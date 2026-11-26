Forte del record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all’estero raggiunto l’anno scorso, l’Italia del libro dal 28 novembre al 6 dicembre è protagonista alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara come Ospite d’Onore, nel nome di Umberto Eco – I particolari e il programma (oltre 120 incontri letterari, animati da 58 autrici e autori)

L’Italia del libro sbarca alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara dal 28 novembre al 6 dicembre come Ospite d’Onore nel nome di Umberto Eco, le cui parole ispirano l’intero programma: “Il mondo ci parla come un grande libro”.

Lo fa forte del record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all’estero raggiunto nel 2025: 8.645 contratti siglati, mai così tanti. Più di un contratto su dieci, ovvero 896, riguarda il mercato ispanofono di cui la FIL è la principale piazza di scambio mondiale.

Per questo l’iniziativa costituisce “una opportunità fondamentale per l’intera editoria italiana – grandi gruppi, editori medi, piccoli, piccolissimi – di crescere ancora nei Paesi di lingua spagnola che sono da sempre il primo mercato di esportazione per l’Italia”.

Qui il programma completo con tutti gli appuntamenti con autrici, autori ed editori italiani in Fiera

Oltre 120 incontri letterari animati da 58 autrici e autori giovani e affermati, pubblicati da editori piccoli, grandi e medi, voci della narrativa, della saggistica, matite dell’illustrazione, narratori per bambini e ragazzi; incontri professionali dove interverranno editori ed esponenti del mondo del libro italiani e stranieri; più di quindici tra mostre e progetti speciali, nove concerti e altre iniziative ancora, dalla gastronomia al cinema, sino agli scambi accademici, saranno le tappe di una maratona lunga nove giorni che vedrà la partecipazione di una quarantina di editori italiani.

Il via ufficiale della manifestazione messicana, con un intervento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli e un messaggio del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverrà nella mattinata del 28 novembre (ore 11 in Messico, le 18 in Italia). A seguire, il taglio del nastro del Padiglione Italia con gli interventi dei rappresentanti dei due ministeri, di ICE-Agenzia e AIE.

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In apertura Bruno Arpaia e Paco Ignacio Taibo II, e Alessandro Baricco con Valeria Luiselli

Il programma letterario e professionale, a cura del Centro per il libro e la lettura in collaborazione con AIE, sarà inaugurato domenica dal presidente di AIE Innocenzo Cipolletta e dal presidente del Centro per il libro e la lettura Giuseppe Iannaccone (ore 13.45). Il primo giorno si parte nel segno del dialogo tra Italia e Messico con un incontro tra gli scrittori Bruno Arpaia e Paco Ignacio Taibo II (ore 14) e dell’omaggio di Alessandro Baricco a Umberto Eco, a dieci anni dalla sua scomparsa, con l’incontro “Il mondo ci parla come un grande libro” (ore 16).

Baricco inaugurerà in mattinata, alle ore 12.30, il programma letterario dell’intera fiera, a conferma dell’importanza attribuita dalla FIL alla partecipazione italiana. Con lui ci sarà la scrittrice messicana Valeria Luiselli.

Cuore della partecipazione italiana sarà il Padiglione Italia. Qui si terranno gli incontri del programma italiano al Caffè letterario, sarà presente uno spazio libreria con esposizione di libri in lingua originale e in traduzione spagnola e sarà ospitata la mostra “Eccellenze italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio” promossa da Bologna Children’s Book Fair.

Ogni anno la FIL riunisce oltre 800 scrittori, 18.000 professionisti del settore editoriale, 2.800 case editrici provenienti da più di 60 Paesi e un pubblico che sfiora il milione di visitatori. In oltre 35.000 metri quadrati di spazio espositivo prendono forma più di 1.600 attività.

Oltre 120 incontri letterari animati da 58 autrici e autori

Entriamo ora nel vivo del programma letterario e professionale dell’Italia Ospite d’Onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara.

