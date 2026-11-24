Come ogni anno, il “New Yorker” ha stilato una lista (tutt’ora in corso di aggiornamento) dei libri migliori dell’anno selezionati da collaboratrici e collaboratori della prestigiosa rivista. Non mancano nomi italiani di oggi e di ieri, come Andrea Bajani e Fausta Cialente (che è stata riscoperta negli Stati Uniti proprio quest’anno). Tanti gli autori e le autrici conosciute dal pubblico italiano, come ad esempio Julian Barnes, Maggie O’Farrell, Mieko Kawakami, Valeria Luiselli, Douglas Stuart, presenti con le loro ultime opere, edite anche in Italia. E diversi i nomi di scrittrici e scrittori che faranno la loro comparsa sui nostri scaffali nel corso del prossimo anno…

Stilare una lista dei libri migliori dell’anno non è mai semplice, per svariate ragioni: quando a proporre questo tipo di classifiche sono testate autorevoli come il New Yorker, però, l’attenzione inevitabilmente si alza. Come lo scorso anno (qui il nostro articolo relativo alla lista sulle letture più interessanti del 2025), collaboratrici e collaboratori della prestigiosa rivista stanno selezionando le più rilevanti uscite dell’anno (sì, stanno, perché lo speciale dedicato ai titoli più apprezzati degli ultimi dodici mesi è in corso di aggiornamento).

Tra i libri migliori del 2026 secondo il New Yorker, c’è spazio per una selezione molto ampia tra saggistica, narrativa e poesia, che in questo articolo non ripercorreremo integralmente. Ci concentreremo sui libri firmati da autrici e autori italiani, su una parte di quelli quelli che hanno già visto una pubblicazione nel nostro Paese e su una selezione di quelli che, pur non essendo ancora stati tradotti, sono firmati da autrici e autori già pubblicati in Italia con altri libri.

Indice

I “migliori” libri del 2026: i titoli italiani

Inauguriamo questa “lista nella lista” partendo proprio dal nostro Paese. Come l’anno scorso, anche quest’anno sono due i titoli firmati da penne italiane selezionati dal New Yorker tra i migliori libri del 2026: ci riferiamo a Un inverno freddissimo di Fausta Cialente (1898 – 1994) e a L’anniversario di Andrea Bajani.

Per anni introvabili, i libri dell’autrice sarda (che nel 1976 ha vinto il Premio Strega con Le quattro ragazze Wieselberger) sono stati riproposti negli ultimi tempi da nottetempo, a partire proprio dal titolo inserito nella lista del New Yorker (ne abbiamo parlato qui). Questo romanzo, pubblicato nel 1966 e finalista al Premio Strega, è ambientato nella Milano del Secondo Dopoguerra, in una soffitta malmessa, in cui una famiglia di nove persone – ognuna con i propri sogni, i propri interessi e le proprie ambizioni – è costretta a vivere sopportando gli spazi stretti e il freddo atroce dell’inverno.

La protagonista è Camilla, una donna che, lasciata sola dal marito, si trova a rivestire il ruolo di capofamiglia a seguito di uno dei periodo più bui della storia moderna. Cialente ha vissuto in prima persona il periodo del regime, cui si è strenuamente opposta collaborando, tra l’altro, a un programma radiofonico antifascista. Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti a febbraio di quest’anno (ecco come ne parla Literary Hub).

L’anniversario (che ha vinto il Premio Strega nel 2025) è invece la storia di un figlio che ha reciso i legami con i genitori, e che si trova a ripercorrere l’esistenza della madre soffermandosi anche sui momenti apparentemente meno significativi e più legati alla quotidianità vissuta con lei. Attraverso la voce del narratore, l’autore si concentra sullo stato emotivo della donna al momento del trasferimento da Roma a un piccolo paesino del Piemonte, dove vive sotto il controllo completo del marito.

Bajani, che è stato intervistato dalla testata statunitense a giugno di quest’anno, costruisce una storia in cui il protagonista finisce per essere il tempo, nel preciso equilibrio tra narrazione e introspezione, sfidando lettrici e lettori “a riconsiderare ciò che devono alle loro famiglie, soprattutto alla luce di ciò che devono a se stessi”.

