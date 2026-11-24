“Oggi ci troviamo di fronte a straordinari cambiamenti tecnologici, in particolare con l’intelligenza artificiale, oltre a una crescente censura e ad altre minacce alla libertà degli editori”. Giovanni Hoepli è stato eletto presidente dall’assemblea generale dell’International Publishers Association (IPA) per il biennio 2027-2028 – I particolari

L’italiano Giovanni Hoepli è stato eletto presidente dall’assemblea generale dell’International Publishers Association (IPA) per il biennio 2027-2028, dopo essere stato vicepresidente nei due anni precedenti. La statunitense Christie Henry è stata eletta vicepresidente. Hoepli prende il posto della georgiana Gvantsa Jobava, che ha guidato l’associazione nel biennio 2025-2026.

“La nostra associazione si fonda su due pilastri fondamentali: il diritto d’autore e la libertà di edizione – ha dichiarato Hoepli –. Oggi ci troviamo di fronte a straordinari cambiamenti tecnologici, in particolare con l’intelligenza artificiale, oltre a una crescente censura e ad altre minacce alla libertà degli editori. Gvantsa Jobava ha giustamente sottolineato che, in quest’epoca di IA, l’umanità dell’editoria è più importante che mai. Non possiamo difendere questa umanità da soli. Abbiamo bisogno di un vero lavoro di squadra, che sappia sfruttare al meglio le tecnologie e la straordinaria intelligenza collettiva presente nella comunità IPA”.

“A Giovanni va il nostro più sincero augurio di buon lavoro – ha commentato il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Innocenzo Cipolletta –. Siamo orgogliosi della nomina di un editore che ha fatto tanto, all’interno della nostra associazione e degli organi internazionali, per la difesa del diritto d’autore: oggi più che mai la sfida posta dall’IA richiede l’impegno di persone preparate e determinate come lui”.

Giovanni Hoepli, nato a Milano nel 1966, è attualmente senior manager della Ulrico Hoepli spa, casa editrice attiva nel mercato trade. In AIE, a partire dal 2005, ha ricoperto diversi incarichi, tra cui Tesoriere tra il 2007 e il 2015, presidente della Commissione Antipirateria, Vicepresidente e membro del Gruppo Accademico Professionale, membro del Gruppo Editoria di Varia.

In SIAE ha coperto gli incarichi di presidente (2013-2022) e vicepresidente (2023-2026) della Commissione OLAF e membro del consiglio dei supervisori dal 2024 al 2026.

In IPA è stato membro dell’Executive Committee dal 2015 al 2023 e dal 2016 è nel Copyright Committee. È il delegato per l’Italia nell’assemblea generale dell’Associazione dal 2015.