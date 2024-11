Il National Book Awards 2024 a Percival Everett

A New York si è tenuta la cerimonia conclusiva della 75esima edizione dei National Book Awards.

Il premio alla letteratura per ragazze e ragazzi è andato a Shifa Saltagi Safadi per Kareem Between, mentre quello per la letteratura in traduzione è stato assegnato a Yáng Shuāng-zǐ per Taiwan Travelogue.

Quanto alla poesia, la vittoria è andata a Lena Khalaf Tuffaha per la raccolta Something About Living, mentre nella non fiction ha vinto Jason De León con Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling.

A vincere l’edizione 2024 dei National Book Awards per la fiction è stato Percival Everett con James, pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo. Il romanzo, già nella sestina finale del Booker Prize 2024, è una riscrittura di un classico della letteratura come Le avventure di Huckleberry Finn.

Fotografia header: Percival Everett nella foto di Michael Avedon