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Libri selezionati tra i “migliori” del 2026 e già pubblicati in Italia

Tra gli autori e le autrici selezionati quest’anno, sono tanti i titoli già presenti nelle nostre librerie: mai come per il 2026, sfogliando la lunga lista del New Yorker, lettrici e lettori troveranno infatti tanti nomi familiari e, soprattutto, titoli che sono già arrivati in traduzione sui nostri scaffali.

Ripercorrendo l’intero anno editoriale, tra i libri che sono stati pubblicati in Italia troviamo Partenze (traduzione di Susanna Basso) di Julian Barnes (qui la nostra recensione), annunciato come l’ultimo libro dell’autore, malato da tempo. I suoi testi sono editi in Italia da Einaudi.

Proseguiamo poi con un’uscita di marzo, Le sorelle in giallo (qui la nostra recensione) dell’apprezzata autrice giapponese Mieko Kawakami, vincitrice del premio Akutagawa con Seni e Uova. In questo romanzo, l’autrice racconta la vita di un’adolescente di Tokyo, disposta a tutto pur di fuggire dalla mediocrità e dalla povertà.

Proseguendo, arriviamo a due uscite di questo maggio, che il New Yorker segnala tra i libri migliori del 2026: si tratta di Principio metà fine della messicana Valeria Luiselli (che abbiamo intervistato): edito da Einaudi Stile Libero, nella traduzione di Tommaso Pincio, narra di un viaggio alle origini di una famiglia, attraverso quattro generazioni di donne, che parte dalla Sicilia; segue il romanzo di formazione di Douglas Stuart, John figlio di John, edito da Mondadori nella traduzione di Carlo Prosperi, tra i finalisti al Booker Prize 2026.

Ci spostiamo quindi alle uscite di quest’estate: il periodico statunitense, tra i migliori libri del 2026, segnala Air dello scrittore svizzero Christian Kracht (La Nave di Teseo), un romanzo in cui due mondi (e due vite) apparentemente lontani si incontrano; spazio poi alla seconda opera dello scrittore e operatore umanitario Saleem Haddad, Memorie del diluvio (traduzione dall’inglese di Silvia Castaldi, e/o), un dramma familiare incentrato sul legame di tre sorelle che tocca temi come l’esilio, la memoria e gli effetti a lungo termine dei conflitti; e, sempre per e/o, l’esordio della scrittrice statunitense Portia Elan: Verso casa (traduzione di Silvia Castoldi), che coniuga la fantascienza distopica con il percorso di scoperta di sé di una ragazza lesbica.

Continuiamo questo viaggio tra le migliori uscite del 2026 selezionate dal New Yorker e arriviamo a settembre con un caso editoriale che ha fatto molto parlare: Pecorelle smarrite, l’esordio letterario di Madeline Cash (qui la nostra recensione), portato in Italia da Gramma Feltrinelli nella traduzione di Marco Rossari. Seguendo le vicende di una famiglia disfunzionale, Cash dipinge un ritratto satirico e beffardo della società statunitense, tra commedia nera, dramma familiare e racconto di formazione. Dua Lipa lo ha scelto per il suo bookclub.

Tra i libri che sono usciti in Italia a settembre presenti nella lista del New Yorker troviamo poi L’occhio fantasma dello scrittore e giornalista indiano Amitav Ghosh (edito da Einaudi nella traduzione di Norman Gobetti e Anna Nadotti), “una storia che suggerisce che, per trovare la salvezza, dobbiamo ‘tornare a ricordare le antiche vie‘”, si legge nell’articolo; la raccolta di racconti Sono ancora tutti qui (La Nuova Frontiera, traduzione di Daniela De Lorenzo), esordio di Liadan Ní Chuinn ambientato nell’epoca dei “Troubles” (i disordini che hanno interessato l’Irlanda del Nord tra il ’68 e il ’98 che, tra l’altro, è l’anno di nascita dell’autrice); infine, Un cuore semplice di Cho Haejin (Salani, traduzione di Claudia Soddu), in cui si racconta di una donna coreana, adottata e cresciuta da genitori francesi, che torna a Seul insieme a una regista coreana che desidera realizzare un documentario sulla sua vita: il New Yorker sottolinea come l’uso di digressioni su toponimi e termini coreani diano vita “ad alcuni dei passaggi più toccanti dell’intero romanzo”.

