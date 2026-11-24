All’Headquarters Pirelli di Milano si è tenuta la cerimonia di selezione delle terne finaliste della sesta edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli.

Durante l’incontro, sono state annunciate le terne finaliste delle tre categorie in concorso: 7-10 anni, 11-14 anni e Albi illustrati, quest’ultima introdotta per la prima volta nell’edizione di quest’anno.

Per la categoria “Campiello Junior 7-10 anni”:

Gianluca Caporaso, Le cime di Arturo (Salani)

Nicoletta Gramantieri, Il piccolo popolo del fiume (Il Castoro)

Guido Quarzo, Salamandra (Uovonero)

Per la categoria “Campiello Junior 11-14 anni”:

Irene Rossi, Futuro (Einaudi Ragazzi)

Francesco D’Adamo, Volevo avere le ali (Giunti)

Luisa Mattia, Occhio di fuoco (Lapis)

Per la categoria “Campiello Junior Albi illustrati”:

Anna Benotto, Karl e le forme della natura (LupoGuido)

Guia Risari, Nonso, illustrazioni di Andrea Oberosler (Sabir)

Luigi Dal Cin, Il più grande spettacolo, illustrazioni di Virginia Clericetti (Orecchio Acerbo)

La giuria del premio

A selezionare le opere è la Giuria Tecnica presieduta da Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura e composta da Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai; Chiara Lagani, attrice e drammaturga e Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani. Entra quest’anno nella Giuria Tecnica Silvia Paccassoni, curatrice e giornalista con formazione storico-artistica, che cura il blog sull’illustrazione Dorature e collabora con la Fondazione Štěpán Zavřel.

L’appuntamento è stato moderato da Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24-Il Sole 24 Ore e componente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello, e ha visto gli interventi di Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, e Stefana Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.

Il ruolo del libro cartaceo

Pino Boero ha sottolineato: “Due i fatti rilevanti in questa edizione del Campiello Junior: gli Albi entrati come terza categoria aggiunta a quelle ‘storiche’ delle fasce d’età 7–10 e 11-14 e l’alto numero dei libri inviati: 146 di cui 135 ammessi ed equamente ripartiti fra le tre categorie; una sessantina, poi, gli editori che hanno inviato testi. Le scelte della Giuria non saranno facili perché si tratta di albi e libri di qualità con trame spesso coinvolgenti per originalità e illustrazioni che colpiscono per sapiente uso della composizione e del colore. La Giuria è consapevole che spesso, oggi, il libro cartaceo rischia di essere considerato obsoleto e perdente rispetto a moderni supporti tecnologici, ma con altrettanta consapevolezza ne ribadisce la centralità nei processi formativi delle nuove generazioni: il libro ha un odore, sfogliandolo ci comunica sensazioni, ci tiene incollati alle sue pagine illustrate invitandoci a entrare nelle immagini e magari a concludere la storia in modo diverso… insomma continua a essere veicolo di viaggi straordinari che possiamo fare anche stando seduti sulla poltrona di casa…”.

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“Le imprese possono restituire valore alle proprie comunità anche attraverso la cultura”

Stefania Zuccolotto ha affermato: “La nascita del Campiello Junior rispecchia un’idea che accompagna il Premio Campiello fin dalle origini: le imprese possono restituire valore alle proprie comunità anche attraverso la cultura. Con la nuova categoria degli Albi illustrati vogliamo riconoscere la forza di storie in cui parole e immagini si completano, aiutando i bambini a osservare, fare domande e dare un nome a ciò che provano. Investire nella lettura dei più giovani significa contribuire alla crescita di persone capaci di ascoltare, comprendere e immaginare il futuro: qualità fondamentali anche per il mondo delle imprese”.

“Leggere allena l’attenzione“

Dal canto suo, Antonio Calabrò, Chief Culture Officer Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli, ha concluso: “Leggere allena l’attenzione, dà precisione alle parole e apre spazio per l’immaginazione e la creatività. Sono qualità di cui anche un’impresa ha bisogno per costruire il futuro. La Fondazione Pirelli sostiene il Campiello Junior perché la formazione comincia da questa libertà di conoscere e inventare. Con la nuova categoria degli albi illustrati, parole e immagini moltiplicano le strade che un giovane lettore può percorrere”.

Le prossime tappe del premio

Dopo la selezione tecnica, il testimone passa ai veri protagonisti: i giovani lettori e le giovani lettrici. Come per il concorso “senior”, a decretare i vincitori sarà la Giuria dei Giovani Lettori, composta da 240 ragazzi di lingua italiana, in Italia e all’estero, divisi tra le due fasce d’età; 120 voteranno anche gli Albi illustrati.

Il premio è di 2mila euro per le categorie 7-10 e 11-14 anni e di 1.000 euro all’autore e di pari importo all’illustratore, quando diverso, per gli Albi illustrati.

I vincitori saranno proclamati a Vicenza nella primavera 2027 e celebrati alla serata finale del Premio Campiello 2027.