Il mondo delle storie

Entrare nel “mondo delle stori”» significherà entrare – accompagnati da alcuni tra gli autori più amati e premiati degli ultimi anni – nei meccanismi della narrativa contemporanea, nelle sue molte dimensioni: dai temi ai generi, dagli intrecci ai personaggi, dall’analisi individuale allo sguardo universale.

Ci saranno focus speciali, come quello sulla famiglia, protagonista di due incontri con Andrea Bajani e Federica Manzon e – nell’ottica del rapporto con il padre – con Rosa Matteucci e Francesca Melandri. L’arte di come sopravvivere in un mondo sempre più complesso e veloce – provando magari anche a raccontarlo – sarà al centro di appuntamenti con Violetta Bellocchio, Roberta Lepri, Nicoletta Verna, Nora Venturini, Paolo Bacilieri (in libera uscita dalla sezione a fumetti, dove avrà comunque anche uno spazio da solista), Elena Stancanelli, Veronica Raimo e Vincenzo Latronico. E a preoccupazioni-simbolo del XXI secolo – la crescita e il cambiamento, il senso di estraneità e la reinvenzione di sé stessi – guarderanno Viola Ardone, Dario Ferrari, Olga Campofreda.

Un altro focus sarà quello delle donne e del loro ruolo sia come motore dell’industria editoriale che come protagoniste in romanzi e racconti. Se ne occuperanno da prospettive diverse Stefania Auci, Antonella Lattanzi, Giulia Caminito e Annalena Benini.

Il rapporto tra le storie e la Storia con la S maiuscola prenderà forma grazie a Helena Janeczek e Laura Pariani, mentre Matteo Nucci ci racconterà come si trasforma un gigante dell’antichità quale è Platone nel protagonista di un romanzo contemporaneo di successo.

Infine, ci sarà spazio anche per i generi letterari, da sempre declinazioni della letteratura tra le preferite dalle lettrici e dai lettori italiani: dal giallo, affidato a uno dei suoi maestri contemporanei, Maurizio De Giovanni, al romance, al centro del rendez-vous tra le due regine del genere Erin Doom e Felicia Kingsley.

Un posto speciale sarà riservato a Racconto confidenziale, il ciclo di appuntamenti in cui gli autori ospiti racconteranno in mezz’ora il legame personale con una figura della cultura italiana particolarmente significativa per loro. Il risultato è un piccolo grande pantheon che restituisce l’eccellenza e la vivacità artistica, intellettuale e umana del nostro Paese, tra letteratura e poesia, cinema e fotografia, arte e editoria. Dodici gli appuntamenti distribuiti lungo l’intera durata della Fiera, in cui si entrerà in “confidenza” con Niccolò Machiavelli, Masaccio, Umberto Saba, Alberto Moravia, Elsa Morante, Giuseppe Berto, Gianni Berengo Gardin, Natalia Ginzburg, Arnoldo Mondadori, Andrea Camilleri, Alba de Céspedes e Anna Maria Ortese.

Il mondo della conoscenza

Anche la scienza italiana avrà un posto di riguardo a Guadalajara. Così come la passione per lo studio e la condivisione dei saperi. A questi temi è dedicato «il mondo della conoscenza», un contenitore di incontri in equilibrio tra riflessione e dibattito, divulgazione e attualità. L’Italia come luogo di cultura scientifica sarà al centro dell’intervento della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. Il duello affascinante e impossibile tra due grandi rivoluzioni – quella della stampa di Gutenberg e quella digitale di Internet – sarà orchestrato da Carlo Vecce, mentre Giorgio Caravale e Paolo Pecere rifletteranno su informazione, cultura e società del XXI secolo, in bilico tra censura e verità. La contemporaneità sarà poi la protagonista di alcuni appuntamenti trasversali, come quello in cui lo psicoterapeuta Alberto Pellai e il biologo e sociologo Stefano Ciccone affronteranno la questione del «maschio fragile» o il dialogo in cui Daria Bignardi e Vittorio Lingiardi si domanderanno se conoscere meglio sé stessi possa aiutare a combattere con maggiore efficacia il logorio della vita moderna.

