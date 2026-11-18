Con 31 voti su 53, è Miguel Gotor a vincere il Premio Strega Saggistica 2026, riconoscimento giunto alla seconda edizione. Gotor viene premiato per il libro L’omicidio di Piersanti Mattarella – L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980 (Einaudi).

Il saggio dello storico torna al 6 gennaio 1980, quando l’allora presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella (fratello dell’attuale presidente della Repubblica Sergio), considerato l’erede politico di Aldo Moro, venne assassinato. Dopo l’assoluzione, nel 1999, dei neofascisti Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, a tutt’oggi si conoscono soltanto i mandanti mafiosi dell’omicidio, ma non gli esecutori materiali, ed è ancora in corso un’inchiesta per individuarli.

Il riconoscimento, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, partner BPER, in collaborazione con Gabinetto Vieusseux, è stato assegnato al Teatro Palladium Università Roma Tre, in una serata condotta da Eva Giovannini.

Dopo i saluti di Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, e Riccardo Chiaradonna, Professore ordinario di Storia della filosofia antica a Roma Tre, sono intervenuti con le autrici e gli autori finalisti: Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Antonella Ferrara, Presidente e Direttore artistico di Taobuk – Taormina International Book Festival, Giuseppe D’Avino, Presidente di Strega Alberti Benevento, Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships di BPER.

A giugno il Comitato scientifico – composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Anna Foa, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Melania G. Mazzucco, Matteo Motolese, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine (presidente) – aveva selezionato, oltre al libro premiato, anche i saggi di Giuseppe Antonelli (Alfabit – L’italiano digitale dagli SMS all’IA, il Mulino), Tonia Mastrobuoni (La peste – Indagine sulla destra in Germania, Feltrinelli), Beatrice Mautino (Vertigine – Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, Mondadori) e Alessandro Vanoli (Una storia, Laterza).

In giuria, personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale, inclusi i componenti del Comitato scientifico.

Il Premio Strega Saggistica Internazionale a Luciano Floridi

Alla premiazione è intervenuto anche Luciano Floridi, vincitore del Premio Strega Saggistica Internazionale, assegnato dal Comitato promotore. Docente a Yale University e Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Floridi al Teatro Palladium ha dialogato con Antonella Ferrara. I suoi lavori costituiscono un punto di svolta nella riflessione su un tema che rappresenta una sfida decisiva per il futuro della conoscenza, quello dell’intelligenza artificiale. Floridi è autore, tra l’altro, dei saggi La differenza fondamentale. Artificial Agency: una nuova filosofia dell’intelligenza artificiale (tradotto da Massimo Durante, Mondadori 2025) e Il nodo etico. Informazione e valori nella società digitale (sempre a cura di Massimo Durante, Raffaello Cortina Editore 2026).

“I libri di saggistica sono di grande aiuto a chi vuole guardarsi intorno e orientarsi“

“In un momento come quello attuale – nel quale vengono messi in discussione tutti i valori che guidano le nostre esistenze e la convivenza tra le persone – i libri di saggistica sono di grande aiuto a chi vuole guardarsi intorno e orientarsi, capire cosa sta accadendo, sviluppare lo spirito critico e partecipare consapevolmente alla vita sociale. I libri possono continuare ad esercitare questa funzione perché, come dimostra un recente sondaggio, sono considerati i più affidabili strumenti di informazione e di approfondimento» ha dichiarato Giovanni Solimine.

“Il Premio Strega Saggistica nasce dalla convinzione che rendere accessibile la conoscenza sia una responsabilità culturale e civile: valorizzare opere che sappiano portare la profondità degli studi nella conversazione pubblica, creando occasioni di incontro e confronto tra autori e lettori. La saggistica rinnova le domande e le categorie con cui interpretiamo il mondo, come dimostra il pensiero di Luciano Floridi, vincitore del Premio Strega Saggistica Internazionale. Nel nostro dialogo, la sua distinzione tra intelligenza e capacità di agire ci invita a riflettere sulle tecnologie che intervengono nella realtà senza comprenderla. Una prospettiva che riporta al centro la responsabilità umana: decidere che cosa delegare, secondo quali valori e per quali fini“, ha spiegato Antonella Ferrara.

“Il riconoscimento alla saggistica si è rapidamente inserito nel più ampio ecosistema del Premio Strega, che oggi comprende Il premio alla narrativa, alla poesia, alla letteratura europea e a quella per l’infanzia (oltre alle sezioni per i giovani). Come le altre sezioni ci offrono una metafora che descrive il mondo che ci circonda usando il linguaggio della prosa o della poesia che attinge alla sfera intangibile dei sentimenti, così il premio alla saggistica ci spiega con un linguaggio ancora diverso i tempi che attraversiamo e ci offre una ulteriore chiave di lettura per comprenderli”, ha commentato Giuseppe D’Avino.

Nei mesi scorsi la cinquina ha incontrato il pubblico dei lettori a Casarza Ligure e a Forte dei Marmi (giugno) e ad Alberobello, Foggia, San Benedetto del Tronto e Montichiari (ottobre). L’autore del libro premiato sarà quindi ospite a Catanzaro e a Firenze, presso il Gabinetto Vieusseux.

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Il convegno Cosa produce l’IA? Autorialità e creatività nell’epoca dei grandi modelli linguistici

Domani, 19 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, si terrà il convegno dal titolo Cosa produce l’IA? Autorialità e creatività nell’epoca dei grandi modelli linguistici, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Fondazione Treccani Cultura.

Protagonista dell’incontro sarà Floridi, che approfondirà il tema dell’autorialità e della creatività nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa e dei grandi modelli linguistici. A discutere i temi affrontati saranno poi Sofia Bonicalzi, dell’Università Roma Tre e della Società Italiana di Filosofia Analitica, e Gino Roncaglia, dell’Università Roma Tre e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Solimine e un rappresentante della Fondazione Treccani Cultura.

Il convegno “intende offrire un’occasione di riflessione e confronto sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nei processi di produzione culturale, interrogandosi su questioni centrali quali la natura dell’autorialità, il ruolo della creatività umana e il rapporto tra persone e sistemi di intelligenza artificiale”.

Fotografia header: Miguel Gotor (foto Getty)