Passiamo dunque a ottobre: tra i titoli che si possono trovare nel lungo articolo c’è Oltre il White River di Ian McGuire, romanzo edito da Einaudi nella traduzione di Andrea Sirotti, che racconta la spedizione di tre inglesi e quattro indiani nel vasto Nord americano del 1766, per raggiungere il leggendario giacimento d’oro oltre il White River.

Sempre pubblicato nel nostro Paese a ottobre, tra i libri migliori del 2026 il New Yorker segnala anche il romanzo storico Land – Una storia irlandese di Maggie O’Farrell, edito da Guanda nella traduzione di Stefania De Franco (qui la nostra recensione): dopo aver raccontato della famiglia Shakespeare (in Nel nome del figlio – Hamnet), la scrittrice si sposta in Irlanda, nel 1865 per la precisione, per narrare di un cartografo e del suo compito di mappare l’isola per conto dell’esercito inglese. Ma un evento imprevisto, che si intreccia con le tradizioni celtiche, cambia ogni cosa…

Tra i libri usciti da noi nel mese di ottobre considerati tra i migliori dell’anno c’è poi Freddo come una macchina (Mondadori, traduzione di Silvia Pareschi) di Colson Whitehead (ospite all’evento inaugurale di BookCity 2026), il libro che mette la parola fine alla trilogia di Harlem, la serie poliziesca ambientata a New York; segue anche il nuovo libro di Ann Patchett, che in Italia è pubblicata da Ponte alle Grazie: La notte delle promesse racconta la storia di Daphne e del rapporto con il suo ex patrigno Eddie; i due, incontratisi quasi per caso, sembrano non essersi mai separati.

Concludiamo con un’uscita recente, del mese di novembre, edita da Piemme: si tratta di Il lungo viaggio di Sufien di Hannah Lillith Assadi: un libro che vede al centro i temi dell’esilio e della memoria, raccontati attraverso la vita di Sufien, un uomo palestinese costretto ad abbandonare la propria terra da bambino a causa della Nakba.

Facendo un salto nel passato, invece, troviamo anche alcuni libri che nel nostro Paese sono stati pubblicati negli anni precedenti. È il caso di Esemplari umani di Juliana Leite, apprezzata autrice brasiliana (edito da Gramma Feltrinelli nel ’25, nella traduzione di Vincenzo Barca): il racconto di una centenaria brasiliana che ripercorre la propria vita, di figlia, insegnante, moglie, madre ma, soprattutto, di dissidente politica durante la dittatura militare in Brasile.

Presenti anche La strega, il romanzo della scrittrice francese Marie NDiaye edito da Prehistorica nel 2025 (traduzione di Antonella Conti) e incluso nella shortlist dell’International Booker Prize 2026; Gliff di Ali Smith (che abbiamo intervistato nel 2019): edito da Sur nella traduzione di Federica Aceto, il libro è il primo dell’autrice, a trent’anni dal suo esordio, a misurarsi con la speculative fiction, mescolata alla mitologia, all’etimologia e al folklore; infine Cenere in bocca della messicana Brenda Navarro, pubblicato nel 2023 da La Nuova Frontiera, nella traduzione di Gina Maneri.

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I “migliori” titoli del 2026 in arrivo in Italia nel 2027

Arriviamo adesso a tre titoli scelti dal New Yorker che arriveranno in Italia nel 2027.

