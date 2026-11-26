Dal 2 al 4 dicembre, a Roma e a Perugia, si tiene il terzo convegno scientifico internazionale “Lettura ad Alta Voce Condivisa”: sono attesi più di 120 relatori tra studiosi, ricercatori e docenti provenienti da oltre 15 Paesi, per discutere in merito al ruolo della lettura condivisa nell’apprendimento, nelle relazioni e nell’accesso alla cultura – Il programma

Organizzato a Roma il 2 e 3 dicembre e a Perugia il 4 dicembre dall’Associazione Nausika, con il contributo di Fondazione per la Scuola, in collaborazione con LaAV – Letture ad Alta Voce e con il corso di dottorato in “Educazione alla lettura, effetti e benefici della lettura e della lettura ad alta voce” dell’Università di Perugia, il III convegno scientifico internazionale “Lettura ad Alta Voce Condivisa” si domanda che cosa accada quando una voce legge una storia e qualcuno la ascolta. Qual è il ruolo della lettura condivisa nell’apprendimento, nelle relazioni e nell’accesso alla cultura?

La lettura ad alta voce come pratica di benessere, equità educativa e partecipazione culturale

Il Convegno (prenotazione gratuita, ma obbligatoria, a questo link), la cui responsabilità scientifica è di Federico Batini, ordinario di Pedagogia sperimentale alla Sapienza Università di Roma, si concentrerà sulla lettura ad alta voce come pratica di benessere, equità educativa e partecipazione culturale, e si rivolgerà a insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado, ricercatori, docenti e dottorandi, professionisti dei servizi sociosanitari, bibliotecari, librai e operatori culturali. Sono attesi più di 120 relatori tra studiosi, ricercatori e docenti provenienti da oltre 15 Paesi.

Ad aprire le plenarie, mercoledì 2 dicembre nell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza, sarà Laura Justice, della Ohio State University, con un intervento sullo sviluppo delle prime competenze di lettura attraverso la lettura condivisa, dalla ricerca alle applicazioni sul campo. Seguirà una tavola rotonda sul valore degli albi illustrati nell’educazione alla complessità, con Martino Negri, Marcella Terrusi, Martina Evangelista e Giulia Franchi, moderata da Isabella Pinto.

Giovedì 3 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Psicologia, Lynne Murray, della University of Reading, e Federico Batini discuteranno il rapporto tra lettura dialogata e lettura ad alta voce condivisa. La mattinata proseguirà con un confronto sulle relazioni di potere tra adulti e giovani nella letteratura per adolescenti, con Dalila Forni, Elena Guerzoni e Maura Tripi, moderato da Luca Padalino.

Nel pomeriggio, al Liceo Statale Niccolò Machiavelli di Roma, le sessioni parallele su ricerche e esperienze approfondiranno prima infanzia, inclusione, effetti cognitivi e pratiche didattiche.

Venerdì 4 dicembre il convegno si sposta all’Università di Perugia dove Chiara Bemporad e Simone Giusti affronteranno il rapporto fra lettura letteraria, didattica e lettura ad alta voce. Spazio anche alla costruzione di una rete internazionale di ricerca e ai temi di comunità, servizi sociosanitari, tecnologie digitali e intelligenza artificiale.