Il mondo senza confini

In un periodo storico in cui un po’ ovunque sembra tornar di moda il desiderio di innalzare muri e steccati, i libri ci insegneranno anche a sognare «un mondo senza confini» e all’insegna del dialogo, come quello su traduzione e letteratura che, come anticipato, in apertura della Fiera coinvolgerà Bruno Arpaia e lo scrittore messicano Paco Ignacio Taibo II, o quelli che si accenderanno nelle tante tavole rotonde tra autori italiani e colleghi locali e di altre nazioni, organizzate con la Fiera stessa al di fuori dai “confini” del Padiglione Italia. Anche la mappa geografica del nostro Paese sarà in continuo movimento, alla scoperta di radici letterarie, come quelle che affondano nel “profondo Sud” di Mario Desiati e Claudia Durastanti. L’eterno mito del viaggio e della viandanza sarà al centro di un incontro collettivo (a cui parteciperà anche il «vagamondo» Stenio Solinas) mentre un altro appuntamento sarà dedicato ai ricordi di chi sull’asse Italia-Messico ha davvero vissuto (come Alessandro Raveggi, che li ha trasformati in una guida letteraria e Fabian Negrin che li ha tradotti in immagine). Si troverà il modo di aggirare gli ostacoli più imprevedibili, da quelli tra i linguaggi creativi (come nella presentazione del musical artistico Frida) a quelli tra gli idiomi linguistici (la Missione Etnologica Italiana presenterà la traduzione del Pinocchio di Collodi in due lingue vernacolari messicane).

Il mondo del tempo

La lectio di Baricco ispirata a Umberto Eco sarà solo il primo tassello di un mosaico del «mondo del tempo», la sezione in cui il programma letterario andrà su e giù lungo il fiume dei secoli, approfondendo figure e momenti speciali della cultura italiana e ragionando sulle dinamiche della letteratura e della società tra passato, presente e futuro.

Se le date costituiscono punti di riferimento essenziali per orientarsi nel percorso della storia, gli anniversari si confermano altrettanto utili come sue chiavi narrative. Agli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi sarà dedicato un dialogo tra Aldo Cazzullo (che a Guadalajara sarà protagonista anche di un incontro sulla Bibbia) e Davide Rondoni, mentre i 200 anni dalla nascita di Collodi permetteranno a Giordano Bruno Guerri e Daniela Marcheschi di riflettere sul perdurante successo della sua creatura più famosa, il burattino Pinocchio. Guerri e Marcheschi si dedicheranno poi rispettivamente anche ai 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti (con un incontro sul Futurismo) e a due Premi Nobel italiani per la letteratura che quest’anno brindano contemporaneamente a un importante centenario: Dario Fo, che nacque nel 1926, e Grazia Deledda, che lo stesso anno ricevette il riconoscimento dell’Accademia di Svezia.

Ma si parlerà anche di periodi chiave per la storia dell’Italia, come il Rinascimento (tra politica e arte con Alessandro Campi e Alessandro Masi) e il Risorgimento (con Mauro Novelli e Lorenzo Pavolini) e si affronteranno le sfide del nostro tempo, dai cambiamenti che stanno trasformando il pianeta (con il filosofo Emanuele Coccia) alla ricerca delle parole giuste per tornare a immaginare il futuro (con Guido Mazzoni e Paolo Pecere). Senza dimenticare di trovare anche «il tempo della poesia» con Laura Pugno e Luigi Nacci.

Il mondo delle immagini e quello dei ragazzi

Una pattuglia di ospiti molto nutrita sarà quella delle illustratrici e degli illustratori, protagonisti di incontri in cui le immagini passeranno attraverso un coloratissimo caleidoscopio creativo, filtrate e restituite in base allo stile, lo spirito, il linguaggio e le tecniche dei singoli autori. Si passerà dunque dalla fotografia al disegno, dalla scienza alla narrazione, dall’arte alla biografia, dalle escursioni nel k-pop alle incursioni nei social network con il caso editoriale Pera Toons, protagonista di un incredibile travaso tra mezzi mediatici al contrario, dal web alla carta. Un ruolo speciale sarà rivestito da Nicole Tecchio, classe 2000, selezionata per firmare l’identità visiva di FIL Niños, il format della fiera di Guadalajara dedicato all’illustrazione, e dunque protagonista di appuntamenti quasi quotidiani.