Partiamo da May we feed the king, primo romanzo della scrittrice e poetessa inglese Rebecca Perry, inserito nella shortlist del Booker Prize 2026, che verrà pubblicato da Garzanti. Al centro della storia ci sono due linee temporali: la prima, ambientata ai giorni nostri, segue una curatrice artistica che riceve l’incarico di restaurare le stanze private di un palazzo di un re medievale, e che rimane talmente tanto coinvolta nella storia dell’edificio che i confini della sua stessa esistenza cominciano a vacillare. La seconda, invece, vede protagonista il re, salito al trono dopo l’improvvisa morte dei fratelli, di cui si dice che non sia affatto pronto a governare…

Brava gente, l’esordio della scrittrice afghano-americana Patmeena Sabit, vedrà invece la pubblicazione in Italia a inizio 2027 con Bompiani: la trama segue la famiglia di Sharaf, che si è trasferita negli Stati Uniti dall’Afghanistan. Da fuori sembrano felici e uniti ma, complice una tragedia inimmaginabile, si dice che non lo siano poi davvero. Il romanzo invita chi legge a riflettere: la famiglia rappresenta davvero il sogno americano realizzato?

In questa lista non può mancare John M. Harrison, che con il suo The end of everything ha da poco vinto il Booker Prize 2026. “Distopico, satirico e destabilizzante“, il romanzo del vincitore più anziano nella storia del Booker Prize è ambientato in un futuro prossimo e segue le vicende di un uomo che si guadagna da vivere raccogliendo reperti sulla spiaggia, e di sua zia – armata di pistola – mentre tentano di sopravvivere lungo la costa del Kent. “Ricco di splendide descrizioni ambientali e di osservazioni sull’arte, la scienza, la diversità, il passato e il futuro”, il libro – in uscita in Italia a fine marzo 2027 per Mercurio – porta i due protagonisti in vari luoghi bizzarri.

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Qualche nome familiare tra i “migliori” libri del 2026

Passiamo adesso a qualche pubblicazione ancora inedita in Italia, ma i cui autori e autrici suoneranno familiari a lettrici e lettori.

Daniyal Mueenuddin inaugura l’elenco: nel 2010, Mondadori ne pubblicò Altre stanze, altre meraviglie (nella traduzione di Manuela Faimali); oggi, la prestigiosa rivista statunitense ne propone This is where the serpent lives, un romanzo storico ambientato in Pakistan.

C’è anche una raccolta di racconti: Camille Bordas, già proposta in Italia da NN con Materiale sensibile (traduzione di Chiara Manfrinato) e da SEM con Come muoversi tra la folla (traduzione di Giuseppe Costigliola) è presente nella lista con One sun only, in cui si affrontano temi esistenziali come il senso della vita e della morte.

Di Karan Mahajan, autore indiano, Garzanti ha pubblicato negli anni Stella bianca, acciaio rovente (traduzione di Sara Sullam) e La moglie sbagliata (traduzione di Stefania Cherchi): il New Yorker inserisce nella rassegna dei libri migliori del 2026 The complex, ambientato a Delhi, che narra la storia dell’ascesa e della caduta dei discendenti di uno degli artefici politici dell’India.

Segue Python’s kiss di Louise Erdrich, un’altra raccolta di racconti, incentrata su esperienze di vario genere (spirituali, soprannaturali, ma non solo): il nome dell’autrice potrebbe essere familiare, per via dei numerosi suoi titoli pubblicati in Italia da Feltrinelli. Qui la nostra recensione di La casa futura del Dio vivente, pubblicato nel 2018.

Di Mary Costello, autrice irlandese, invece, Bollati Boringhieri ha pubblicato Academy street (nella traduzione di Maya Guideri Berner): il settimanale americano ha inserito nella lista A beautiful loan, che analizza i modi distinti in cui una donna vive l’amore con due uomini, tra loro completamente diversi.

Nell’articolo, spazio tra gli altri anche a Colm Tóibín e il suo The news from Dublin, in cui l’autore getta uno sguardo ai momenti di lutto, memoria, morte e rinascita. A pubblicarne i titoli in Italia sono stati, negli anni, Fazi, Bompiani ed Einaudi, casa editrice del più recente Un ospite alla festa (tradotto da Giovanna Granato), una raccolta di saggi che riflettono su attualità e cambiamenti dell’Irlanda contemporanea.

C’è poi Ben Lerner (pubblicato in Italia da Sellerio) con Transcription, una storia in cui un intervistatore non riesce a registrare la conversazione con l’intervistato e rimane intrappolato nella situazione surreale che si è creata (a questo link il nostro articolo su The Topeka School, pubblicato in Italia nel 2020).

