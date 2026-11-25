Cresce (+2,5% a valore e 2,2% a copie) il mercato del libro in Italia, ma solo per effetto degli incrementi nelle vendite tra gennaio e giugno, grazie al Bonus Biblioteche. Se ne parlerà, dati alla mano, il 4 dicembre a Più libri più liberi. Focus anche sulle “debolezze strutturali, non ancora superate, alla radice del rallentamento nella seconda parte del 2026” – I particolari

Cresce il mercato del libro in Italia, ma solo per effetto degli incrementi nelle vendite tra gennaio e giugno, grazie al Bonus Biblioteche. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2026, il trade (libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) registra un +2,5% a valore, con 27,8 milioni di euro di acquisti in più. A copie l’incremento è del 2,2%, con 1,7 milioni di copie comprate in più.

L’incontro Il mercato del libro nei primi 10 mesi del 2026: un anno a due facce?, in programma in Sala Aldus il 4 dicembre alle ore 12 esplorerà le ragioni del buon andamento nella prima parte dell’anno, a partire dal Bonus Biblioteche, e le debolezze strutturali, non ancora superate, alla radice del rallentamento nella seconda.

Particolare attenzione verrà riservata all’andamento della piccola e media editoria. Interverranno, moderati da Sabina Minardi (L’Espresso) e dopo i saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente di AIE), Lorenzo Armando (Gruppo Piccoli editori AIE), Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi AIE), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE) e Alessandro Torrentelli (Giunti).

Gli altri incontri a Più libri

Questo appuntamento apre un calendario di incontri, a cura dell’Ufficio studi di AIE, che spazia dall’analisi dei trend di mercato all’Intelligenza Artificiale, passando dall’internazionalizzazione, la lettura, le opportunità offerte dalle serie tv, sempre dalla prospettiva della piccola e media editoria.

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Di Bonus biblioteche si parlerà anche in L’indagine AIB sul fondo libri del MIC 2025-2026. La parola alle biblioteche, a cura di AIB in collaborazione con AIE, sabato 5 dicembre alle 15.30 in Sala Aldus. Moderati da Giorgio Zanchini (giornalista RAI e curatore di Più libri più liberi), interverranno Aldo Addis (ALI), Laura Ballestra (AIB) e Innocenzo Cipolletta (AIE).

Si tornerà poi a parlare di mercati il 6 dicembre, alle 16.30, sempre in Sala Aldus, nell’incontro Libri per l’infanzia, una primavera in pieno inverno demografico. Moderati da Paola Seghi (AIE), interverranno Marcello Buonomo (Lavieri edizioni), Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi AIE), Ilaria Maurri (Carthusia) e Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE).