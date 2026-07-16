Dua Lipa, la popstar che ama i libri (e che sa promuovere la lettura)

Il suo gruppo di lettura (“Service95 BookClub”) è tra i più seguiti al mondo, e dopo le proteste per il matrimonio a Palermo con l’attore Callum Turner (con cui, tra l’altro, condivide la passione per la lettura), Dua Lipa ha fatto una donazione “culturale” alla città. Non è finita: la popstar, tra le più attive promotrici dell’amore per i libri e le storie, ha inaugurato Manifesto Library, uno spazio all’interno della storica Libreria Lello di Porto, per combattere la censura ospitando “libri proibiti” di ieri e di oggi

Dall’annunciata donazione di libri in risposta alle polemiche legate al matrimonio sfarzoso (e blindato) a Palermo con Callum Turner, all’apertura di uno spazio culturale in una delle librerie più belle al mondo: nel 2026 Dua Lipa, popstar londinese di origini kosovaro-albanesi, classe 1995, sta confermando il suo grande interesse per i libri e la promozione della cultura.

La cantante di New Rules e di Levitating non ha mai nascosto il suo amore per i libri, tanto che, già nel 2023, ha fondato il Service95 Bookclub, in cui ogni mese invita l’autore o l’autrice di un libro che lei ha letto e amato per discuterne insieme (come nel caso di David Szalay, vincitore del Booker Prize nel 2025 con Nella carne, edito da Adelphi nella traduzione di Anna Rusconi).

Un regalo culturale per la città di Palermo

È proprio con la cultura che Dua Lipa e il marito Callum Turner (attore di film celebri come Animali fantastici – I crimini di Grindelwald – che si inserisce all’interno dell’universo di Harry Potter – ed Erano ragazzi in barca) hanno risposto alle polemiche scoppiate a Palermo dopo la festa per il loro matrimonio. I due, infatti, hanno richiesto la privatizzazione del centro storico della città e, ai residenti, la firma di un accordo di riservatezza per evitare la diffusione di immagini, causando diverse proteste. La loro risposta? Una donazione di 5mila euro agli abitanti della zona e “un regalo che riguarda la cultura” a Palermo (libri, presumibilmente), come raccontato dal sindaco Lagalla a Repubblica.

La libreria Manifesto, dedicata ai libri censurati

Il progetto più recente lanciato dall’artista è legato all’apertura della libreria Manifesto, il 27 giugno di quest’anno, dedicata ai libri censurati. Si trova all’interno della Livraria Lello a Porto (di cui abbiamo parlato in questo articolo). Fondata nel 1869, accoglie centinaia di turisti ogni giorno, ed è qui che si dice che J.K. Rowling abbia trovato l’ispirazione per Harry Potter.

Manifesto ospita circa un centinaio di titoli – tra cui Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, che la cantante ha avuto l’opportunità di intervistare per il suo bookclub, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, 1984 di George Orwell e Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez – divisi in quattro sezioni: potere, controllo, voce e memoria, ciascuna che approfondisce un aspetto diverso della censura, che ancora oggi tocca tematiche razziali o legate alla sessualità.

Proprio grazie a questo suo forte impegno per la promozione della lettura, oggi Dua Lipa non è più solo una popstar, ma anche una delle più rilevanti personalità dell’influencing culturale.

Ora non resta che scoprire quali libri proporrà per quest’estate nel suo bookclub…

Fotografia header: Dua Lipa (foto di GettyEditorial)