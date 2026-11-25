Quali sono i migliori romanzi e saggi degli ultimi 12 mesi? Dal vincitore del Booker Prize M. John Harrison, passando per casi editoriali come “I Lázár” di Nelio Biedermann, “Pecorelle smarrite” di Madeline Cash e “Yesteryear” di Caro Claire Burke, senza dimenticare autrice e autori come Ann Patchett, Douglas Stuart e Colson Whitehead. Ecco la selezione dei migliori libri del 2026 per il New York Times, tra romanzi, racconti, saggi, memoir e biografie

Quali sono le migliori uscite degli ultimi 12 mesi? Quali i romanzi e i saggi più interessanti del 2026? Come ogni anno, collaboratrici e collaboratori della principale testata giornalistica al mondo, il New York Times, hanno stilato una lista dei loro 100 libri preferiti del 2026

Come nel caso dell’altrettanto autorevole selezione proposta dal New Yorker (di cui abbiamo parlato qui), anche in quella dei migliori libri del 2026 secondo il New York Times (o, meglio, secondo The New York Times Book Review) figurano libri diversi libri già tradotti nel nostro Paese, mentre altri arriveranno nel corso del prossimo anno (a proposito, qui trovate 35 libri del 2026 consigliati dal nostro sito).

Di seguito abbiamo selezionato alcuni di questi titoli, tra romanzi, racconti, saggi, memoir e biografie (ma non solo).

I migliori libri del 2026 secondo il New York Times

Cominciamo questo percorso con il nuovo romanzo di un’autrice che, negli anni, si è fatta conoscere anche in Italia grazie al suo The Help: parliamo di Kathryn Stockett, che il New York Times cita con Il calamity club, arrivato nel nostro Paese con Mondadori (nella traduzione di Isabella Polli). Si tratta di “una saga storica che unisce un gruppo eterogeneo composto da zitelle, sex workers e orfani nel Mississippi dell’epoca della Grande Depressione”, e che la testata consiglia a lettrici e lettori che hanno amato Demon Copperhead di Barbara Kingsolver (Neri Pozza).

Anche Colson Whitehead (protagonista dell’inaugurazione di Bookcity Milano 2026) è presente nel articolo con Freddo come una macchina, uscito in Italia per Mondadori nella traduzione di Silvia Pareschi. Con questo romanzo, l’autore conclude la sua Trilogia di Harlem e racconta una città costantemente divisa tra lo scintillio dei grattacieli e lo squallore di alcuni rifugi sotterranei.

Presente nella lista dei 100 migliori libri del 2026 secondo il New York Times anche il libro della scrittrice e giornalista britannica di origine tedesca Gabriele Tergit: Gli Effinger – Una saga berlinese racconta di due fratelli che da un piccolo paesino della Germania si trasferiscono a Berlino in cerca di fortuna. In Italia, il libro è stato pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2022, nella traduzione di Isabella Amico di Meane e Marina Pugliano.

Arriviamo adesso a un titolo che Mondadori ha pubblicato in Italia nella traduzione di Carlo Prosperi, che la testata consiglia per chi ha appezzato titoli come Il senso di una fine di Julian Barnes: John figlio di John, di Douglas Stuart. L’opera – candidata all’Orwell Prize per la fiction politica e al Booker Prize –

vede come protagonista John-Calum Macleod, che torna nella terra dov’è cresciuto senza aver ottenuto grandi risultati dopo l’accademia d’arte. Qui ha a che fare con suo padre e con la sua nonna materna, mentre i fili che tengono insieme la piccola comunità in cui vivono sembrano sempre sul punto di spezzarsi.

Nella lista dei migliori libri del 2026 secondo il New York Times c’è anche un romanzo di cui molto si è parlato anche in Italia, dov’è stato pubblicato da Guanda nella traduzione di Leonella Basiglini: I Lázár di Nelio Biedermann, una saga familiare gotica, dalle atmosfere fiabesche – definita “sensazionale” dal NYT – che segue una famiglia aristocratica ungherese nel ‘900, attraverso le due guerre e la rivoluzione anti-comunista.

Proseguiamo con un altro grande caso editoriale del 2026: Pecorelle smarrite di Madeline Cash, pubblicato da Gramma Feltrinelli nella traduzione di Marco Rossari: un romanzo “ricco di umorismo impassibile e di giochi di parole”, che pone al centro le vicende della famiglia Flynn. C’è una madre che sperimenta il poliamore, un padre depresso e tre figlie adolescenti, una delle quali “potrebbe aver fatto luce sugli intrighi finanziari di un miliardario della zona”. Redattrici e redattori di The New York Times Book Review lo consigliano a chi ha letto e amato Il giorno dell’ape di Paul Murray (Einaudi).

Secondo il New York Times è una “storia di un amore platonico all’interno di una famiglia moderna”: si tratta di La notte delle promesse di Ann Patchett, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie (traduzione di Guido Calza), che racconta il rapporto tra una donna di mezza età e il suo ex patrigno, che ripercorrono insieme il passato, dissotterrando segreti di famiglia. Un’altra uscita apprezzata dalla critica anche nel nostro Paese.

