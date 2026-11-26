“Per la ricchezza e l ’esperienza di una vita, per aver attraversato una grande parte di mondo, restituendone al lettore l’immensità e la ricchezza culturale, per aver trasformato il viaggio in conoscenza e testimonianza e per aver dato voce all’utopia di ribelli e sognatori…”. Pino Cacucci è il vincitore della quinta edizione del Premio Letterario Luciano Bianciardi

Pino Cacucci è il vincitore della quinta edizione del Premio Letterario Luciano Bianciardi. La premiazione è in programma presso la Sala Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito di Bookcity.

All’evento, coordinato da Paolo Pasi, presente la giuria, composta da Luciana Bianciardi, Piero Colaprico, Gabriella D’Ina, Gianluca Foglia e Giacomo Papi.

Promosso da Feltrinelli con il patrocinio della Fondazione Luciano Bianciardi e ExCogita, il premio (del valore di cinquemila euro) è stato istituito nel 2022 in occasione del centenario della nascita dello scrittore grossetano e viene assegnato ogni anno “a un autore la cui attività letteraria sia coerente con uno dei molteplici aspetti dell’opera di Bianciardi”; Per questa quinta edizione il tema scelto dalla giuria è “Viaggiare non serve a nulla”, da La vita agra.

Nella motivazione al premio a Pino Cacucci si legge: “Definito con felice intuizione da Federico Fellini ‘artigiano, costruttore di trame, di atmosfere e di personaggi’, Pino Cacucci cominciò a scrivere a fine anni Settanta, inizio Ottanta, gli anni bolognesi di intensa attività politica, e cominciò parallelamente a viaggiare, dapprima in Europa, Parigi, Barcellona e successivamente in America latina, in quel mondo di immensa ricchezza culturale che diventerà centrale nella sua vita e nella sua attività letteraria. Il viaggio secondo Cacucci è l’anti viaggio bianciardiano: il contrario del turismo di massa degli anni del boom economico, un’avventura profonda e coinvolgente, un percorso di conoscenza e di cambiamento. Per la ricchezza e l ’esperienza di una vita, per aver attraversato una grande parte di mondo, restituendone al lettore l’immensità e la ricchezza culturale, per aver trasformato il viaggio in conoscenza e testimonianza e per aver dato voce all’utopia di ribelli e sognatori, siamo lieti di conferire a Pino Cacucci il Premio Luciano Bianciardi 2026”.

Dal 2024 il Premio Bianciardi si è arricchito di una nuova sezione dedicata ai romanzi inediti, a partire da un’idea di Luciana Bianciardi e Gabriella D’Ina, subito accolta da Feltrinelli Editore e Università IULM.

Per il 2025 era stato scelto come titolo e come tema Il fuorigioco mi sta antipatico e il premio è stato vinto da Emanuela Audisio; nel 2024 il riconoscimento è andato a Maurizio Maggiani; l’edizione 2023, dedicata al lavoro culturale, ha premiato Eraldo Affinati e nel 2022 la vittoria è andata ad Antonio Moresco.