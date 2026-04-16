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A Daniele Mencarelli e Rosella Postorino il Premio Campiello Junior 2026

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di Redazione Il Libraio 16.04.2026

Rosella Postorino (nella categoria 7-10 anni) e Daniele Mencarelli (nella categoria 11-14 anni) sono i vincitori della quinta edizione del Campiello Junior, nella cornice del Teatro Comunale di Vicenza – I particolari

Annunciati i vincitori della quinta edizione del Campiello Junior il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli e dedicato a opere italiane di narrativa, poesia e teatro per bambini e bambine e ragazzi e ragazze che premia due categorie specifiche: quella tra i 7 e i 10 anni e quella dagli 11 ai 14 anni.

I vincitori sono stati decretati presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza.

Tutti i premi

Nella categoria 7-10 anni, il premio è stato assegnato a Rosella Postorino per il libro Un fratellino – Storia di Nanni e di Mario (Salani Editore).

Per la categoria 11-14 anni, invece, ha trionfato Daniele Mencarelli con il libro Adelmo che voleva essere settimo – Sette fratelli. Un unico destino. Una grande avventura (Mondadori).

Rosella Postorino vince il Premio Campiello Junior

Rosella Postorino vince il Premio Campiello Junior

Al secondo e terzo posto per la categoria 7-10 anni, si sono classificati gli altri finalisti: Michela Guidi con Il Seminatore di storie e altri strani mestieri (Giangiacomo Feltrinelli Editore), e Mariangela Gualtieri con Album per pensare e non pensare (Bompiani).

Per la categoria 11-14 anni, invece, dietro al vincitore troviamo Matteo Bussola con Il talento della rondine (Salani Editore) e Luisa Mattia con Segui la tigre (Il Battello a Vapore).

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Le giurie

I libri premiati sono stati selezionati dalle due Giurie Popolari dedicate, ciascuna composta da 120 ragazzi provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’estero.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Regione Veneto e la collaborazione della Città di Vicenza e di Confindustria Vicenza e ha visto la partecipazione di Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza, Ivan Tomasi, delegato all’Education di Confindustria Vicenza, Raffaele Boscaini, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, e Antonio Calabrò, Senior Vice President Cultura di Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli.

Ad avere l’ultima parola sulla scelta dei vincitori sono stati, quindi, i ragazzi delle scuole primarie per la categoria 7-10 anni e delle scuole secondarie di primo grado per la categoria 11-14 anni.

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La quinta edizione del Campiello Junior consolida la collaborazione con Rai Radio Kids, la radio per bambini di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A . A guidare l’appuntamento conclusivo del Premio Armando Traverso, conduttore di Rai Radio Kids, giornalista e figura storica della televisione dedicata ai ragazzi, insieme all’autore e regista Davide Stefanato.

Protagonisti indiscussi della mattinata sono stati gli autori finalisti delle due categorie in gara, selezionati a dicembre dalla prestigiosa Giuria di Selezione del Premio, composta da: Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Genova e Presidente di Giuria; Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai; Chiara Lagani, attrice e drammaturga; Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani.

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Sono intervenuti, inoltre, Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza, Ivan Tomasi, delegato all’Education di Confindustria Vicenza, Raffaele Boscaini, Presidente della Fondazione Il Campiello e del Premio Campiello e Antonio Calabrò, Senior Vice President Cultura di Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli.

“Siamo profondamente orgogliosi di questa quinta edizione del Campiello Junior, un progetto che dimostra come l’alleanza tra mondo dell’impresa e cultura possa generare un impatto reale sul futuro”, commenta Raffaele Boscaini.

Sulla scelta dei vincitori, il Presidente della Giuria di Selezione Pino Boero, Presidente della Giuria di Selezione ha aggiunto: “Molte analisi ci dicono che i bambini sono fra i lettori più forti e che la produzione di libri per l’infanzia gode di buona salute: sono ottimi segnali che premiano chi – come il Premio Campiello Junior – valorizza autori, illustratori ed editori”.

Mentre sulla collaborazione tra Pirelli, la Fondazione Pirelli e la Fondazione Il Campiello, Antonio Calabrò afferma: “La proclamazione dei vincitori, oggi a Vicenza, rappresenta non solo un momento di festa e di riconoscimento del talento, ma anche la conferma di una convinzione profonda: investire nella lettura dei più giovani significa contribuire a costruire un mondo migliore, più consapevole, più libero e più responsabile”.

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I vincitori avranno l’opportunità di presentare le proprie opere ai giovani lettori il 14 maggio, durante la prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

I vincitori del Campiello Junior saranno ufficialmente celebrati il 3 ottobre 2026 durante la Cerimonia di Premiazione del Premio Campiello che si terrà presso il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

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