Nella selezione di The New York Times Book Review c’è anche un altro titolo che, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, è stato particolarmente discusso in tutto il mondo, Italia compresa: Yesteryear di Caro Claire Burke, proposto da Neri Pozza nella traduzione di Simona Fefè, è un romanzo che pone al centro la controversa tematica delle trad wives, le “mogli tradizionali” americane che raccontano sui social il loro modello familiare basato sui valori tradizionali. Natalie è una di loro, ma quando un giorno si sveglia in una realtà distorta, si domanda se sia uno scherzo, un viaggio nel tempo o Dio che vuole metterla alla prova. “Questo romanzo d’esordio ci spinge un passo più in là, in una dimensione surreale, per illustrare l’abisso profondo che separa il nostro io digitale da quello reale“, scrive il New York Times.

Titoli che arriveranno in Italia nel 2027, tra i migliori per il New York Times

Diversi i titoli ancora inediti in Italia, nominati tra i 100 migliori per il New York Times.

Fortunatamente, per alcuni non bisognerà aspettare molto per poterli leggere in italiano. Parliamo, infatti, di tre titoli che sono stati annunciati come novità del 2027 (gli stessi tre titoli eletti anche dal New Yorker come i migliori dell’anno).

Incominciamo con The End of Everything di M. John Harrison, vincitore del Booker Prize 2026 e in arrivo in Italia con Mercurio a fine marzo. A 81 anni, Harrison è il più anziano autore a vincere il premio e il primo proveniente dall’ambito della fantascienza. Il libro, infatti, è stato definito un romanzo “distopico, satirico e destabilizzante“. Il NYT lo consiglia ai lettori di Don De Lillo, in particolare per chi ha apprezzato Punto Omega (Einaudi).

Tra i migliori libri selezionati dal New York Times anche l’esordio di Patmeena Sabit, scrittrice afghano-americana che in Brava Gente (in arrivo in Italia per Bompiani) offre “una prospettiva polifonica sull’adolescenza, sull’immigrazione e sulle costrizioni legate all’essere parte di una cosiddetta ‘minoranza modello’”. Consigliato dalla testata per chi ha apprezzato Mille splendidi soli di Khaled Hosseini (Piemme) e L’assassino è tra le righe di Janice Hallett (Einaudi).

Infine, un altro romanzo finalista al Booker Prize, May we feed the king, esordio della scrittrice e poetessa inglese Rebecca Perry, che Garzanti porterà in Italia il prossimo anno. Il romanzo – che il New York Times consiglia a chi ha apprezzato Quello che possiamo sapere di Ian McEwan (Einaudi) e Trust di Hernan Diaz (Feltrinelli) – vede protagonista una curatrice specializzata in rievocazioni storiche. Mentre allestisce le stanze di un palazzo di 750 anni fa, si lascia catturare dalla figura di un sovrano medievale. Alterando due piani temporali, Perry catapulta lettrici e lettori indietro nel tempo, all’epoca del re.

Saggi e memoir nella lista dei migliori 100 libri del New York Times

Spazio, nel lungo articolo, anche a saggi, memoir e biografie.

Si parte con Nell’abisso – Dal sionismo al genocidio: la sconfitta morale di Israele di Omer Bartov (Laterza, traduzione di M. Zurlo): un saggio attraverso cui l’autore, uno studioso dell’Olocausto nato in Israele, tenta di delineare ciò che è accaduto al Paese in cui è nato.

Anche memoir tra i migliori libri del 2026 consigliati dal New York Times, come il libro Estranei – Storia di un matrimonio di Belle Burden (edito da Rizzoli nella traduzione di Daniela Marina Rossi): nato da un racconto del 2023 presente nella celebre rubrica Modern Love del New York Times, descrive l’esperienza, capitata all’autrice, di “aver vissuto in un grande equivoco, in una grande bolla di menzogne, senza capire nulla di chi ci è stato vicino per molto tempo”.

Un altro memoir citato dalla testata è Spazzatura! Memoir di un netturbino del canadese Simon Paré-Poupart, edito in Italia da Edizioni Alegre nella traduzione di Silvia Turato. Si tratta del racconto di un uomo che, dopo la laurea in antropologia e sociologia, decide di andare a lavorare come netturbino. Dove vanno a finire i nostri rifiuti?

Presente nell’articolo anche Il viaggiatore – Dai mari del Sud alla Francia rivoluzionaria, vita straordinaria di un naturalista filosofo alla scoperta dell’umanità di Andrea Wulf, portato in Italia da Rizzoli, nella traduzione di Caterina Chiappa e Daniela Pezzella. Qui l’autrice tratteggia, basandosi su opere, diari e lettere, il ritratto di George Forster, esploratore che prese parte al secondo viaggio del capitano James Cook, “paladino degli ideali illuministi” che considerava i popoli indigeni incontrati come propri pari e che fu tra i primi europei a promuovere i diritti umani universali.

Infine, l’articolo si conclude con Il dolore che resta – Storie di madri e di figli di Rachel Aviv (edito in Italia da Iperborea, nella traduzione di Elisa Banfi): una raccolta di saggi nati dagli articoli che l’autrice ha scritto per il New Yorker – testata di cui è collaboratrice fissa – sul rapporto “rapporto complesso e sfaccettato” tra madri e figlie.