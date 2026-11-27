Assegnata allo scrittore, poeta, traduttore e editor uiguro Aziz Isa Elkun, la menzione speciale “Writing as resistance award” del Premio Inge Feltrinelli, nata dalla nuova collaborazione con il PEN International. L’autore vive in esilio forzato ed è stato oggetto di repressione transnazionale. Nonostante ciò, ha continuato a impegnarsi con determinazione nella promozione della letteratura uigura e nella difesa della libertà di espressione – I particolari

Assegna allo scrittore, poeta, traduttore e editor uiguro Aziz Isa Elkun, la menzione speciale Writing as resistance award del Premio Inge Feltrinelli nata dalla nuova collaborazione con il PEN International, che si inserisce nel solco della missione condivisa da PEN e dal Premio: “sostenere e dare visibilità a chi utilizza la scrittura come strumento di impegno civile e difesa dei diritti umani”.

Aziz Isa Elkun vive in esilio forzato ed è stato oggetto di repressione transnazionale. Nonostante ciò, ha continuato a impegnarsi con determinazione nella promozione della letteratura uigura e nella difesa della libertà di espressione. In risposta al programma di cancellazione culturale perseguito dal governo della Repubblica Popolare Cinese nello Zinjiang, ha dedicato il proprio lavoro alla diffusione delle opere di poeti e scrittori uiguri presso un pubblico internazionale.

La menzione è stata assegnata dalla giuria internazionale con la seguente motivazione: “La giuria della prima edizione del Premio PES/ Inge Feltrinelli Writing as Resistance è lieta di annunciare il suo primo vincitore: Aziz Isa Elkun, poeta, scrittore, traduttore e curatore uiguro, presidente del PEN uiguro in esilio. Tra le molte e autorevoli candidature, l’opera creativa e la resistenza culturale di Aziz Elkun si distinguono. La giuria sottolinea come Elkun chiami il mondo a farsi testimone attraverso la cura, la traduzione e la pubblicazione di due importanti antologie e la pubblicazione di due importanti antologie di poesia uigura, che raccolgono anche i testi di dissidenti carcerati. La sua poesia esplora la storia e la cultura uigure, mente la sua raccolta di letteratura uigura, oggi custodita alla Princeton University, rende la storia e la letteratura del suo popolo accessibili a studiosi di tutto il mondo. Il suo impegno ha avuto un prezzo altissimo per la sua famiglia nello Xinjiang: molti dei suoi familiari sono in carcere. Pur nelle difficoltà Aziz Elkun continua con passione a opporsi alla repressione dell’esilio forzato, mentre subisce una costante repressione transnazionale. La giuria rende omaggio al modo in cui Aziz Elkun, con la sua opera letteraria, sfida la cancellazione culturale e incarna i valori del Premio PEN/ Inge Feltrinelli Writing as Resistance”.

Fanno parte della Giuria Internazionale:

-Burhan Sönmez – Scrittore di origine curda e presidente di PEN International, autore di romanzi tradotti in quarantotto lingue.

-Tanja Tuma – Scrittrice ed editrice slovena, presidente del PEN Slovenia e Chair of the Board of PEN International.

-Kim Echlin – Scrittrice canadese, autrice di The Disappeared e Speak, Silence, componente del consiglio direttivo di PEN International.

-Andrea Bajani – Scrittore e poeta, vincitore del Premio Strega 2025 con L’anniversario, writer in residence alla Rice University di Houston.

-Paolo Giordano – Scrittore e collaboratore del Corriere della Sera, vincitore del Premio Strega con La solitudine dei numeri primi, autore di Tasmania, membro del PEN Roma.

-Widad Tamimi – Giornalista e scrittrice di origini palestinesi ed ebraiche, fondatrice di IOIEN, associazione che offre borse di studio a giovani in fuga dalle guerre. Per Feltrinelli ha scritto Dal fiume al mare;

Le prossima tappa del Premio Inge Feltrinelli sarà il 4 dicembre a Roma nell’ambito della fiera Più libri più liberi per presentare le cinquine finaliste della quinta edizione del 2027 categorie: libri, libri Kids, inchieste e podcast scuole. L’incontro, intitolato Anatomie del potere, è in programma alle ore 18,30 in Sala Vega, alla presenza di Costanza Spocci, Sediqa Moshtaq e Giulia Zoli.