Gwendoline Riley (qui la nostra intervista all’autrice), invece, è uscita in Italia con Posizioni opposte (Elliot, traduzione di F. Bigotti) e i due titoli editi da Bompiani I miei fantasmi e Primo amore (entrambi tradotti da Tommaso Pincio); nella lista dei migliori libri del 2026 secondo il New Yorker c’è il suo The Palm House, che segue l’amicizia tra una scrittrice londinese e un uomo che ha appena lasciato la rivista in cui lavorava.

Look what you made me do, dal canto suo, è una “commedia nera” che narra di due donne londinesi: Kate, una ricca ex storica dell’arte di mezza età, e Phoebe, una sceneggiatrice televisiva sulla trentina; il romanzo è firmato da John Lanchester, già uscito in Italia con Il muro (Sellerio, traduzione di Federica Aceto).

Conosciuta per l’apprezzato Io che non ho conosciuto gli uomini (ma anche per il recente Il giorno del giudizio, entrambi editi da Blackie nelle rispettive traduzioni di Sara Clamor e Chiara Elefante), Jacqueline Harpman (1929-2012) è presente nella lista dei migliori libri del 2026 secondo il New Yorker con We were forbidden, una raccolta di racconti dalla vena surreale e onirica.

Proseguiamo con Marlon James (già vincitore del Booker Prize) e il suo The disappearers, che racconta di un gruppo di uomini gay in Giamaica in cerca di amore, legami e redenzione dopo un sanguinoso attacco omofobo.

Presente anche Emma Cline con il suo Switzy, storia del viaggio di un uomo verso la Svizzera, dove ha deciso di porre fine alla sua vita. L’autrice è nota a lettrici e lettori per i suoi Le ragazze, L’ospite (qui il nostro articolo), Harvey e Daddy pubblicati in Italia da Einaudi Stile Libero nelle traduzioni, rispettivamente, di Martina Testa, Monica Pareschi e Giovanna Granato.

Non solo umani protagonisti, però: al centro di Etna di Paul Yoon, inserito nella lista del New Yorker, c’è un cane che riceve un addestramento per i combattimenti durante la guerra. Dell’autore, in Italia sono usciti In un piccolo cielo e La riva del silenzio, entrambi pubblicati da Bollati Boringhieri (con le traduzioni di Manuela Faimali).

Nella rassegna del New Yorker si parla anche di Edwidge Danticat e del suo Dèy, un romanzo psicologico in cui si riflette sul ruolo della violenza al giorno d’oggi: fa ancora notizia o è diventata la normalità? Dell’autrice haitiana sono usciti in Italia diversi titoli, il più recente dei quali è Respiro, sguardo, memoria (Utopia, traduzione di Hilia Brinis); qui il nostro articolo su La vita dentro – Racconti haitiani (uscito per SEM nella traduzione di Velia Februari).

La Nave di Teseo si è invece occupata, negli anni, della pubblicazione della bibliografia di Emily St. John Mandel, il cui Mare della tranquillità è il più recente a essere stato tradotto nella nostra lingua (da Elena Malanga). Il suo Exit Party, facente parte della lista della testata americana, segue due linee temporali “che commentano in modo opposto la politica contemporanea”.

Arriviamo adesso a Ingeborg Bachmann (1926-1973), autrice di culto, negli ultimi anni (ri)pubblicata in Italia da Adelphi: il titolo con cui figura nella lista del New Yorker è The complete stories, una raccolta di racconti in cui vengono alternate realtà e fantasia. Alla scrittrice austriaca, tra l’altro, la 48esima edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival di Palermo ha dedicato un omaggio cinematografico: ne abbiamo scritto qui.

Min Jin Lee, invece, è presente nella rassegna con American Hagwon, il suo terzo romanzo, che segue una famiglia coreana di cinque persone che si trasferisce da Seul a Sydney e poi nella contea di Orange, in California: dal suo Pachinko – La moglie coreana, uscito in Italia con Piemme (traduzione di Federica Merani), è stata tratta un’apprezzata serie tv, mentre Einaudi Stile Libero aveva pubblicato Amori e pregiudizio (tradotto da Gaja Cenciarelli).