La sezione si chiuderà nel primo weekend di dicembre con un mito in carne e ossa del fumetto italiano, Milo Manara, che salirà sulle spalle di altri due giganti, omaggiando prima Hugo Pratt, in dialogo con Marco Steiner, e presentando poi la sua rielaborazione de Il nome della rosa di Umberto Eco (quasi a chiudere il cerchio aperto all’inizio della manifestazione da Alessandro Baricco). Si rivedrà anche un mito di legno, Pinocchio, grazie alla mostra Eccellenze italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio, ospitata all’interno del Padiglione Italia, in cui saranno proposte interpretazioni illustrate contemporanee del capolavoro di Collodi. E a proposito di libri per bambini, la letteratura per l’infanzia e i ragazzi sarà protagonista di un incontro con Giuditta Campello e Susanna Mattiangeli.

Il mondo professionale

L’ultimo mondo che sarà esplorato è quello che rende possibili tutti gli altri: l’industria editoriale. Al “mondo professionale” sarà dedicata una fitta rete di incontri, che si alterneranno con quelli del programma letterario nel Padiglione Italia, riflettendone lo spirito curioso, l’approccio multidisciplinare e l’estrema varietà dei temi scelti. Nutrita la rappresentanza degli editori italiani, spesso a confronto con colleghi stranieri e internazionali. Parteciperanno in panel organizzati dalla Fiera: al Forum Internazionale degli Editori Lorenzo Armando (Lexis) sul tema della circolazione dei libri tra America Latina e resto del mondo, Alessandra Carra (Feltrinelli) sulle dinamiche di mercato e le trasformazioni della filiera, Carlo Gallucci (Gallucci editore) sull’editoria per bambini e ragazzi.

Margherita Alvera (Johan & Levi) interverrà nel Forum dedicato al libro d’arte, Gianluca Foglia (Feltrinelli) al Forum dei librai, Roberta Costa (Tor Vergata University Press) al Forum delle University Press.

Nel Padiglione Italiano ci saranno incontri sull’andamento del mercato editoriale nazionale e sulla promozione e diffusione del libro italiano con esponenti istituzionali come Paola Passarelli, direttrice generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura, Luciano Lanna, Direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Filippo La Rosa, vicedirettore generale e direttore centrale per la promozione dell’italofonia, della cultura e dei territori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Laura Pugno (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); esperti che lavorano nelle associazioni di categoria come Paola Seghi (AIE) e Rachele Marziolo (AIE). Ci saranno incontri sui rapporti tra Italia e America Latina con, tra gli altri, Giorgio Silli, Segretario Generale dell’Istituto Italo Latina Americano, e Lorenzo Ribaldi (La Nuova Frontiera). Il tema della traduzione sarà affrontato da Ilide Carmignani (curatrice dei programmi sulla traduzione del Salone Internazionale del Libro di Torino). Saranno presentati, sempre in ottica di promozione del libro italiano all’estero, i progetti di newitalianbooks.

Si parlerà dell’importanza degli eventi speciali e della promozione del libro sui territori con Marina Chiarelli, assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura del Comune di Roma, dell’importanza dei premi letterari con Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

E ci saranno, infine, anche spazi per la formazione: Bologna Children’s Book Fair proporrà in collaborazione con Mimaster un ciclo di cinque masterclass affidate ad alcuni dei più autorevoli illustratori italiani, protagonisti di una tradizione artistica che continua a distinguersi per qualità, ricerca e capacità di innovazione.

Italia Ospite d’Onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara è un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico e l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, il Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, la Direzione generale Spettacolo, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo con Cinecittà, la Direzione generale Musei e il Centro per il libro e la lettura, l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con la collaborazione dell’AIE-Associazione Italiana Editori.