittadina lombarda che raggiunge dalla Calabria con la moglie Maristella, interpretata da Giulia D’Aloia, la quale, a sua volta, decide di seguire il marito al Nord “in nome dell’amore, di un progetto di vita costruito insieme”.

Tra i molti personaggi di questa serie corale c’è poi il brigadiere di paese, che conosce tutti, interpretato da Domenico Centamore.

Nella serie vengono dunque riprese le vicende che i romanzi, che raccontano un “piccolo mondo antico” del Nord italiano, abitato da personaggi strambi e buffi, a volte inquietanti e a volte esilaranti.

Spazio sia a momenti drammatici, sia ad altri ironici e surreali: dalla storia di amore fra due donne di Nome d’arte Doris Brilli al toro libero per il paese di Certe fortune, dalle complicazioni inaspettate di una relazione extraconiugale di Un uomo in mutande ai collegamenti bizzarri fra il furto di un quadretto col sacro cuore di Gesù e la morte di un temibile usuraio di La signorina Tecla Manzi.

Il percorso sarà irto di ostacoli, tanto che alla fine Maccadò si convincerà di non essere riuscito nel suo intento, arrivando quasi a chiedere il trasferimento. Ma siamo sicuri che sarà la soluzione giusta?

Va ricordato che il personaggio Ernesto Maccadò ha fatto la sua prima apparizione circa 22 anni fa, in La signorina Tecla Manzi. Nel 2023 lo scrittore ci aveva raccontato: “(…) Un luogo come quello dove le storie sono ambientato sarebbe stato zoppo, incompleto insomma, se privo della sua bella caserma con tanto di maresciallo al comando. E di origine meridionale, sia per rispettare una certa tradizione, sia per permettermi di trasferire in lui le suggestioni, gli incantamenti, le sensazioni del tutto personali ma atte a farlo innamorare di questa terra…”.

Intervistato dal Venerdì di Repubblica, lo scrittore ha risposto così a una domanda sui punti in comune con il suo maresciallo Maccadò: “Un po’ sì, perché è ironico, non si fa prendere per il culo, ma è disposto a capire le difficoltà e le ragioni altrui. In Il sistema Vivacchia dovrebbe arrestare il protagonista che gira con documento falso, ma capisce che fugge dalla polizia fascista; quindi, gli permette di scappare in Svizzera. Ha la capacità di non fermarsi alla superficie, va alla radice”.

“Il lago è diventato un protagonista importante”

Tornando alla serie in onda dal 24 novembre, il regista Marco Pontecorvo ha motivato così la scelta narrativa di inserire un elemento surreale nella serie: “Il lago è diventato un protagonista importante, che è un po’ il manovratore delle vite dei personaggi…”.

Nel cast di Una finestra vista lago troviamo anche Vincenzo Nemolato (Tartina), Dario Vergassola (Fiorentino Crispini), Gianmarco Vettori (Cagaia) e il giovane Leo Besozzi nel ruolo di Vinicio, un orfanello.

Una finestra vista lago è co-prodotta da Rai Fiction e Alexandra Film in associazione con Elysia Productions e RaiCom ed è realizzata con il contributo del Pr Fesr Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Parola di Perpetua, il nuovo libro di Vitali con Ernesto Maccadò

Da pochi giorni, tra l’altro, è in libreria per Garzanti Parola di perpetua, il nuovo libro di Vitali, sempre ambientato a Bellano.

La trama si avvia con una scena in perfetto stile Vitali: può capitare che un passeggero dimentichi qualcosa sul battello quando scende, ma che un prete abbandoni niente meno che il breviario suona un po’ eccessivo. A dirla tutta, non è l’unica cosa che non quadra in quella sera del 7 novembre 1935. Prima di tutto, che ci fa a Bellano un prete che nessuno aspetta e nessuno sa nemmeno che doveva arrivare? E perché di sera? E perché sparisce nel buio delle contrade senza presentarsi in canonica? Dettagli? Neanche per sogno. Il battellotto Vincenzo Lepore, che per recapitare in casa del prevosto il breviario abbandonato ha perso l’occasione di tentare l’ennesimo assalto a Primina Imbeni, figlia dell’oste del bar dell’Imbarcadero, se ne può allegramente infischiare: lui il suo compito lo ha eseguito – e a quale prezzo! –, per il resto non sono affari suoi.

Ma alla perpetua Scudiscia certe stranezze balzano all’occhio. E non solo queste, perché neanche un seminarista commetterebbe strafalcioni come quello che solo lei ha notato tra le pagine di quel libro. “L’è minga un prèvet!”, sentenzia, quindi.

E allora questo oscuro personaggio chi è? In men che non si dica a Bellano se lo chiedono un po’ tutti. La voce giunge perfino in caserma, dove il maresciallo Maccadò, alle prese con altri misteri che hanno messo in imbarazzo il giovane carabiniere Beola, pensa che la faccenda del prete che forse non lo è possa risolversi in un amen. E su questo, invece, si sbaglia.

In Parola di perpetua il maresciallo si imbatte così in una storiaccia più nera del solito: una vicenda che sconfina nella vicina Svizzera e precipita con fragore nella placida Bellano, dando carburante alle curiosità, alle dicerie, ai sospetti, alle ingenuità e agli antagonismi che sono i sapidi ingredienti delle storie dello scrittore lombardo.

I premi vinti da Vitali con i suoi romanzi

Negli anni, tra l’altro, con i suoi libri Vitali ha vinto diversi premi: basti pensare che Il procuratore ottenne nel 1990 il premio Montblanc per il romanzo giovane, mentre Una finestra vistalago si aggiudicò nel 2004 il premio Grinzane Cavour (sezione narrativa) e il premio Bruno Gioffrè; quanto a La figlia del podestà, nel 2006 ha conquistato il Bancarella, mentre nel 2008 La modista ha portato a casa il premio Ernest Hemingway; diversi riconoscimenti anche per Almeno il cappello nel 2009: dal premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante al premio Campiello sezione giuria dei letterati, oltre alla cinquina del Premio Strega; dal canto suo, nel 2011 Olive comprese ha vinto il premio internazionale di letteratura Alda Merini, e nel 2021 Un bello scherzo ha ricevuto il Gran Trofeo Casinò di Sanremo. Tra i riconoscimenti andati a Vitali, anche il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia nel 2008, il premio De Sica nel 2015, il premio Giovannino Guareschi per l’Umorismo nella Letteratura nel 2019 e il premio Racalmare Leonardo Sciascia nel 2022.