C’è poi Alexander Maksik, che in Italia è arrivato con Non ti meriti nulla (edito da e/o nella traduzione di Nello Giugliano); ora, la testata statunitense ne scrive in merito a Passengers, un romanzo riflessivo sui cambiamenti del rapporto tra un padre e una figlia che rimangono bloccati in un aeroporto di Los Angeles a causa di un ritardo aereo.

Sophie, standing there è un romanzo di Meg Mason che parla di una donna che si è appena separata e che nutre un’ossessione per una scrittrice a sua volta inspiegabilmente interessata alla sua vita. Mason è stata pubblicata in Italia da HarperCollins, con L’opposto di me stessa (recensito in questo articolo da Francesca Tommasi) e Come tutte le madri (tradotti rispettivamente da Chiara Ujka e Alba Bariffi).

Concludiamo questa sezione parlando di Yiyun Li (qui abbiamo scritto di Le cose in natura semplicemente crescono, edito da NN nella traduzione di Laura Noulian), il cui Music against the night è stato inserito nella lista dei migliori libri del New Yorker. Il titolo segue la storia romanzata del musicista John Field con la pianista Adelaide Percheron, che lui ripudiò dopo il matrimonio.

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I “migliori” libri del 2026 tra saggi e poesie

Concludiamo questa “sintesi” dello speciale del New Yorker con una breve sezione dedicata a saggi e poesie. Tra gli altri, figurano il volume di Gisèle Pelicot, Un inno alla vita, edito in Italia da Rizzoli (nella traduzione di Bérénice Capatti), in cui l’autrice racconta la sua vita soffermandosi sulle violenze di gruppo organizzate e filmate da suo marito, Dominique Pelicot.

Presente anche Il dolore che resta – Storie di madri e figlie, un saggio di Rachel Aviv (edito da Iperborea nella traduzione di Elisa Banfi), in cui l’autrice riflette a partire dalla propria esperienza di figlia e poi madre. Jill Lepore, invece, nel suo Ascesa e caduta dello stato artificiale (Rizzoli, traduzione di Rosa Prencipe e Lucilla Rodinò) analizza le ricadute strutturali della rivoluzione digitale e tecnologica.

Elon Musk è invece protagonista di Muskismo – Una guida per perplessi (edito da Einaudi nella traduzione di Giovanni Garbellini), in cui Quinn Slobodian e Ben Tarnoff si domandano come siamo arrivati a permettere che l’imprenditore statunitense si senta autorizzato a prendere il potere in tal modo e a rispondere soltanto a sé stesso.

Tra i saggi pubblicati in Italia presenti nella lista dei migliori libri del 2026 per il New Yorker anche C’era una volta la verità – Perché non possiamo fare a meno delle fiabe, in cui Jack Zipes si interroga su cosa ci spinga, in un tempo segnato da crisi di ogni genere, a tornare a foreste incantate, streghe, animali parlanti e oggetti magici. Il volume è pubblicato in Italia da Donzelli Editore.

Utet, invece, ha pubblicato (nella traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe) una ricostruzione della storia degli uccelli: Gli eredi dei dinosauri – Una storia evolutiva degli uccelli, scritto da Steve Brusatte, presente anch’esso nella selezione del settimanale.

Non manca naturalmente la poesia: tra i migliori testi poetici del 2026 il New Yorker segnala The decadent movement, in cui Laura Kolbe documenta, in ordine cronologico inverso, i nove mesi di gravidanza della protagonista e il suo primo anno di maternità; Violet Ranney Lang firma la raccolta The miracolous season, in cui si sofferma sul duplice desiderio di appartenere agli ambienti aristocratici e, al contempo, di rifuggirne le regole. E ancora, la rivista americana segnala Magadh, raccolta di poesie di Shrikant Verma, il cui titolo fa riferimento a un antico regno che occupa un posto di rilievo nella storia e nella mitologia indiana, affrontando temi politici ancora attuali, tra cui l’impero, il pregiudizio di casta e i pericoli del dispotismo e della corruzione.

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