Va al romanzo “distopico e satirico” di M. John Harrison il Booker Prize 2026

Va a The End of Everything (pubblicato dalla casa editrice indipendente Serpent’s Tail) dello scrittore inglese classe ’45 M. John Harrison l’ambito Booker Prize 2026. Il libro uscirà in Italia per Mercurio a fine marzo 2027.

Harrison ha ricevuto un premio di 50mila sterline e il trofeo, consegnatogli dal vincitore dell’edizione 2025, David Szalay, durante la cerimonia finale andata in scena a Londra.

Il Booker Prize, lo ricordiamo, è aperto ad autrici e autori di ogni nazionalità che scrivono in lingua inglese e le cui opere siano state pubblicate nel Regno Unito e/o in Irlanda. In 55 anni, ha premiato nomi del calibro di Salman Rushdie, J.M. Coetzee, Arundhati Roy, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Hilary Mantel, Paul Beatty, Bernardine Evaristo e Samantha Harvey.

Gli altri libri finalisti

Nella sestina finalista dell’edizione 2026 c’erano anche The Disappearers di Marlon James (Hamish Hamilton, in Italia per NN nell’autunno 2027), Black Bag di Luke Kennard (John Murray), May We Feed the King di Rebecca Perry (Granta, in Italia per Garzanti nel 2027), The Things We Never Say di Elizabeth Strout (Viking, in Italia per Einaudi – qui la nostra recensione), e John of Johndi Douglas Stuart (Picador, in Italia con Mondadori).

Ambientato in un futuro prossimo, The End of Everything è un romanzo “distopico, satirico e destabilizzante“, che segue le vicende di un uomo che vive frugando sulla spiaggia e di sua zia – armata di pistola – mentre tentano di sopravvivere lungo la costa del Kent…

Il vincitore più anziano nella storia del Booker Prize

L’81enne M. John Harrison, coronando una carriera letteraria lunga 60 anni (The End of Everything è il suo 13esimo romanzo), è il vincitore più anziano nella storia del premio. Per la presidentessa della giuria Mary Beard, il suo è “un libro che ti ribalta, che suscita un sorriso ironico e, sorprendentemente – dato il tema trattato – lascia al tempo stesso un barlume di ottimismo“.

Come ha spiegato lo stesso autore, l’ispirazione è arrivata dall’attualità: “Che cosa succede quando tutte le nostre aspettative e spiegazioni sul mondo si trasformano in un disastro continuo, eppure dobbiamo comunque riuscire a vivere?”.

Fotografia header: Michael John Harrison, vincitore del Booker Prize 2026